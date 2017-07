“Zucotti está atado al cargo” afirma Reggiardo

Politica / 08-07-2017

Un violento hecho público tuvo como protagonista al secretario de Planeamiento, César Zucotti contra el joven abogado Carlos Guillermo Reggiardo en un supermercado céntrico. El intendente no le solicitó la renuncia y el funcionario continua al frente de la cartera municipal.

Doctor Carlos Guillermo Reggiardo

Esta semana fue el segundo cumple mes de César Zucotti como funcionario municipal en la gestión del intendente Domingo Maiocco. En 60 días se ha caractizado por haber aportado hechos escandalosos al gobiernos municipal.

Cuestionado por algunos sectores, decisiones inoportunas y actitudes poco decorosas en espacios céntricos. El viernes 23 de junio el funcionario fue denunciado por el abogado Carlos Guillermo Reggiardo tras un hecho sucedido en un supermercado ubicado en calle Congreso y España.

En declaraciones para este medio el abogado Reggiardo se mostró sorprendido por el accionar del secretario de Planeamiento, César Zucotti en la caja del céntrico supermercado oriental. “Fue un hecho que jamás me hubiese esperado, si bien no tenía la mejor de las imágenes de César Zucotti pero nunca hubiese imaginado una situación así” planteó.

Hecho

“Estaba en la caja de un supermercado y él (en referencia al funcionario) me toca de atrás y me dice, a vos sos vivo por facebook, entonces me doy vuelta y le digo que sí uso facebook, pensé que iba a quedar ahí. Entonces me dijo que porque no le decía las cosas en la cara, ahí él empezó a cambiar el tono; entonces le dije que yo digo por facebook le digo lo mismo personalmente…

Porque si realmente es un profesional del Derecho, porque no está matriculado en el Colegio de Abogados… Le dije que si efectivamente él es un abogado, me parece que en la municipalidad debería estar en una rama del Derecho y no en Obras Públicas porque no está capacitado para esa cuestión y por yo había criticado. A lo cual el me responde con una trompada en la cara y con la trompada una serie de agravios e insultos muy fuertes” contó Reggiardo.

Por otro lado agregó: “Un funcionario con una botella de vino en la mano, diciendo todas estas cuestiones y pegándole a una persona que solamente ha hecho un comentario” ya que a través de la red social había realizado un comentario sobre la instalación que días antes el municipio había realizado en la terminal de ómnibus.

Además planteó: “la situación es muy grave porque proviene del partido radical, que es un partido centenario que lucho por la democracia, él acompaño a Gracia Jaroslavsky que es la hija de alguien que fue un símbolo de la democracia en el país acompañándolo a Alfonsín, entonces que venga de una persona que viene con todos esos antecedentes políticos de ese partido centenario que pegue una trompada al que piensa distinto” se sorprendió el letrado.

“Jamás fue docente”

“Y me duele mucho más que en un medio donde él suele escribir, donde hace una desmentida que dice que yo lo insulto primero, están las cámaras, los testigos, no es así. Miente diciendo que fue profesor mío, cuando él nunca fue profesor de la escuela Normal, el único profesor que era radical que tuve fue a Daniel Sobrero, a quien le tengo una estima y respeto profesional porque lo creo una persona decente y súper capaz y da gusto escucharlo. Pero Zucotti jamás fue docente en la escuela Normal, creo que integró el Consejo Consultivo, porque andaba ahí dando vueltas, pero nunca fue docente” dijo Reggiardo quien advirtió que no tiene cuestiones personales ni con Zucotti, ni con nadie.

¿Resolver como hombre?

El abogado Reggiardo afirmó que no recibió ninguna disculpa del funcionario municipal César Zucotti. “El pide disculpa a quien se pueda sentir ofendido y no a quien le pego una trompada” ironizó.

“Me parece patético, dice resolver como hombre, que es resolver como hombre – se pregunta el joven abogado – pelearse, pegarse, eso es como salvaje, él debe saber que los hombres renuncian al uso de la fuerza, en el Estado de Derecho lo ponen sobre la Justicia, sobre la policía, eso no es como hombre, es como un cobarde” dijo.

También consideró: “Me parece que esto habla de la personalidad de Zucotti, de cómo es él en su vida personal, familiar, como se resuelve porque si él cree que como hombre es pegarle al que piensa distinto, al que le lleva la contra, entonces si mañana se pelea con la mujer le va a pegar una trompada… es una cuestión muy grave que un funcionario escriba que él resolvió como hombre”.

¿Qué debería hacer el intendente?

“Si yo fuera Maiocco (intendente) no le pido la renuncia, lo hecho directamente. Él no puede estar ni un minuto más de funcionario porque él le hace mal al municipio” afirmo el abogado Reggiardo.

“Maiocco que se ha caracterizado o que al menos no ha tenido en su vida personal este tipo de episodio, ni se lo conoce por ser una persona ni violenta, ni de tener estas cosas, me parece que él para limpiar el honor de toda la gestión no puede permanecer este hombre como funcionario. Lo que pasa es que Zucotti está atado al cargo, es muy difícil dejar de ganar 70 u 80 mil pesos por mes, no sé cuánto está ganando. Porque es lo único que Zucotti ha sabido hacer desde que se lo conoce, no se le conoce casi actividad privada” garantizó.

Por otro lado el abogado aseguró que planteará causas relacionadas a calumnias, injurias y amenazas. “El no logro, ni lo va a lograr callarme, lo que buscaba era amedrentarme a mí y decir delante de todas las personas que estaban ahí, a mí nadie me cuestiona. Acá esto es una cuestión grave que él no ha asumido y me parece que Maiocco debería de tomar de manera urgente una decisión”.

Este semanario luego de la presentación oficial que realizó el intendente, Domingo Maiocco, advirtió que grandes inconvenientes se avecinaban para la ciudad de Victoria, dado el accionar social conflictivo del funcionario recientemente incorporado.