Ayrton Londero Piloto del TC Mouras que formo parte de los festejos de la ACTC

Deportes / 17-08-2017

Londero participo en los 1000 Km. En el autódromo El Gálvez que se festejó los 80 años de la […]

Londero participo en los 1000 Km. En el autódromo El Gálvez que se festejó los 80 años de la ACTC nos comenta lo siguiente.

-Más que nada era tratar de disfrutar el fin de semana, ser parte de la fiesta de los 80 del TC, estábamos muy bien con el trinomio de Emanuel Moriatis y Joel Gassman yo creo que estábamos para pelear la carrera estaba firme el auto, teníamos un buen auto y Emanuel termina cuarto su y después Joel cuando me lo estaba por dar en el sexto puesto hace un frío para subirme yo en la final ahí se queda sin nafta el auto y perdemos una vuelta quedando ubicados 22, 23 sino mal recuerdo de ahí en mas no nos quedaba otra que hacer la carrera pensando que había que avanzar en lo posible y en una vuelta no estaba todo perdido por eso decidimos imponer un ritmo y no cometer ningún error demás porque ya se había cometido y queríamos pelear la carrera por suerte pude avanzar muy bien terminando en el puesto noveno y después al salir Moriatis en la primer vuelta se corta la V asique ahí se nos esfumaron todas las chances que teníamos pero como te dije más allá del rendimiento que tuvimos que creo que fue muy bueno me enfoque más que nada disfrutar mucho el fin de semana.

Allí en los festejos te veamos a vos y a tu mama y esto realmente era importante compartir esta fiesta de los 80 años.

-La verdad que lo tomo como que llegue a un objetivo que cualquier piloto se plantea cuando arranca a correr o tenes un sueño y decís que lindo seria correr en el Turismo Carretera o cosas así, creo que lo pudimos logar de parte mía y de mucha gente y lo bueno es que lo pude disfrutar mucho con mi mamá que me acompaño desde el primer dia, fue mi novia a acompañarme, amigos, familiares fue mucha gente que estuvo presente el fin de semana acompañando y haciéndome sentir su afecto.

Me imagino que fue un sueño el poder haber estado en esta carrera tan importante, ahora apuntando de lo que va ser la fase regular del TC Mouras y porque no ir pensando formar parte del Turismo Carreteras.

-Obviamente que fue como un premio al sacrificio que hicimos con todos para poder correr, fue un regala que me cayó de arriba como para decir que si se puede y nunca hay que bajar los brazos ya que estuve muy cerca de hacerlo es un empujón muy grande anímicamente como para decir que puedo seguir por esta senda y hacerlo con mi propio auto y equipo y tener mi propio nombre en el Tc.

¿Que nos podes contar de Gálvez primera vez que manejabas en este autódromo con tantos pilotos que han pasado por ahí, me imagino que es muy especial manejar en este circuito?

-Estuve casi un mes esperando el fin de semana y paso tan rápido por eso lo disfrute tanto, estaba muy ansioso para poder girar y poder girar en el Gálvez que es un circuito tan místico acá en la Argentina, que tiene tanta historia y obviamente el trazado es lo más lindo que tiene, es un trazado muy técnico que tiene chicanas rápidas, lentas, curvon rápido algunas lentas que son la horquilla después tiene las rectas que son muy largas asiqeu es un circuito que por donde lo ves es muy lindo.

No solo hablamos de la pista sino también de la gente que es hincha de este deporte.

-La cantidad de gente fue impresionante la verdad que cuando estabas engrillado para largar la final y veías que había 15 tribunas la verdad que es imponente y no es que te pone nervioso pero te das cuenta donde estas parado y la verdad que es fuerte pero como te dije se disfrutó mucho ya que iba ser único e irrepetible en mi debut en el TC.

Me imagino que se te pasaba por tu cabeza, mí donde estoy, tanta gente famosa, pilotos…

-Más que nada no tanto de no caer sino tratar de vivirlo al momento, estaba con amigos que me dio el automovilismo en esta categoría ahora asique no hablábamos mucho de lo que fue la carrera, tuvimos hablando de muchas otras cosas asique casi ni hablamos de los autos.

Esta era una carrera con invitados.

-Exactamente para esta fecha vamos a invitar a Elio Craparo que viene funcionando muy bien en los 1000km peleando la punta asique contamos con su esencia y que va a lograr un buen labor el sábado.

¿Cómo se comportó el auto en el dia de hoy?

-Estuvo medio complicado el dia, sufrió una ruptura de los amortiguadores nos dimos cuenta cuando termino el dia que los pudimos sacar, fuimos a ver la compresión de los amortiguadores y estaba muy baja asique pusimos a punto los amortiguadores nuevas y vamos a tratar de meternos más adelante, no quedamos tan lejos en el puesto 15 pero queremos meternos más adelante.

¿Cómo sentís la planta impulsora?

-El motor Mejoro muchísimo a lo que veníamos trabajando asiqeu pegue un salto grande de potencia de con el auto, muy contento por eso si bien no pudimos redondear hoy pero vamos a tratar de meternos de lleno para estar entre los 10 para sumar bien para al Playoff. Quiero gardecer a todos los que me apoyan en esto.