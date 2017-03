UNA RETROEXCAVADORA 0 KM, PARA MEJORAR LOS SERVICIOS

Regionales / 29-03-2017

Después de muchos años, la Municipalidad incorporó una maquina 0 km. El jueves pasado por la mañana ingresó al parque automotor una RETROEXCAVADORA NUEVA, Marca JCB con motor de 92 HP que permitirá encarar rápidamente las obras previstas en Barrio Tanque y Malvinas Argentinas por el PROGRAMA HABITAT (Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda), además de acelerar trabajos – fundamentalmente cloacas y desagües – que hoy solo se podían hacer alquilando maquinaria.

La máquina fue expuesta por la mañana sobre el Bulevar San Martín, donde fue bendecida por el Padre Mario Ventura y el Pastor José Luis Riquel. En la presentación se observaron rostros de gran alegría en los vecinos que se acercaron a conocer la flamante herramienta.

Acompañado por funcionarios, concejales y empleados municipales, el Presidente Municipal Gustavo Vergara manifestó con gran satisfacción que “tuvimos una semana cargada de grandes novedades, este es otro día importante para Ramírez. Hasta ayer la Municipalidad contaba con dos retroexcavadoras muy viejas, que trabajaban sobreexigidas, se rompían con frecuencia y no alcanzaban para cubrir la necesidades de la ciudad. Nuestra ciudad se merece otra calidad de servicios y para eso estamos trabajando, hace unos años el municipio inició la compra de una retroexcavadora en un proceso lamentable, los ramirenses perdimos mucho tiempo y dinero por gestiones mal hechas. Hoy, gracias a los programas del Gobierno Nacional encabezado por el Presidente Macri, podemos comenzar a revertir esta situación”, remarcó el Presidente Municipal.

Recordemos que actualmente el parque automotor del Municipio se encuentra dramáticamente obsoleto. Hasta ayer se contaba con dos retroexcavadoras que no eran suficientes para cubrir los servicios que demanda la sociedad, una Marca John Deere (Modelo 1977) y otra Marca Casse (Modelo 1984).

En 2013, se había iniciado el proceso de compra de una máquina que luego resultó fallido. En esa oportunidad se entregaron $ 462.000 por una máquina que nunca llegó, a una empresa sin trayectoria en el rubro y con una dudosa reputación financiera. Tras negociaciones, el dinero retornó a la Municipalidad en un plan de pagos que finalizó a mediados de 2015 y con cuotas inferiores al alquiler mensual de esa maquinaria. “Sin embargo, el mayor costo es todo lo que se dejó de hacer por no contar con ella”, indicó Vergara.

A partir de ahora, las maquinas más antiguas van a ser destinadas a trabajos menores, tales como juntar escombros o realizar excavaciones poco profundas. Esto significará una importante reducción del gasto en repuestos y alquiler de una retro particular.

DETALLE DEL PROCESO DE COMPRA

La compra se realizó por Licitación Pública Nº 01/2017 y fue adquirida al contado con fondos del PROGRAMA HABITAT (Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda) que se ejecutará en los Barrios Malvinas Argentinas y Tanque. Ello fue posible destinando el dinero previsto para realizar excavaciones a la compra de un bien de capital con el mismo fin.

Al llamado se presentaron 5 firmas, cuyas propuestas oscilaron entre $ 1.495.000 y $ 2.019.000. La adjudicataria es la firma “José Folmer e Hijos” de la ciudad de Crespo, que cotizó la misma en un millón ochocientos mil pesos ($ 1.800.000), además de reunir todos los requisitos técnicos y de calidad exigidos en los pliegos de bases y condiciones.

Las propuestas fueron analizadas por la Comisión de Compras conformada por el Director de Asuntos Jurídicos Dr. Pablo de Iriondo, la Jefa del Área de Compras y Suministros Yanina Schanzebach, el Secretario de Obras y Servicios Públicos Prof. Darío Chaparro, el encargado de Catastro y Obras Privadas MMO Mauricio Morkel y el Agente Municipal con experticia en la

materia Roberto Chaparro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

– Cargadora Frontal con Retroexcavadora

– Marca JCB, modelo 3CX, doble tracción

– Motor JCB de 4 cilindros, turbo, de 92 HP

– Pala cargadora frontal de 1,1 m3

– Retroexcavadora axial, profundidad máxima de excavación de 4,24 mts

– Con vía hidráulica adicional para aditamentos como hoyadora o martillo neumático

– Con brazo extensible de la Retro (hasta 5,6 mts de excavación)

– Equipada con monitoreo a distancia LIVE LINK (permite conocer ubicación exacta, si está

trabajando o parada, entre otras alertas)

– Mecánica Inglesa, ensamblada en Brasil

– Incluye repuestos obligatorios (dos primeros servicios) y capacitación a operarios de la

Municipalidad.