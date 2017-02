52º Torneo Copa, ATLETICO LUCAS GONZALEZ CAMPEÓN!!!

Deportes / 23-02-2017

Finalmente anoche se jugó la final del torneo de fútbol más importante de la región, llevándose el trofeo mayor el Club Atlètico Lucas Gonzàlez. Todos los resultados del campeonato.

CLUB DEPORTIVO 25 DE MAYO TORNEO COPA 52º EDICION – AÑO 2017

VIERNES 06/01/2017

20,45 HS. C.A. SARMIENTO (3) VS. SIRIO LIBANES (5)

22,45 HS. A.LUCAS GONZALEZ (5) VS. QUINTO CUARTEL (1)

MARTES 10/01/2017

20,45 HS. EL PORVENIR (0) VS. LIBERTAD (1)

22,45 HS. N. O. BOYS (0) VS. AT. MACIA(3)

JUEVES 12/01/2017

20,45 HS. BANFIELD (1) VS. GUALEGUAY CENTRAL (2)

22,45 HS. 25 DE MAYO(0) VS. GIMNASIA(0), luego por penales ganó la entidad mayense 4 a 2

VIERNES 13/01/2017

20,45 HS. SPORTIVO (1) VS. FERRO (5)

22,45 HS. HURACAN (2) VS. SAN BENITO (0)

MARTES 17 /01/17

20,45 HS. SARMIENTO (7) VS. QUINTO CUARTEL (1)

22,45 HS. LIBERTAD (2) VS. ATLÉTICO MACIA (1)

MIERCOLES 18/01/2017

20:45HS N.O.B.( 2) VS. C.A. EL PORVENIR (0)

22:45HS A.L. GONZALEZ (4) VS. S.LIBANES (1)

VIERNES 20/01/2017

Sportivo 2 – San Benito 1

Ferro 2 (6) – Huracán 2 (5)

MARTES 24 /01/2017

20:45 HS BANFIELD (1) VS. GIMNASIA(3)

22:45 hs. 25 DE MAYO(4) VS. GUALEGUAY CENTRAL(1)

Viernes 27 de enero

20:45 Atlético Macia 4 – Gimnasia 3

22:45 Gualeguay Central 3 (3) – Newell’s 3 (1)

MARTES 31 DE ENERO

20:45 Club Atlético Sarmiento (0) vs Gualeguay Central (1)

22:45 Club Libertad (3) vs Lucas González (7)

VIERNES 3 DE FEBRERO

20:45 Club Sportivo (5) vs Gimnasia (1)

22:45 Club Deportivo 25 de Mayo (3) vs Ferro de Nogoyá (0)

MARTES 07/02/2017

20,45 HS. LIBERTAD ( ) VS. GUALEGUAY CENTRAL ( )

22,45 HS. 25 DE MAYO( ) VS. SPORTIVO VICTORIA( )

JUEVES 09/02/2017

20:45 empataron 3 a 3 Ferro (Nog.) y At. Lucas González

22;45 En definición por penales se impuso el Luquense 5 a 4, pasando de esta manera a la Final del Torneo.

MIERCOLES 15/02/2017 – FINAL DE PERDEDORES

22,00 HS. 25 DE MAYO (2) VS. FERRO (0)

25 DE MAYO(1) VS ATLETICO LUCAS GONZALEZ (3)