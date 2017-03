Ferrari en dialogo con dirigentes de Gualeguaychú

Politica / 20-03-2017

El senador Roque Ferarri cree que Cambiemos tiene aceptación y acompañamiento de gente sin afinidad al kirchnerismo. El legislador mantiene dialogo con Martínez Garbino y Leissa al igual que César Garcilazo. ¿Se unirán?

El senador Roque Ferrari hizo referencias a las próximas elecciones nacionales legislativas, y no descarta que los candidatos del Frente Cambiemos puedan ser hombres y mujeres provenientes del peronismo.

Considera que el 60% de la población argentina tiene cierto grado de afinidad con el Justicialismo; Cambiemos tiene aceptación y acompañamiento de mucha gente del peronismo no kirchnerista aseguró el senador.

También resaltó la imagen del ministro del Interior, “Con Frigerio tenemos un trato diario, es una persona muy abierta y con Entre Ríos tiene un cariño muy especial, continuamente estamos en contacto con él cuando las cuestiones de agenda se lo permiten porque es un hombre que tiene un perfil muy importante y ha tenido que enfrentar situaciones difíciles que está monitoreando y manejando muy bien”.

Sin nombres

“Para las elecciones, nombres no se han tirado, no se habló de nombres, pero en Cambiemos coincidimos en buscar un perfil de candidatos de hombres y mujeres que tengan credibilidad y que sean serios y responsables, lejos de la vieja política que en 2015 la sociedad Argentina castigó” recordó haciendo mención a su rol casi de justiciero siempre atento a marcar los desaciertos de sus contrincantes y aliados políticos, aunque pareciera que ante la cercanía de una nueva campaña electoral el “dedo acusador” de Ferrari se suaviza, tal como lo hizo esta semana con el intendente Domingo Maiocco, ya que no tuvo inconvenientes en sonreír en una fotografía que se tomó junto al legislador Alfredo De Angeli.

Probablemente teniendo en cuenta “viejos candidatos” el senador declaró a un medio de la capital entrerriana que: “Cometer el error de buscar dirigentes contaminados sería un riesgo muy feo porque la sociedad entrerriana y argentina no quiere volver al pasado”.

Perfil

“Se va a priorizar el perfil, hombres o mujeres de cualquier partido pero con un perfil distinto que revaloricen los valores que antes eran importante y que desgraciadamente se han dejado de lado y nos quedó una sociedad fraccionada” añoró el legislador victoriense, haciendo alusión como hombre jubilado que añora tiempos pasados.

“Se busca un perfil que puede ser algún candidato peronista. Es importante porque la sociedad tiene cierta afinidad con algunas políticas del justicialismo” aseguró.

Y agregó: “Si se encuentra un dirigente con esas cualidades bienvenido sea, a mí me gustaría que fuera Peronista porque yo vengo de esa extracción”.

Por otro lado el senador Roque Ferrari comentó su estrecha relación con el dirigente Martínez Garbino, quien curiosamente también mantiene diálogos con el ex intendente y ex senador César Garcilazo (es necesario recordar que el actual senador dio sus primeros pasos como funcionario político en una de las intendencia de Garcilazo). “Gualeguaychú tiene dirigentes importantes, yo tengo diálogo con Martínez Garbino y Leissa porque tengo buena relación con ellos por la carrera política. Son buenos dirigentes y personas pero hoy están trabajando con el Frente Renovador y es interesante, no hay que descartarlos, ni a dirigentes de esa altura moral”.

“En toda negociación hay discusiones pero no tengo temor en decir que si se encuentran cuatro o cinco dirigentes, si son del radicalismo, del Pro o del peronismo, que puedan ocupar los puestos que se van a renovar, está bien siempre que reúnan las características que la sociedad está buscando” dijo.

También planteó que: “Es lógico que la UCR pretenda encabezar la lista pero las mismas pretensiones de la UCR las pueden tener los del Pro y los Peronistas, no descarto ninguna posibilidad, siempre que sean dirigentes idóneos”.

Y finalmente aseguró: “No podemos descartar la masa de votantes que existe en la sociedad y que ya nos acompañó en las elecciones pasadas. Hay que reconocerlo y esperamos que podamos volver a captar y convencer a la gente de que el camino que ha encarado Cambiemos, que es difícil, puede llegar a feliz término. Hay que ganar las elecciones de 2017 para ser gobierno en Entre Ríos en 2019” recalcó.