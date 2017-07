César Zucotti debería haber renunciado  

Politica / 12-07-2017

La concejal Bar plantea que la ciudad está en un estado de abandono y descuido a raíz de los cambios permanentes de funcionarios municipales. A raíz de la gresca que tuvo como protagonista a César Zucotti en un céntrico supermercado oriental cree que el funcionario debería haber renunciado ante la actitud pública bochornosa. Lamentó que Victoria no este considerada en los programas de viviendas nacional. Nuevo pedido de informes para el responsable de comedores y jardines maternales, Carlos Firpo.

Graciela Bar, actual presidenta del bloque de concejales del Frente para la Victoria apoya sus manos sobre un montón de papeles en la mesa del comedor de su casa para explicar sus principales preocupaciones en relación al gobierno actual y proyectos presentados en el legislativo local.

Los concejales reciben mensualmente los egresos (gastos e inversiones) que envía Tesorería Municipal, estos documentos son estudiados meticulosamente por la edil. Es llamativo que cada uno de esos cuadernillos, están remarcados con diversos colores.

Bar cierra uno de los ejemplares donde predomina principalmente el color rojo, es el que eligió para marcar cada una de las designaciones políticas que ha realizado el intendente Domingo Maiocco, mientras que con naranja resalta las compras directas superiores a los 300 mil pesos, con amarillo los gastos de combustibles y así continúa con distintos colores dependiendo el área.

La concejal cuenta: “Durante todo el año 2016 hemos analizado profundamente la documentación oficial sobre la inversión en comestibles de los Jardines Materno Infantiles porque consideramos que la alimentación en la primera infancia es una condición básica y fundamental para el crecimiento y el desarrollo de los niños. Así, hemos observado que las licitaciones se adjudicaban por montos inferiores a los recibidos por la provincia. Sumado a ello, nos ha llamado la atención que en las licitaciones o compras directas siempre se ha beneficiado solamente a cuatro proveedores, cuando en nuestra ciudad hay muchos comerciantes que están atravesando una grave crisis producto de la generalizada disminución del consumo”.

Además Bar, no es la primera vez que hace foco en el desempeño del responsable de Comedores y Jardines Maternales Carlos Firpo, quien en este último tiempo ha recibido diversos cuestionamientos principalmente desde el sector de educación. “De la Secretaría de Desarrollo Social dependen nueve Jardines y dos Refugios a quienes se provee de comestibles para la alimentación de personas de escasos recursos que a ellos asisten. El municipio en el 2016 ha destinado en total la suma de $1.407.230,68. El Consejo del Menor, por convenio, ha transferido al municipio $1.179.876,49 para raciones alimentarias y aportes para personal de los Jardines Frutillitas, Retoñitos, Pequeños Gigantes (ex Negrito Manuel) y El Portal de Belén. Sin embargo, la municipalidad ha efectuado compras para dichos jardines por el valor de $751.910,90 lo que demuestra que se ha asignado un monto significativamente menor, lo que seguramente ha incidido en la calidad de la alimentación”.

Estos números según la concejal demostrarían que el municipio ha invertido con recursos propios solo $227.354,19; “lo que significaría una grave injusticia social en detrimento de un adecuado crecimiento de cientos de niños y tal vez ha destino inadecuadamente los recursos del Estado provincial. Para confirmar esta preocupación, es que hemos presentado un nuevo pedido de informes sobre todo lo recibido e invertido durante el año pasado y esperamos las explicaciones para actuar en consecuencia” planteó.

Carnaval

Desde el Frente para la Victoria hace un tiempo se dio a conocer el déficit que había dejado la última edición del carnaval, posteriormente fue reconocido por el secretario de Gobierno y Hacienda, Sergio Navoni. “En estas semanas, hemos presentado dos proyectos vinculados al Carnaval. Uno, refiere al déficit de más de $1.700.000 que ha habido este año para el pago de premios, seguridad, seguro, SAADE, animadores, administrativos, etc., motivo por el cual, hemos solicitado al señor intendente que conforme una Comisión Permanente que trabaje durante todo el año para evitar que el Municipio tuviera una pérdida tan importante. Otro proyecto trata sobre cómo podría constituirse y cuáles serían las funciones de dicha Comisión Permanente. Es nuestra intención aportar a la mejora de los corsos y teniendo en cuenta que Victoria es la Capital Provincial del Carnaval, considero que en la Dirección de Cultura debiera funcionar un equipo integrado por referentes de las expresiones artísticas y otros que planifiquen y ejecuten una serie de actividades para promocionar el carnaval, asegurar la belleza y la alegría que nos caracteriza y a la vez, posibiliten la recaudación de fondos. Si en Cultura hay diez coordinaciones, una podría dedicarse a esta importante actividad” apuntó.

Si bien hace unos días circuló la versión que un integrante de las expresiones del carnaval se había mostrado crítico ante la edil, ella minimizo el supuesto hecho. “No escuché críticas a estos proyectos, pero si han criticado, tienen todo el derecho a hacerlo pues en democracia hay libertad de expresión, cuestión que respeto profundamente. Sólo aclaro que como concejales elaboramos propuestas para colaborar y que el corso constituya una verdadera fiesta popular, contribuya a generar trabajo y posibilite el reconocimiento estético y económico de quienes cada noche participan con responsabilidad y entusiasmo”.

Actitud bochornosa

Por otro lado es imposible no consultarle su opinión sobre el conflicto que tuvo como protagonista al secretario de Planeamiento, César Zucotti. La concejal se mostró sorprendida y rápidamente manifestó: “Me produjo una profunda tristeza que en nuestra ciudad se desempeñe como funcionario, una persona que no se comporte con educación ante las expresiones de un ciudadano. Ser funcionario significa estar al servicio del vecino, en todo momento, no sólo en el horario de trabajo. Uno espera respeto ante las diferencias de ideas y opiniones; esa es la base del sistema democrático, de la libertad de expresión, de los buenos modales”.

“Pensé que el secretario municipal renunciaría por lo bochornosa que fue su actitud pública. Pero, como no lo ha hecho efectiva, esperaba que el señor intendente le solicitaría la renuncia. Toda manifestación autoritaria es repudiable, debemos fortalecer el diálogo, el consenso, el respeto entre vecinos, más aún si ostenta un cargo público” recordó Bar.

Victoria fuera de las obras nacionales

Durante los últimos días el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, firmó convenios para la construcción de viviendas dispuestas por la emergencia hídrica con cuatro localidades de Entre Ríos y la ciudad de Victoria no apareció a pesar de ser una de las localidades que tiene mayor proporción en el Delta Entrerriano. “Es lamentable que Victoria no estuviera incluida porque la demanda de viviendas es inmensa, aún reconocida por el propio intendente en declaraciones periodísticas”.

También Bar aseguró: “En la gestión anterior, el gobierno nacional implementó el Programa Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales y en Victoria se ha viabilizado a través de una unidad ejecutiva a cargo del licenciado Gustavo Broin. Se había adjudicado $292.000.000 para la construcción de 162 viviendas a través de cooperativas. De esas, se construyeron 14 en Rincón del Doll y 26 en nuestra ciudad, recientemente inauguradas. Falta terminar las 14 adjudicadas en Rincón de Nogoyá. Es decir que aún quedan por construir 108 viviendas. Deseamos una pronta ejecución para dar respuestas al derecho de acceso a la vivienda. Lamentablemente, el actual gobierno nacional dio por finalizado este programa” contó.

Situación actual

Bar hizo un análisis de la situación nacional, provincial y local en estos días como quien visualiza los resultados eleccionarios que se disputarán las bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. “Se escucha y observa una gran disconformidad de grandes sectores medios y vulnerables con las medidas que ha tomado el gobierno nacional. Se han vulnerado innumerables derechos conquistados en la anterior gestión. Ha disminuido notablemente la obra pública y cientos de empresas privadas han cerrado sus puertas quedando miles de personas sin trabajo. La apertura de las importaciones ha perjudicado notablemente a los comercios quienes se vieron perjudicados en la disminución de las ventas. El aumento de las tarifas ha sido exponencial, produciendo un grave daño a las industrias, clubes, comercios y particulares. Han reducido o eliminado programas de salud perjudicando a los adultos mayores sobre todo a los afiliados al PAMI. Han borrado proyectos educativos dejando cientos de profesionales sin trabajo. Han reducido los recursos para la ciencia imposibilitando el avance tan necesario para el progreso de los pueblos. No se ha detenido la inflación y el precio de los alimentos crece día a día, imposibilitando a vastos sectores llegar a fin de mes”.

Mientras que en el plano provincial: “el gobierno gestiona condicionado a las políticas nacionales, lo que muchas veces provoca preocupación. Confío en la capacidad de Gustavo Bordet para administrar en la adversidad. Transfiere diariamente a los municipios -sin diferenciación de la ideología partidaria- los recursos financieros y cumple con los servicios y salarios en tiempo y forma, siempre en el marco presupuestario”.

En relación al gobierno municipal que encabeza el intendente Domingo Maiocco insistió que: “hay un abandono del estado y cuidado de la ciudad. Los permanentes cambios de funcionarios inciden negativamente en la gestión. No hay avances en la promoción del turismo, del desarrollo social, del control cualitativo de los jardines, de la generación de empleo o de micro emprendimientos, de actividades para la juventud ni apoyo a la situación desamparada de las mujeres. La obra pública no está planificada, solo parches aislados” por lo que le permite interpretar que “toda esta situación de malestar y desesperanza, influirá en la decisión del electorado. Ello, significará un llamado de atención para que las autoridades nacionales y de nuestra ciudad puedan producir los cambios que prometieron y que la sociedad confió y apoyó”.