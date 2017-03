Sobre el puente, Don Angel Piaggio y Don Angel Balbi……

Locales / 26-03-2017

Por iniciativa de los ediles del FPV el Puente Victoria-Rosario cambiará su nombre, rescatando aquellos la figura de quien enalteciera nuestro ser local, Don Angel Piaggio. Enterado de tal mención, desde Buenos Aires pidió la palabra, un nieto que considera que a su abuelo también le cabría dicho reconocimiento.

El día miércoles por la tarde se llevó a cabo una sesión especial por parte del Concejo Deliberante, con el fin de dar un nuevo nombre a la conexión vial Victoria Rosario, en consonancia con lo aprobado semanas atrás por el concejo rosarino.

Estaba en primera plana la figura de Don Angel Piaggio, quien es considerado como el pionero de un sueño que se hizo posible en la presidencia de Carlos Menem; finalmente ése fue el nombre electo por unanimidad en la mencionada sesión, quedando formalmente como Sub Prefecto Angel Piaggio.

Todo, como reconocimiento al invalorable aporte de quien fuera el creador del proyecto de constitución y construcción del denominado Canal Piaggio, que permitiera el primer enlace físico entre las ciudades de Victoria y Rosario en 1901.

Algo de Don Angel Piaggio

Nacido en 1868 en las siete colinas, siempre tuvo un espíritu inquieto cargado de empatía social. Ocupó diversos cargos, Subprefecto de Victoria en 1898, jefe de Policía, Diputado y Senador en la Legislatura de Entre Ríos por varios períodos.

Si bien la política marcó su camino de vida, quedó para la posteridad como quien tomando una pala, trabajó en el canal que acortó notablemente la ruta fluvial entre ambas orillas.

Por lo anterior y mucho más, fue que las ediles Graciela Bar, Nelly Amilibia, Isa Castagnino y el edil Pablo Rivero firmaron formalmente el Despacho que dice:

“Proyecto de Resolución que insta al Departamento Ejecutivo Municipal tenga a bien gestionar ante las autoridades nacionales y provinciales que la conexión vial Rosario-Victoria (en sus 60 kilómetros), se denomine Subprefecto Angel Piaggio, en reconocimiento al invalorable aporte de quien fuera el creador del proyecto de construcción del denominado Canal Piaggio, que permitió el primer enlace físico entre las ciudades de Victoria y Rosario a partir del año 1901”.

Si bien hay que tener en cuenta que aún no todo está dicho, ya que el paso a seguir será lo que oportunamente dictaminará el Congreso de la Nación a través de sus dos Cámaras, la de Senadores y la de Diputados; dado que la misma es ruta nacional.

¿Y porqué no se pensó en el “otro” Angel?

Después de toda la repercusión mediatica de la mención de Piaggio como referente del puente; provocó que descendientes de un generacional de aquél, tan importante como él pidiesen lugar, para ubicar sus antepasados, en lo que ellos consideran justicia histórica.

Mauricio Passadore es oriundo de Victoria pero hace muchos años partió a la gran capital, para desarrollar su vida laboral en los inmensos pasillos, cargados de historia argentina del Congreso nacional y su nombre se hace presente aquí, ya que a través de los micrófonos de LT39 RADIO VICTORIA, expresó su deseo de que el puente Victoria Rosario lleve el nombre de su abuelo, Don Angel Balbi, otro recordado victoriense que luchó y avisoró a las siete colinas conectada con la otra orilla.

“ Soy nieto de Angel Balbi que fue dos veces Diputado provincial y nacional con Hipólito Irygoyen hasta su derrocamiento, además de ser sobrino de Isidro Balbi, ex Diputado Nacional con illia y coautor de la Ley de Medicamentos con Oñativia, es decir que hay un pasado con historia legislativa en mi familia”, dijo enfatizando en su relato lo que él consideraría justo el reconocer legalmente sus antepasados.

“Yo sé que el abuelo Angel fue un promotor activo de vincular Victoria con Rosario de diferentes maneras, a través de un canal intervino mucho en el tema de la balsa para transportar personas, me parece que tiene su derecho a ser postulado, pero bueno cada uno tendrá sus argumentos”

Indiscreciones de la historia local

“El primer vínculo a nivel presidencia que se realizó desde Victoria con el Ejecutivo de la Nación, fue a través de mi abuelo Angel, que lo llevó a Don Angel Piaggio, a pesar de ser adversario político,porque angel piaggio era conservador y mi abuelo era radical irigoyenista, a una reunión privada con Irygoyen para arreglar lo que fue la posterior movida de la canalización y todos los procesos que empezaron a funcionar”, finalizó.

Claramente ni el Concejo victoriense, ni el rosarino tienen vía libre para darle un marco legal al nombre del puente, ya que es potestad exclusiva del Congreso de la Nación; por lo cual la puja de ángeles se dirimirá en ese espacio físico, corazón de la historia legislativa argentina y testigo privilegiado de nuestro destino, solo resta esperar.