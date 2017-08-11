Convocatoria nivel superior, cargo preceptor

CONVOCATORIA NIVEL SUPERIOR
LA RECTORÍA DEL INSTITUTO SUPERIOR “GASPAR L. BENAVENTO” CONVOCA A CONCURSO, POR EL TÉRMINO DE 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL 11/08/17, POR RES.2300/12, PARA LA COBERTURA DEL CARGO DE PRECEPTOR, (STF), EL QUE SE DESEMPEÑARÁ DE LUNES A VIERNES DE 18:00 A 22:30.
PERFIL: TÍTULO DE PROFESOR DE CUATRO AÑOS EN CUALQUIER DISCIPLINA Y ACREDITAR ANTECEDENTES ACADÉMICOS ESPECÍFICOS PARA EL CARGO, SEGÚN RES. 3424/05 CGE., COMO ASÍ TAMBIÉN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, NORMATIVA DEL NIVEL, MEDIACIÓN Y CONVIVENCIA, CULTURAS JUVENILES, DERECHOS HUMANOS, PARTICIPACIÓN, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA, PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE.
INFORMES Y RECEPCIÓN DE CARPETA DE ANTECEDENTES DIRIGIRSE A LA INSTITUCIÓN, CONGRESO 726, DE 18:00 A 21:30. LOS ANTECEDENTES SERÁN EVALUADOS POR EL CONSEJO EVALUADOR INSTITUCIONAL.