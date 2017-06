Sergio Navoni, el funcionario popular

Politica / 09-06-2017

El actual secretario de Hacienda y Gobierno, Sergio Navoni dialogó con LA SEMANA y abordó diversos temas de interés a la ciudad de Victoria. Confirmó que la edición 2017 del carnaval tendrá un déficit de un millón de pesos y adelantó que es probable que haya cambios en la premiación de las expresiones. Además el municipio tiene dos alternativas para adquirir créditos, uno sería un endeudamiento en dólares y el otro en pesos.

Sergio Navoni luego de la contienda electoral, se disponía continuar con sus tareas habituales sin pensar que estos días se iba a convertir en el hombre de mayor poder político e institucional de la ciudad. Pasaron algunos días del inicio de gestión del Frente Cambiemos y el intendente Domingo Maiocco lo convocó para desempeñar funciones en la Delegación Municipal en Islas.

Luego tras la renuncia de Gastón Bagnat a la secretaría de Gobierno asumió en dicha repartición, posteriormente tuvo a su cargo la secretaría de Obras Públicas y en la actualidad tras la renuncia del contador Fabián Zorzabal también tiene bajo su responsabilidad la secretaría de Hacienda.

Dialogar con Navoni, es quizás comprender un poco por donde pasan los principales ejes de gestión del intendente Maiocco. El funcionario cuenta detalles de la planificación de obras, compromisos del gobierno municipal, aborda cuestiones políticas sin dificultad, se muestra autocritico, memoriza cifras y por sobretodo se muestra calmo y selecciona a sus allegados. “Yo creo que todos en su conjunto estamos tomando la gimnasia de la cosa pública, a veces cuesta encarrilarse, somos muy pocos los que hemos estado participando anteriormente” arranca el flamante secretario de Gobierno y Hacienda, Sergio Navoni, mientras charla sobre diversos temas con un mate amargo en mano.

Renuncia de Zorzabal. “Creo que él (por el ex secretario de Hacienda) viene de la parte técnica y yo soy netamente político. El técnico ve las cosas de una manera y el político la vemos de otra. Esto es una administración netamente política, hay que solucionar las cosas de esa manera, por supuesto que no podemos escapar de los técnicos, pero las decisiones son políticas”.

Finanzas municipales. “Los números están bien, cálculo que debido a la situación económica ha caído un poco la recaudación. El municipio se ha hecho cargo de los aumentos salariales, sin haber aumentado la Unidad de Cuentas Municipal… estamos trabajando fuertemente en mejorar la recaudación para no tener que tocar el bolsillo del contribuyente, estamos apuntando en varias direcciones, se va hacer mayor control en los comercios, mayores controles en la tasa de higiene, se han intimado a todas las areneras de Rosario por la extracción de arena en la zona de Victoria”.

Explotación arenera. “Hay gente que ha respondido, empresas que se han presentado espontáneamente a abonar lo que corresponde, no solo es el canon por la extracción del árido, sino que también es la tasa de higiene por la actividad. De poder completar la información en conjunto con Prefectura, Delegación en Islas y el Departamento Técnico de Recaudación significaría recaudar una suma muy importante (se habla de más de 30 millones de pesos)”.

Carnaval dejo déficit. “Se están terminando de cerrar los números, hay algunos canones que cubrir por parte del concesionario (club Gimnasia) que es aproximadamente unos 300 mil pesos… Si comparamos este año hubo unas 20 mil entradas menos que la edición anterior (2016); vendimos 26 mil entradas, 20 mil anticipadas y 6 mil en las distintas noches, cuando el año pasado se vendieron 43 mil entradas, eso es resultado del déficit que habrá. Este déficit puede llegar a redundar al millón de pesos…”

Cambios en el carnaval. “Este año lo vamos hacer de otra manera, por empezar calculo que en julio ya vamos a sacar el llamado a licitación de las cantinas del carnaval. No nos olvidemos que el año pasado se demoró el comienzo de la organización por que la ordenanza del reglamento del corso, no bajaba nunca del Concejo. Se empezó muy tarde porque faltaba ese reglamento, ahora teniendo ese reglamento, que a lo mejor alguna cosita habría que cambiarle. Pero yo personalmente quiero empezar más temprano con la licitación, la logística y también a lo que refiere a lo artístico. El sistema de premiación puede llegar a ser distinto, creo que si puede haber una base, pero para que no pierda únicamente el municipio, las expresiones tienen que ir también en un porcentaje de lo recaudado”.

Endeudamiento municipal. “Esto requiere de un estudio en profundidad, Victoria necesita endeudarse para afrontar un montón de gastos por ejemplo la terminal, maquinarias, es necesario que la municipalidad se endeude principalmente para la compra de maquinaria y obras públicas, desagües, reparación de calles que es cada vez más desastroso y cuanto más calles de pavimento tengamos peor va a ser la situación.

Este préstamo es en dólares, hay que pagar una tasa de interés de 4,5% por semestre y después se pagaría tres cuotas a partir del año seis donde se paga un 33% del préstamo, en el año siete otro 33% y en el octavo creería que el último 34%. Lo cual la provincia lo descontaría de la coparticipación y el monto traducido en pesos sería aproximadamente de 16 millones de pesos.

Pero también hay encaminado otro endeudamiento de parte de la provincia, donde intervendrían los municipios, este sería por 4 mil millones de pesos. Esto es en pesos y a devolver en 30 años”.

Fondo Federal Solidario (fondo de la soja). “Se lo puede usar dentro de la esfera de la obra pública, lo que implica reparación o compra de maquinaria, que también habilita contratación directa cuando necesitas maquinaria para la obra pública. No es que sea solo para hacer únicamente infraestructura, sino para la órbita de la obra pública y principalmente para lo que es obra nueva”.

Preocupación. “Las maquinarias están funcionando, tenemos dinero para adquirir algunas maquinarias con fondos propios. Lo que principalmente me interesa es no dejar decaer la recaudación, para así completar el aumento de los asalariados y si tuviese que hacer algún retoque que se pague con mayor recaudación y no con el aumento al contribuyente, porque no merece el contribuyente que viene pagando seguir siendo castigado, sino que hay que cobrarle a todo el mundo. Por otro lado me interesa cumplir con las obligaciones de la municipalidad como es la recolección de residuos, el bacheo, iluminación (destacó que existió un déficit de iluminación ya que tuvieron alrededor de 800 luminarias quemadas)”.

Transporte Urbano. “Próximamente en Victoria vamos a tener un par de colectivos más para completar las líneas. Se sumarían para dar un mejor servicio, también hay un colectivo que estamos reparando y lo vamos a disponer para el traslado de personal. Los colectivos están prácticamente contratados, es probable que en el transcurso de este mes ya estén en Victoria.

Son dos vehículos usados, pero en muy buenas condiciones. Creo que comprar un colectivo cero kilómetro es una inversión muy grande que no se amortizaría nunca.

El transporte fue una buena iniciativa de la gestión anterior, dio resultados, lamentablemente creo que en lo que sí se equivocaron fue en la calidad de los vehículos que compraron porque no son para esta zona, porque tienen una tecnología electrónica muy complicada y cara, pero la decisión de haber formado el servicio urbano, me parece que fue acertada. Nosotros vamos a continuar con ello y vamos a mejorarlo todo lo que se pueda. Es un servicio que la gente lo usa mucho”.

Construcción política. “Yo vengo desde el radicalismo, mi interés es rescatar el radicalismo, ponerlo en carrera como en otras épocas. Lo que me lleva a participar dentro de Cambiemos es que en este espacio vi la posibilidad de dar muchas soluciones a la gente, que por ahí uno ve que no se cumple en la realidad, y con fallas y todos esta gestión está tratando de cumplir. Creo que aunque parezca un poco utópico tenemos que tratar entre todos tener un objetivo en común, tener los beneficios y servicios. Yo no puedo entender que discutamos cuando todos perseguimos el mismo objetivo, el bienestar de cada uno de nosotros”.

Autocritica. “Tal vez se desvió un poco el foco de lo que se tenía que perseguir, donde algunos empezaron a tratar de mejorar o mantener su imagen personal y descuidaron para lo que estamos, que es atender las necesidades de la gente (afirmo al referirse a la crisis en el gobierno municipal). Sucedió un problema institucional que no tendría que haber tenido tanta relevancia, creo que Alcides (vice intendente Risso) tuvo sus errores y por ahí el accionar de algunos concejales fue equivocado también, pero están en su derecho porque fueron elegidos por el pueblo para tomar sus decisiones y está en la conciencia de cada uno saber si están actuando como corresponde o no”.

Atención Zucotti. “Victoria tiene un avance muy grande en lo que es el mejoramiento de calles, pero no nos olvidemos que se está expandiendo y ha llegado a ser una ciudad con muchos barrios satélites, por así decirlo, se agranda fuera de los bulevares; antes estábamos concentrados en la tarea de mejorar la situación dentro de los bulevares donde ya casi creo que hay un 75 o 80 % de las calles tratadas por lo menos en todas las gestiones, algunas de ellas se han vuelto a deteriorar, pero han tenido tratamiento; por lo tanto el porcentaje que quedaría para concretar en las arterias dentro de los bulevares sería de un 20 %, pero tenemos que tener en cuenta lo que se ha ampliado, lo cual trae mayor demanda de tiempo, mayor cantidad de personal, mayor cantidad de vehículo (recolección y mantenimiento de Abadía, Ate, Festram, barrio Casino, próximamente estarán las casas del Consorcio, está proyectado otro barrio en la chacra de Lisarzoain, Quinto Cuartel, termas, complejo Los Algarrobo, Antelo, etc.). No lo quiero desautorizar al secretario (en referencia al abogado César Zucotti quien había declarado que las demandas de los vecinos eran solo de un 2 %) pero el porcentaje es mayor y de un costo cada vez mayor, ahora no solo hay que hacer calles, sino pensar en desagües importantísimos para la ciudad”.