Jóvenes victorienses de los programas Crecer y Cuidadores de la Casa Común recibieron herramientas

Servicio Informativo / 23-07-2017

El gobierno entrerriano, a través del Ministerio de Desarrollo Social, entregó herramientas a casi 120 jóvenes de Victoria en el marco de los programas Crecer y Cuidadores de la Casa Común. Además, una decena de emprendedores recibieron maquinarias a través de la línea de acción Incorporación de Tecnología.

Este viernes el gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, entregó en Victoria herramientas a casi 130 emprendedores en el marco de los programas Crecer, Cuidadores de la Casa Común e Incorporación de Tecnología, por un monto superior a 1.500.000 pesos. Estuvieron presentes la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta; el secretario de Economía Social, Luis Precerutti; y el subsecretario de Políticas Alimentarias, Ricardo Lagares, entre otras autoridades provinciales y locales. Durante el acto, realizado en el Club Sportivo Victoria, la titular de la cartera de Desarrollo, Laura Stratta, hizo entrega de maquinarias a los 94 egresados del programa Crecer de la ciudad que, a lo largo de cuatro meses, se formaron en nociones básicas de emprendedurismo y que impulsarán proyectos productivos en rubros tales como peluquería, gastronomía, textil, decoración, estética, servicios, jardinería, entre otros. En este caso, la inversión social del gobierno provincial fue de 1.109.200 pesos La ministra destacó que en el trabajo que se realiza en la cartera es prioridad “generar oportunidades, lazos solidarios y permitir que nuestra sociedad pueda crecer desde la inclusión, la dignidad y la solidaridad. Es un mandato de nuestro gobernador Gustavo Bordet desde que asumimos la gestión, que además de asistir y mitigar las situaciones de desigualdad, este ministerio trabaje fuertemente en generar herramientas de desarrollo como Crecer, Incorporación de Tecnología, Cuidadores de la Casa Común y los programas que tenemos en el marco de la Economía Social, en el que apuntamos a generar una economía organizada, una comunidad que cree, que trabaja, porque no hay nada que nos dé más dignidad y posibilidad que trabajar. El trabajo dignifica, humaniza, nos permite ser mejores, es por eso que el gobierno provincial en 2016 invirtió más de 60 millones de pesos en Economía Social”. Por su parte, el secretario de Economía Social, Luis Precerutti, felicitó a los emprendedores y destacó: “Hoy es un día muy importante porque se concreta esa planificación que ustedes (refiriéndose a los emprendedores) han estado realizando con tanta responsabilidad y compromiso. Queremos destacar que cuando los jóvenes tienen oportunidades, las reciben y las asumen con mucha responsabilidad, en este caso cursaron durante cuatro meses para planificar el emprendimiento que van a poner en marcha”. Una de los participantes del Crecer, Karen Bruselario asistió, junto a sus compañeros, a las capacitaciones del programa en la localidad de Victoria. Al hacer uso de la palabra, la joven agradeció por la implementación de esta herramienta: “En nombre de los emprendedores del Crecer queremos agradecer a Bordet, a la ministra Stratta y todo su equipo por darnos esta oportunidad, de igualdad de derechos a un trabajo digno, emprendiendo a través del Crecer. Ha sido una experiencia muy linda, conocer gente y aprender todo el tiempo”. Seguidamente, se otorgaron maquinarias a unos 30 integrantes del programa Cuidadores de la Casa Común, que actualmente se implementa en la localidad de Victoria, por un monto total de 240 mil pesos. En ese marco, Stratta felicitó a los jóvenes que participaron de los programas y remarcó que “están dando un paso importante, no sólo en sus proyectos, sino también en sus vidas”. A lo que agregó: “Apenas asumimos, el gobernador nos pidió que no fuéramos funcionarios de escritorio sino de territorio, y que estuviéramos cerca de nuestra gente, de los que más nos necesitan. También nos dijo que generemos oportunidades donde no las hay, y que trabajemos con los más jóvenes para generar un presente que nos permita construir un futuro mejor”. Asimismo, Precerutti saludó al grupo de Cuidadores de la Casa Común, y explicó que “este programa tan importante surgió del último documento del Papa Francisco, denominado ‘Laudato Si’ y que nuestra ministra Laura Stratta decidió poner en práctica en nuestra provincia”. Asimismo, destacó el crecimiento y el desarrollado la economía social en la provincia que “es pionera en el país, una economía al servicio de la personas, sobre todo de aquellas a las que la vida no les dio la oportunidad que merecían. Ustedes la han tenido y la han aprovechado, felicitaciones”. Una de las integrantes de Cuidadores de la Casa Común, Miriam Taborda, recibió una máquina de coser para desarrollar su emprendimiento de producción textil y, en este sentido, relató su experiencia en el programa: “Participo desde hace un año y medio, cuando arrancó como prueba piloto. Teníamos una expectativa enorme cuando empezamos y teníamos que ver cómo funcionaba, pero sabíamos que si le poníamos ganas se podía seguir un año más, y eso se logró gracias a Laura (Stratta) y a Luis (Precerutti), y a los demás que lo hicieron posible”. En el mismo sentido, la emprendedora indicó: “Actualmente los que formamos parte del grupo, unas 30 personas, estamos en el programa Argentina Trabaja y recibimos estas herramientas. Estamos totalmente orgullosos del Cuidadores, cada vez vamos aprendiendo más y seguimos capacitándonos, cada vez con más ganas. Estamos felices de recibir estas herramientas”. Luego, se adjudicaron maquinarias a 10 emprendedores de la economía social de la ciudad, en el marco de la línea de acción Incorporación de Tecnología, lo que les permitirá mejorar el volumen y la calidad de la producción. En esta oportunidad, el gobierno provincial invirtió alrededor de 157 mil pesos. Posteriormente, la ministra de Desarrollo Social hizo entrega del kit del programa Cobijarte al director del Hospital Fermín Salaberry de Victoria, Edgardo García. Este kit contiene ropa de abrigo que es otorgada a los recién nacidos en nosocomios dependientes del Ministerio de Salud de la provincia. En este sentido, la cartera de Desarrollo adquiere juegos de abrigo (escarpines, frazadas, gorros) confeccionadas por las cooperativas y talleres textiles de la provincia, que se encuentren incorporados al Registro de Efectores de la Economía Social.