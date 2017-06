Vale doble, TC MOURAS

Ante miles de fanáticos el TC Mouras llevo a acabo una nueva edición de carrera con pilotos invitados. Previo a esto en el autódromo Roberto Mouras de La Plata los pilotos titulares tuvieron su carrera final en la cual el vencedor fue Kevin Candela logrando la victoria sobre la chevy de Etchebest en la última vuelta. Ayrton Londero realizo una escalada abrumadora dejando atrás 15 posiciones hasta llegar a arribar en el puesto 13 a al bandera a cuadros.

“Salimos a la pista con la cabeza puesta en que había que avanzar lo más posible para no perder puntos y dejarle el auto en una buena posición a Gastón que sabíamos que por su capacidad conductiva iba a hacer una buena carrera. Por suerte pudimos avanzar en mi final del puesto 28 al 13 y después Gastón que hizo una buena carrera aprovechando cada error en pista de los rivales y nos dejo el puesto 8 que es un muy buen resultado y nos deja muy bien posicionados en el campeonato cerrando así un fin de semana en el que me paso de todo y varias fechas que no se nos daba de poder cerrar un fin de semana redondito y llevarnos buenos puntos a Ramirez.” Ayrton Londero

A la hora de la final de los pilotos invitados la chava le quedaba a Gaston Rossi en el puesto 13 de la grilla y el santafesino doblaba la apuesta realizando una muy buena carrera en la que las maniobras al limite fueron el condimento especial que “El gato” le dio a una carrera dominada de punta a punta por Juampi Gianini.

“Muy linda la carrera, mi primera vez como invitado del Mouras la verdad que cuando vas en el auto durante la carrera no te das cuenta pero cuando bajas te das cuenta que estuviste compitiendo con todos pilotos de renombre y que están compitiendo en el TC, siempre es bueno poder medirse con este nivel de pilotos, pero muy linda carrera, pudimos avanzar y ayudar a Ayrton a sumar buenos puntos, agradezco a Ayrton, su familia y su equipo por haber confiado en mi.” Gaston Rossi

Dos excelentes resultados que sumaron importantísimos puntos al campeonato y que ahora tras la 7ª fecha del año lo dejan ubicado a Londero en el puesto 10 con 210,5 puntos. La próxima fecha se disputará en 21 días en el autódromo Hnos Emiliozzi de Olavarria los días 1 y 2 de Julio.