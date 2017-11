Sesión Ordinaria del día miércoles 15 de noviembre 2017, Asuntos Entrados

Noticias Concejo Deliberante / 15-11-2017

Sesión Ordinaria que se realizará el día miércoles 15 de noviembre del corriente, a las 19:00 horas en el Salón […]

Sesión Ordinaria que se realizará el día miércoles 15 de noviembre del corriente, a las 19:00 horas en el Salón del Concejo Deliberante.-

ASUNTOS ENTRADOS

1º)- DESPACHO DE COMISIONES:

a)- Despacho de Plenario de Comisiones sobre Proyecto de Ordenanza modificando el Presupuesto de Erogaciones y Calculo de Recursos de la Municipalidad de Victoria aprobado mediante Ordenanza Nº 3.364/16 y promulgada por el Decreto Nº 1099, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

b)- Despacho de la Comisión de Planeamiento e Infraestructura, Desarrollo Económico y Turismo sobre Nota solicitando una excepción a la Ordenanza Nº 2.472/05 (Plan de Ordenamiento Urbano) referente al retiro de línea municipal – presentada por los Sres. Carlos Matías Núñez, Propietario y el M.M.O. Julio Alberto González.-

c)- Despacho de la Comisión de Ecología, Medioambiente y Mercosur sobre Proyecto de de Resolución instando al Departamento Ejecutivo Municipal a través del área que corresponda haga cumplir la Ordenanza Nº 2.790, presentado por los Sres. Concejales Laura S. Caballero, Pedro Mansilla, Alicia Obando, Isa Castagnino Xavier y Nelly Amilibia.-

d)- Despacho de la Comisión de Acción Social y Derechos Humanos, Minoridad y Familia, Cultura y Educación, Deporte y Salud sobre Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone la distinción de “Ciudadano Ilustre de la ciudad de Victoria” al Sr. Ramón Luis Albornoz, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

e)- Despacho de la Comisión de Acción Social y Derechos Humanos, Minoridad y Familia, Cultura y Educación, Deporte y Salud sobre Proyecto de Decreto que otorga una distinción y reconocimiento a Lilian Doffi y a la Batucada de la comparsa El Batuque quienes obtuvieron el primer premio a la mejor batucada nacional, presentado por los Sres. Concejales Alicia Obando y Pedro Mansilla.-

f)- Despacho de la Comisión de Acción Social y Derechos Humanos, Minoridad y Familia, Cultura y Educación, Deporte y Salud sobre Proyecto de Decreto Declarando de Interés la Sexta edición de “MASCARADA 2.018” organizado por la Sociedad Filantrópica Terror Do Corso, presentado por los Sres. Concejales Isa Castagnino Xavier, Graciela Bar, Pablo Rivero y Nelly Amilibia.-

g)- Despacho de la Comisión de Acción Social y Derechos Humanos, Minoridad y Familia, Cultura y Educación, Deporte y Salud sobre Proyecto de Decreto declarando de Interés del Concejo Deliberante, las actividades desarrolladas en el marco del Día Mundial de Lucha Contra el VIH/SIDA organizado por el equipo de Agentes Sanitarios dependiente del Hospital Dr. Fermín Salaberry de la ciudad, presentado por los Sres. Concejales Isa Castagnino Xavier, Pablo Rivero, Graciela Bar y Nelly Amilibia.-

h)- Despacho de la Comisión de Acción Social y Derechos Humanos, Minoridad y Familia, Cultura y Educación, Deporte y Salud sobre Proyecto de Decreto declarando de Interés Turístico del Concejo Deliberante el 10º almuerzo anual de camaradería de agentes de tómbola y lotería de Entre Ríos, presentados por los Sres. Concejales Claudio Bejarán, Pedro Mansilla, Alicia Obando, Miguel Albornoz, Isa Castagnino Xavier, Pablo Rivero, Nelly Amilibia y Anahí Español Balbi.-

i)- Despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Legales sobre al Expediente Nº 8107/17 referente a la nota presentada por el Sr. Fabián Hutin en representación de la tienda Plaza Moreno.-

2º)- Nota invitando a los Sres. Concejales de los distintos Bloques al Encuentro Coral a llevarse a cabo el jueves 16 de noviembre del corriente en el salón de actos de la escuela Nº 1 “ Francisco N. de Laprida”, firmada por el Lic. Héctor Gustavo Broin, Director Departamental de Escuelas Victoria.-

3º)- Nota solicitando una excepción a la Ordenanza Nº 2.472, firmada por el Maestro Mayor de Obras Sr. Duilio Larrosa.-

4º)- Nota de vecino solicitando pedido de excepción de la Ordenanza Nº 2.472 sobre un inmueble de su propiedad, firmado José Eduardo Lanieri.-

5º)- Expediente Nº 12806/12 – Pérez María Julieta / Berón Laura Andrea – solicita en compra una fracción de terreno municipal ubicado en Barrio San Benito, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

6º)- Expediente Nº 7241/12 – Zulma Beatriz Camejo – solicita en compra una fracción de terreno municipal ubicado en calle Cúneo e/ Güemes y Junín, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

7º)- Resoluciones Nº 136,137, 138, 139, 140 y 142 /2.017, autorizando horas extras realizadas por diverso personal dependiente de la Secretaria de Planeamiento, firmada por Sebastián Caminos, Legajo Nº 1.964.-

8º)- Contestación del Pedido de Informes Nº 3.458 (referente a las cantidad de actas labradas por presuntas infracciones, desde el 1º de enero del 2.016 a la fecha y cantidad de cascos fueron entregados a las diferentes escuelas y cuáles fueron los establecimientos educativos beneficiados en ese periodo), elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

9º)- Contestación del Pedido de Informes Nº 3.459 (Referente a la cantidad de accidentes viales), elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

10º)- Proyecto de Ordenanza mediante el cual se modifica la Ordenanza Nº 2.119 en su artículo 3º Inc. c), elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

11º)- Proyecto de Ordenanza adhiriéndose a la Ley Nº 26.316 que instituye el 19 de noviembre de cada año como “Día Nacional para la Prevención del Abuso en Niños, Niñas y Adolescentes”, firmado por los Sres. Concejales Graciela Bar, Pablo Rivero, Nelly Amilibia, Claudio Bejarán e Isa Castagnino Xavier.-

12º)- Proyecto de Resolución referente a las transferencias de partidas presupuestarias, firmado por los Sres. Concejales Graciela Bar, Pablo Rivero, Nelly Amilibia, Claudio Bejarán e Isa Castagnino Xavier.-

13º)- Proyecto de Decreto otorgando reconocimiento a Felipe Callejas, Sub Campeón Mundial, titulo alcanzado con Nuestra Selección Nacional, en Malaga España, presentado por los Sres. Concejales Pedro Mansilla, Alicia Obando, Miguel Albornoz, José Luis Frutos, Claudio Bejarán y Nelly Amilibia.-

14º)- Proyecto de Decreto otorgando un reconocimiento a los jugadores y cuerpo técnico de la categoría 2005 del Club 25 de Mayo, presentado por los Sres. Concejales Pedro Mansilla, Alicia Obando, Miguel Albornoz, José Luis Frutos, Claudio Bejarán y Nelly Amilibia.-

15º)- Proyecto de Decreto premiando a Valentino Brassesco Sub Campeón Mundial de Pádel para Menores en Malaga, España, presentado por los Sres. Concejales Pedro Mansilla, Alicia Obando, Miguel Albornoz, José Luis Frutos, Claudio Bejarán y Nelly Amilibia.-

16º)- Pedido de Informes solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal tenga a bien remitir información para garantizar el fiel cumplimiento del Convenio de Colaboración Recíproca de Turismo con la Municipalidad de Capilla del Monte (Córdoba), presentado por los Sres. Concejales Isa Castagnino Xavier, Graciela Bar, Nelly Amilibia y Claudio Bejarán.-

17º)- Proyecto de Resolución solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal la realización de cordón cuneta y pavimentación de calle Berutti entre San Martín y Fundador Ezpeleta, presentado por los Sres. Concejales Isa Castagnino Xavier, Graciela Bar, Nelly Amilibia y Claudio Bejarán.-

18º)- Proyecto de Resolución solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que garantice el servicio de iluminación en las calles Constitución y Fundador Ezpeleta, presentado por los Sres. Concejales Isa Castagnino Xavier, Nelly Amilibia y Claudio Bejarán.-

19º)- Presupuesto de Erogaciones y Cálculo de Recursos de noviembre de 2.017 y Estado de Origen y Aplicación de Fondos, elevado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipal.-

ORDEN DEL DÍA

1º)- Despacho de la Comisión de Planeamiento e infraestructura, Desarrollo Económico y Turismo sobre Proyecto de Ordenanza mediante el cual se reorganizan las paradas de taxis en la ciudad de Victoria, presentado por los Sres. Concejales Laura Caballero, Pedro Mansilla, Miguel Albornoz, José Luis Fruto y Alicia Obando.-

2º)- Despacho de la Comisión de Planeamiento e infraestructura, Desarrollo Económico y Turismo sobre Proyecto de Resolución instando al Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área que corresponda realice la señalización y determine la numeración correspondiente de la calle Presidente Néstor Kirchner en el barrio del Quinto Cuartel, presentado por los Sres. Concejales Isa Castagnino Xavier, Graciela Bar, Pablo Rivero y Nelly Amilibia.-

3º)- Despacho de la Comisión de Planeamiento e infraestructura, Desarrollo Económico y Turismo sobre Proyecto de Resolución solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal se coloque cestos en la Avenida Pedro Radío y luminaria que están fuera de servicio, presentado por los Sres. Concejales Isa Castagnino Xavier, Graciela Bar, Pablo Rivero y Nelly Amilibia.-

4º)- Despacho de la Comisión de Planeamiento e infraestructura, Desarrollo Económico y Turismo sobre Proyecto de Resolución referente al mejoramiento de calle Liniers entre América y Marcos Paz (14 viviendas), presentado por los Sres. Concejales Isa Castagnino Xavier, Graciela Bar, Pablo Rivero y Nelly Amilibia.-

5º)- Despacho de la Comisión de Acción Social y Derechos Humanos, Minoridad y Familia, Cultura y Educación, Deporte y Salud sobre Proyecto de Resolución solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal arbitre medidas de prevención en el horario de ingreso y egreso de los establecimientos educativos de nuestra ciudad, presentado por los Sres. Concejales Isa Castagnino Xavier, Graciela Bar, Pablo Rivero y Nelly Amilibia.-

Atentamente,

Firmado por Sr. J. Alcides Risso, Presidente del Concejo Deliberante

Srta. M. Belén Cardoso, Secretaria A/C.-