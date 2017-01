Buenos Aires se postulará para organizar los Panamericanos 2023

Deportes / 28-01-2017

Así lo confirmó el ministro de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires, Andy Freire.

Freire admitió: “Vamos a enviarle a Odepa (Organización Deportiva Panamericana) nuestras cartas de intención de hacer los Panamericanos. Se decidió esta semana, el miércoles. Tuvimos una charla con Horacio (Rodríguez Larreta) y tomamos la decisión”.

“Debíamos tener tres cartas que nos den validez a nuestra intención: la de (Gerardo) Werthein (titular del Comité Olímpico Argentino (COA), la de Horacio y la del presidente (Mauricio) Macri. Nos falta la del presidente pero desde Olivos me confirmaron que está por salir. Si llegamos hoy se mandan las cartas a Odepa, sino el lunes”, manifestó.

“El martes vence el plazo para presentarse como sede interesada, para presentar una declaración de intereses. Luego hasta el 30 de abril habrá que ratificar el interés y poner un cheque de 50.000 dólares para decir si somos ciudad postulante formal”, añadió Freire.

El martes próximo vencerá el plazo para la oficialización de las candidaturas y Odepa decidirá en octubre a la ciudad ganadora. Argentina organizó los Juegos Panamericanos de 1951 (Buenos Aires) y de 1995 (Mar del Plata).

“No estamos asumiendo que no habrá otras sedes postuladas; tal vez haya otros países que se pueden presentar si se baja Santiago de Chile, pero no hay una confirmación de que se bajen; son solo rumores de pasillo”, expresó Freire.

En los últimos Juegos Panamericanos (Toronto, Canadá), 2015, Argentina concluyó en el séptimo puesto con 74 medallas: quince de oro; 29 de plata y 30 de bronce.

Fuente: Télam.