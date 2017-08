¡Histórico!, un victoriense correrá en el TC

Deportes / 01-08-2017

Desde hace varios años que Juan Francisco Garbelino está incursionando en categorías nacionales y hace unas semanas se confirmó que […]

Juan Francisco Garbelino y Maximiliano Vivot

Desde hace varios años que Juan Francisco Garbelino está incursionando en categorías nacionales y hace unas semanas se confirmó que formará parte de uno de los tridentes para la carrera del año, los 1000KM de Buenos Aires por los 80 años del TC, el victoriense dialogó con La Semana de esta experiencia.

El deporte motor en Victoria tiene mucha de historia con diferentes piloso que a lo largo de los años han triunfado nos solo en el plano local, regional sino que a nivel nacional.

Si bien es una ciudad fuerera pocos han tenido la posibilidad de hacer carrera en categorías de importantes del país, son pocos los que se han dado ese “gusto”, entre ellos aparece Juan Francisco Garbelino para los conocidos “manicomio” que si bien nació en Victoria, por cuestiones de estudio y trabajo emigro hacia la gran ciudad.

Con experiencia en el automovilismo local, ya que corrió en el Standard Victoriense y también en el plano zonal en el SP 1000 Diamantino, tuvo la chance de empezar hacer carrera en categorías nacionales como en las formula Focus y Fiesta hasta que salto al TC Pista Mouras y así fue creciendo hasta llegar hoy a la telonera del TC.

Pero Garbelino fue por mas y hace pocas semanas le confirmaron su presencia en el TC parar formar parte de la carrera del año.

“Recibí la invitación para correr con Matías Jalaf, la verdad que estoy muy contento con mucha ansiedad de cumplir el sueño de correr en el TC.

Es un honor representar a Victoria, aunque lo haga como hobby no soy profesional, me gusta que la gente de Victoria me exprese su apoyo.

En principio iba a correr con Leonel Ugalde que es un gran amigo y con un ídolo mío como es Ernesto “tito” Bessone pero como está peleando el campeonato le dije que no, después me llamo el equipo de Alifraco y no dude ya que hay menos presión” sostuvo GArbelino que agregó “es una posibilidad que se me da de grande, uno siempre en el fondo quiso participar en el TC”.

Será sin dudas una carrera que promete mucho desde el espectáculo ya que serán 6 horas de pura competencia para recorrer los más de 1000km en el emblemático Oscar y Alfredo Gálvez de Buenos Aires, “Uno no se da cuenta, a veces lo hablo con mis amigos, antes esperaba ansioso la carrera de Paraná y por ahí no tenía para ir ya sea de lo económico u organizarse, nunca me propuse llegar al TC, se me dio, así que muy contento de haber llegado” comento Juan Francisco.

Hay una realidad que el piloto victorienses actualmente corre el TC Pista con pilotos muy jóvenes y que manejan un presupuesto muy superior al del piloto victoriense, “Yo no vivo del automovilismo, tengo una diferencia muy grande con el resto de los pilotos, tienen la mitad de mi edad, se dedican a eso, entrenan, tienen gente que les busca las publicidades, juegan al simulador, lo mío lo hago todo yo después del trabajo” comento Garbelino.

Si bien su presencia en el TC por ahora es por esta carrera especial, no descarte en el futuro subirse de nuevo a la máxima categoría del deporte motor nacional “El sueño de uno, antes del retiro es hacer algunas carreras en el TC, si dios quiere alguna vez lo vamos a lograr, no me imagino los fines de semana sin correr” contó Garbelino.

“Haber llegado donde llegue sin dedicarme de forma profesional para mi es suficiente, agradecido al apoyo de la gente y sobre todo a los equipos que me dieron la chance para correr, si bien es lo que más me gusta hacer en la vida, no me pude dedicar de lleno por cuestiones económicas, el estudio y trabajo y empecé a correr de grande porque me presto un amigo una auto” sentencio el victoriense.

Ojala que pueda darse el gusto de experimentar estar arriba de un TC, más allá del resultado que queda en evidencia es secundario, quien te dice que en unos años no lo vemos con los mejores pilotos del país compitiendo mano a mano.