Recopa, se cierra la temporada

Deportes / 05-03-2017

En la semana anterior se debería haber comenzado la el torneo que organiza Sportivo Victoria que culmina de alguna manera la temporada 2016/2017 de nuestro fútbol con los mejores equipos pero las inclemencias del tiempo postergaron el inicio.

Que el fútbol no pare diría la canción de la mexicana Patricia Manterola que trasladado a nuestro fútbol pasa lo mismo, a una semana de la finalización de El Copa, en el mismo escenario y mismo horario arranca a rodar nuevamente la pelota con la Recopa que organiza Sportivo.

Será la 5ta edición de un torneo que arrancó en el 2013 con el objetivo de reunir a los mejores de la temporada, es decir, en su momento al organizador, campeón del Oficial, campeón de El Copa y campeón de El Porvenir. Pero ya en la segunda edición se reemplazó al organizador por el último campeón de la Recopa.

Esta nueva edición cuenta con la misma reglamentación salvo que se aplicó algo lógico que Sportivo como organizador no se quede afuera y para ello se agregó un Repechaje a un solo partido entre Sportivo y Libertad, este último como mejor equipo de Victoria en El Copa sacando a 25 de Mayo que ya tenía su plaza ocupada como campeón Oficial 2016.

Esto obviamente generó el enojo en la gente del verde pero que supieron entender y aceptaron jugar el clásico de barrio para ver si entran o no a las semifinales.

El pasado viernes 24 en la sede social del pincha se realizó el sorteo, como cabezas de serie quedaron 25 de Mayo y Huracán donde la academia espera al que ingrese por el repechaje y el globo se mida con el celeste.

Por otro lado anoche en la jornada inaugural va haber un preliminar del Repechaje entre Banfield y Newell’s.

Repechaje

Martes 7

22:45 – Sportivo Vs. Libertad

Semifinal de ida

Viernes 10

20:45 – 25 de Mayo Vs. Ganador Sportivo – Libertad

22:45 – Sarmiento Vs. Huracán

Semifinal de vuelta

Martes 7

20:45 – Sarmiento Vs. Huracán

22:45 – 25 de Mayo Vs. Ganador Sportivo – Libertad

(Programaciones sujetas a modificaciones)

Historial

Campeón – Subcampeón

2013 – 25 de Mayo – Huracán

2014 – Sarmiento – Huracán

2015 – Sarmiento – Huracán

2016 – Huracán – Sarmiento