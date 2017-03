Schuth: “La gente no va a vivir de las denuncias de corrupción”

Politica / 28-03-2017

La concejal mandato cumplido del radicalismo cree que “una cosa es la campaña y otra cosa es asumir el poder” y si bien no puntualizó en cargos y nombres considera que su partido no tiene el espacio suficiente para desarrollar determinados proyectos dentro del Frente Cambiemos. Maiocco podría haber ganado las elecciones en el 2015 sin hacer ningún tipo de alianza.

La concejal mandato cumplido por la Unión Cívica Radical, Ana Schuth se define como militante y cree que con el paso del tiempo se ha vuelto un poco más inflexible con algunas cuestiones de la política. No aprueba las alianzas y marca la necesidad de espacio de hombres y mujeres del radicalismo que defiendan los principios del centenario partido. En cuanto al gabinete del gobierno nacional cree que el entorno presidencial carece de funcionarios “de calle” y que son gente que no tiene demasiada política encima, mientras que considera que el gobierno local debería mantener más contacto con la gente.

Schuth comenzó a militar a principio de los años 80, “cuando era muy jovencita, cuando se comenzó hablar de la incipiente democracia, cuando se empezó a hablar de la represión de que estábamos viviendo por la tan ansiada libertad, de mirarnos de otras formas los Argentinos” y recuerda como grandes referentes a: Chacho Jaroslavsky, Daniel Juárez, “Pato” Bruselario, “Chueco” Mundani. “Nunca renegué de mi condición de radical, e incluso cuando todo parecía que se venía y abajo y que parecía que íbamos a desaparecer, ahí estábamos prendiendo la luz del partido y hasta el día de hoy”.

Ante la consulta que, ¿porque los partidos tienen épocas de crisis? afirma: “Siempre castigamos a las instituciones, en este caso castigamos a los partidos. Cuando en definitiva los culpables de que hoy por hoy estén en crisis no solo las instituciones política, sino todo tipo de institución, creo que somos quienes hacemos las instituciones, quienes las sometemos a distintos vaivenes, a distintos momentos de decadencia y otros quizás no tantos” dijo poniendo el ojo sobre aquellos que cumplen funciones específicamente.

Además agregó que: “Hay referentes que no responden a las expectativas que ha puesto la gente en ellos y las instituciones se van debilitando y son poco creíbles. La gente ha perdido credibilidad y sobre todo en los partidos políticos que es en quien depositan su confianza a través de su voto para que les cambie la vida”.

En cuanto a la realidad del radicalismo en Victoria aseguró que: “Es un poco difícil describir que está pasando en el radicalismo, porque estamos transitando un acuerdo, transitando un frente o una alianza con distintas expresiones políticas, y por ahí es difícil definir a la Unión Cívica Radical en toda su pureza. Creo que estamos haciendo esfuerzos importantes para fortalecer el radicalismo e insertarlo nuevamente en el consenso de la gente”.

Falta manejo político

En otro párrafo Schuth analiza el gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri. “Yo particularmente como Unión Cívica Radical pura, lo veo con muchas ganas de hacer las cosas bien, lo que pasa que veo que llego al gobierno y creyó en un cambio absoluto que lo iba a transformar en poco tiempo y la realidad es otra. Ósea una cosa es la campaña y otra cosa es asumir el poder. Él se está encontrándose con el poder corporativo, el poder de los gremios, el poder de los empresarios que quizás en campaña le prometieron una cosa y llegado el momento no logro lo que apostaban a su gobierno… Yo creo que la gente le dio todo su apoyo y confianza porque creyó en esa transformación, en ese cambio, solo que con denunciar casos de corrupción no le basta a la gente, porque la gente no va a vivir de las denuncias de corrupción…”

“La gente, sobretodo la clase media necesita respuestas, que le bajen la inflación, que las tarifas no se hayan excedido como paso, que haya un poco más de trabajo, que le garanticen circular libremente por cualquier lado del país, la gente voto porque estaba harta de todas esas situaciones y ahora está exigiéndole y está bien que hagamos eso, se tiene que instrumentar las medidas para que esto no pase” argumentó la concejal mandato cumplido del radicalismo.

También puntualizó sobre el gobierno de Macri. “Yo creo que es falta de manejo político, esta marcha atrás en algunas cuestiones muy importante que ha hecho este gobierno, es justamente la inexperiencia y no medir las consecuencias” dijo tras argumentar que si el presidente hubiese pertenecido al radicalismo estos hecho no hubiesen sucedido porque hay 125 años de historias como partido que lo respaldarían, “dan una experiencia por lejos, que no creo que hubiésemos cometidos ese error” aseguró y en relación al entorno presidencial aclaró, “creo que no tiene mucho pueblo, mucha calle que se diga, entonces se cae en esas cuestiones que son consecuencias que se pagan. Yo creo que es de gente que no tiene demasiada política encima”.

No, a las alianzas electorales

Ana Schuth acompañó la primer candidatura a intendente de Domingo Maiocco (2011), pero se alejó en la segunda campaña que lo llevo a intendente (2015). “Yo creo que al intendente, al señor Maiocco la gente lo conocía como un exitoso empresario y la Unión Cívica Radical lo hizo conocer como un posible y potable intendente” para lo que ella consideró que no era necesario hacer ningún tipo de alianza para ganar las elecciones de 2015, ya que podía ser perfectamente el candidato por el radicalismo, sin necesidad de conformar el Frente Cambiemos.

“Él era el candidato que la gente quería y quedo demostrado en el 2011 cuando por muy poquitos votos el no pudo ser, ya se hizo de un nombre, de un lugar, de una posición dentro del pueblo de Victoria y solo faltaba un empujoncito y no se dieron así las cosas, yo no acorde ese tipo de alianzas, yo había tenido una mala experiencia con la última alianza. Me parecen alianzas electoralistas y no alianzas programáticas, donde el denominador común sean los proyectos que lleven adelante para la gente. Y no sé si estaba tan errada a la vista de las cosas” afirmó.

Quizás como apoyando esa premonición de las alianzas de la ex concejal, hoy se marca en la gestión del intendente Domingo Maiocco una notable separación con el partido Vecinal que lidera el joven Alcides Risso. “Este divorcio con el Vecinalismo, me da la razón que fueron solo alianzas electorales. No hubo ese ensamble que tiene que haber entre las ideas y los proyectos para llevar adelante un objetivo común, como era el de gobernar el gobierno de Victoria”.

Además recordó “yo trabaje en su primer candidatura (haciendo referencia al intendente Maiocco), siempre digo y no es porque me jacte de decirlo, al señor intendente lo llevamos a conocer toda la ciudad de Victoria un grupo de radicales, entre los cuales estaba yo, ósea que el intendente conoció y lo conocieron a él como posible candidato de la mano de la Unión Cívica Radical” señaló como quien remarca una idea para algún olvidadizo.

En cuanto al partido Vecinal cree que le falta transitar camino o transpirar la camiseta. “A nosotros desde la Unión Cívica Radical, siempre nos costó mucho, mucho llegar, diría demás. Llegar a ser candidato, llegar a tener el poder de una gestión, yo creo que al Vecinalismo le faltó transitar que te da otra manera de ver la posibilidad de ser gobierno. Lo que no te cuesta mucho, es como que no sentís mucho perderlo o debilitarlo, pero en la política uno siempre debe transitar un camino. Yo estuve 25 años de afiliada y de militantes para llegar a ser concejal, otros con tres meses de militancia son presidente o vice presidentes, eso es lo que se perdió en la política, transpirar la camiseta”.

Lo que falta

Específicamente sobre la gestión del intendente Domingo Maiocco está convencida que de acuerdo a su punto de vista, “le está faltando el ida y vuelta con la gente, ese contacto diario, ese estar permanentemente con el vecino, así te lleve 20 de las 24 horas del día, pero son cuatro años que la gente te está sosteniendo y te está pagando para que lo hagas y te dio esa cuota y ese crédito que te da la gente que uno no debe perderlo de vista ningún día de la gestión”.

Además marco el reclamo de un sector importante del radicalismo al Frente Cambiemos en cuanto a los espacios que ocupa el partido. “Ese es un reclamo, ni en esta gestión, ni en a nivel nacional. No me interesan los cargos que puedan tener los radicales dentro de la gestión de Maiocco o de Macri, si me interesa las ideas y principios del radicalismo”.

Foto

Ana Schuth, concejal mandato cumplido de la UCR.