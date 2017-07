Universidad adventista actividades

Regionales / 03-07-2017

La SELCA presentó los resultados de la Encepea

El 27 de junio, en la Universidad Isalud, sede Venezuela 931, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Secretaría de Lucha contra las Adicciones del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos (SELCA), encabezada por el Lic. Mario Elizalde, titular del ente, presentó los resultados de la Encuesta de Conocimiento a los Estudiantes de Psicología y Enfermería sobre Adicciones (Encepea).

En 2014, la SELCA inició este trabajo con la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Católica Argentina (sedes Paraná y Santa Fe) y la Universidad Adventista del Plata (UAP). En el transcurso se fueron integrando, además, universidades de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chubut, Jujuy, Mendoza, Salta y Santiago del Estero.

Como institución se participó activamente en la prueba del instrumento y en la aplicación de la encuesta. Esta investigación surgió con la intención de abarcar la provincia de Entre Ríos con el estudio, pero cuando se presentó este plan ante el SEDRONAR se despertó el interés del ente nacional en este proyecto. Fue en esta instancia donde las otras universidades se sumaron a este plan de trabajo.

En representación de la UAP estuvieron trabajando en este proyecto y presenciando esta presentación del informe la Mag. Beatriz Barboza de Calafiore, directora de la carrera de Psicología y el Dr. Daniel Gutierrez Raina, secretario Académico.

«La presentación versó sobre los datos estadísticos surgidos de esta investigación, que mostró la realidad y el diagnóstico de la situación: la teoría y la práctica no están lo suficientemente integradas en los estudiantes de estas carreras en cuanto a la problemática del uso de sustancias adictivas —explica el Dr. Gutiérrez Raina—. El instrumento de medición constó de una parte teórica, otra práctica y un caso para resolver. Entre los datos que pudimos recoger pudimos apreciar que no hay conciencia universitaria de este problema que son las adicciones, desde la perspectiva de la salud; no se conocen totalmente los alcances que presenta la Ley de Salud Mental en referencia a este tema en particular; y, aunque existe el contenido teórico de la problemática en la currícula, esta no está interconectada entre sus cátedras; esto resulta en que el tema queda como un hecho aislado».

Este informe dejó en claro aspectos que hacen a la actualización de los programas de formación, respecto de lo cual el Dr. Gutiérrez Raina, expresó. «Tras indagar los conocimientos que tienen los estudiantes del último año de las carreras de Enfermería y Psicología con respecto a la drogodependencia y su abordaje, y conocer la percepción de riesgo que poseen sobre el consumo de sustancias, la autopercepción sobre su formación en esta problemática y actitudes ante la resolución de casos relacionados con las adicciones, el estudio da cuenta de la necesidad de incluir en los planes de estudios a ese flagelo, rever la formación profesional y el rol que representa la universidad en el contexto actual, donde la problemática del consumo de drogas no es ajena al ámbito académico. Las charlas con la Mag. Barboza de Calafiore nos ha hecho modificar ciertos aspectos de nuestras cátedras y su futura puesta en práctica en el dictado correspondiente».

«Este es un aporte a la sociedad —concluye el Dr. Gutierrez Raina— desde nuestro compromiso como generadores de salud. En la UAP no deseamos formar solo profesionales que atiendan la dolencia; nuestro esfuerzo se dirige en fomentar preventores y agentes de promoción para que la gente no se enferme».

Cuando los valores superan a la pasión

Son muchas las circunstancias que sirven como detonantes para que un hecho se torne en noticia, sobre todo para que esta impacte socialmente.

En estos últimos días, una noticia se hizo viral en distintos ámbitos del país. Trataba acerca de una madre que se contactó con un medio noticioso nacional, diciendo que un docente dejó un mensaje muy particular a sus alumnos referido al campeonato de fútbol argentino de primera división donde el campeón fue Boca Juniors. Lo particular de esta historia es el mensaje que tenía esta nota.

Mariela Soto es madre de un alumno del quinto grado de la Escuela Adventista Juan Bautista Alberdi, en la ciudad de Neuquén. Mariela quedó impresionada con una nota que el profesor de su hijo pegó en su carpeta. «Quiero compartir una nota que el profesor de mi hijo, Alberto González, pegó en su carpeta» le comentó a Telefenoticias.com.ar, el domingo al enviar la foto.

El Prof. Alberto González es un graduado de la Universidad Adventista del Plata (UAP) y La Agenda pudo dialogar con este docente cuya historia se hizo viral en el mundo de las noticias tras la publicación de su nota.

Consultado acerca de cómo surgió el plan de este mensaje destinado a sus alumnos, el Prof. González explicó: «La idea de mandar notitas a los alumnos surgió hace unos dos años; lo suelo hacer todos los viernes y en algunas ocasiones, lo hago en el día del padre o de la madre. En este caso lo importante era el campeonato que había obtenido Boca Juniors y decidí hacer la nota. El año pasado, cuando este club del barrio de la Boca festejó la Copa Argentina, realicé una notita similar. La idea principal era lo que estaba reflejado en la nota: un mensaje de no violencia y de tolerancia. Los alumnos me tienen muy identificado como hincha del club River Plate y el foco de las cargadas fue dirigido a mí, porque así es, así lo hacemos. A veces gana uno, a veces gana otro. El mensaje fuerte que cruza todo consiste en que, por ser hinchas de un club de fútbol, tenemos que estar preparados para este tipo de situaciones y aprender a poner un límite a la pasión que se tiene. Esto lo comento porque entiendo que hoy en día el fútbol está teñido de violencia en todos sus ámbitos, sean jugadores o hinchas; y si hablamos del rol de las redes sociales en este problema, muchas veces no colaboran en pacificar los ánimos. Hay mucha violencia verbal, y lo que rescato de esta situación particular, es que sacó a la luz que hay muchas personas que entienden que el fútbol no tiene que estar teñido de violencia. Todavía queda gente que tiene valor y que enfrenta este problema».

Cuando se habló sobre su formación y la influencia que esta tuvo en su desarrollo profesional, el Prof. González, dijo: «Yo fui formado en la UAP y me desempeño en el Instituto Adventista de Neuquén. Días atrás hablábamos con otros docentes de la casa que esto surge gracias a la formación que recibimos. Que desde el primer día hasta el último nos refuerzan lo importante que es el tema de los valores, teniendo a Jesús como ejemplo. A partir de eso uno va trabajando, progresando y siendo favorecido por trabajar en un ámbito como este, en donde todos pensamos y hacemos lo mismo, con un mismo sentir. La UAP tiene mucho que ver en esta formación y creo que todo el sistema educativo adventista trabaja en pos de sostener estos valores cristianos, compartiéndolos con todos».

La Unidad Móvil de Salud brindó asistencia a damnificados por las inundaciones en Concordia

Desde el 22 hasta el 24 de junio la Unidad Móvil de Salud (UMS) estuvo brindando servicios a decenas de personas que están sufriendo los efectos de las inundaciones ocasionadas por el río Uruguay en la ciudad de Concordia, Entre Ríos.

La UMS fue utilizada para que trabajara un equipo de profesionales del Sanatorio Adventista del Plata, al servicio de Acción Solidaria Adventista, área liderada por el Pr. Marcelo Mammana, director de este espacio en la Asociación Argentina Central de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

El grupo que colaboró con la atención estuvo compuesto por dos odontólogos, un protesista, dos psicólogas, un médico radiólogo, un médico traumatólogo, una médica ginecóloga, dos médicos especialistas en Medicina Familiar, una médica anestesista y tres enfermeras.

La atención realizada incluyó las siguientes atenciones:

Odontología: 73 pacientes

Pediatría: 24 pacientes

Clínica médica: 22 pacientes

Ginecología: 22 pacientes (se realizaron 19 Papanicolaou)

Ecografías realizadas: 15

Prótesis dentales: 16

Total de atenciones entre los dos días: 160 personas

Todas estas intervenciones se realizaron en los consultorios de la UMS.

La UMS es un centro móvil de atención primaria de la salud que brinda servicios a poblaciones que lo necesitan en disciplinas tales como ginecología y obstetricia, pediatría, clínica general, odontología, kinesiología y fisiatría, nutrición y enfermería. Tiene el potencial de adaptarse a la necesidad que la intervención requiera. Cuando es necesario, se prepara con el fin de realizar tareas de diagnóstico.

La UMS está fundada en un semirremolque de catorce metros de longitud, que alcanza una superficie cubierta de treinta y cinco metros cuadrados y comprende espacios adaptables, según el requerimiento.

Esta unidad móvil es el resultado del trabajo en conjunto de la Iglesia Adventista, el Sanatorio Adventista del Plata y la Universidad Adventista del Plata.

Más de cien jóvenes alcanzaron su objetivo en la Escuela de Misión

El viernes 23 de junio, en el templo de la Universidad Adventista del Plata (UAP), se vivió un momento muy gratificante y significativo para la comunidad educativa de la Institución. Ciento veinte jóvenes, de diferentes carreras y nacionalidades, alcanzaron su cometido de capacitarse y graduarse en la Escuela de Misión (EM). El Mag. Horacio Rizzo, rector de la UAP, y el Pr. Darío Maldonado, coordinador de Servicio Voluntario Adventista en la Universidad, hicieron entrega de los certificados, junto al grupo de líderes y voluntarios que conforman la comisión de EM 2017. Este espacio nació en 2012 con el fin de preparar y motivar a aquellos que pretenden ser voluntarios con el fin de compartir el mensaje evangélico en diferentes países del mundo. EM es un programa que depende del área del Servicio Voluntario Adventista que funciona en la Universidad.

Estos alumnos recorrieron un cuatrimestre lleno de desafíos. Escuela de Misión tiene como propósito capacitar de manera dinámica, así que cada viernes se contó con la participación de distintas personas que experimentaron el servicio en otros lugares del mundo, quienes compartieron sus testimonios: vivencias, temores, luchas, alegrías. De esta manera, el auditorio comprendió que solo en manos de Dios se puede ser un instrumento en su obra. También, este espacio de capacitación invitó a profesores, pastores, médicos misioneros y profesionales capacitados en temas específicos para que expusieran acerca de religiones, aculturación, contextualización, transmisión del mensaje, cosmovisión, islamismo y evangelismo en las grandes ciudades, entre otros.

Además, este grupo participó en un campamento con charlas intensivas respecto a la misión. Pudieron completar la lectura de un material esencial y significativo para la tarea, el libro Pasaporte para la misión. Finalmente, la coronación de este esfuerzo se concretó en la ceremonia de graduación. «Fue un evento muy llamativo y colorido, explica Brenda Duros, componente del equipo de liderazgo de este espacio de capacitación—. Más de cien jóvenes voluntarios para la misión, vestidos con atuendos típicos de diferentes países (Sudáfrica, Brasil, Corea, Japón, Paraguay y Rusia, entre otros) y culturas del mundo vivieron una gran fiesta que trascendió los límites del templo universitario. Estoy convencida que esta alegría también se sintió en el Cielo, al ver a estos estudiantes involucrados y comprometidos con la misión de llevar buenas nuevas de salvación. ¡A Dios sea la gloria!».

Para la segunda etapa del año, se abre la posibilidad de aprender nuevos idiomas, en la propuesta que se conoce como «Escuela de Idiomas para la Misión», en donde se podrá aprender inglés, ruso, portugués e italiano, cada viernes de 17:00 a 18:30, siempre con el ideal de estar preparados para compartir el amor de Jesús al mundo.

Elena de White escribió en la página 162 del libro El deseado de todas las gentes: «Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero». Esta afirmación se corresponde con uno de los objetivos de la UAP, que es formar misioneros para cumplir el mandato de Cristo de predicar el evangelio a todo el mundo.

Se proyecta un Centro histórico

Durante el encuentro internacional de jóvenes universitarios I Will Go, que se realizará del 13 al 17 de septiembre de este año, la Universidad Adventista del Plata (UAP) y la Unión Argentina de la Iglesia Adventista del Séptimo día (IASD), tendrán el privilegio de inaugurar (en la excasa Stoletniy, sobre calle Sarmiento), un Centro Histórico (CH) en Libertador San Martín, Entre Ríos.

La Agenda, dialogó con el Dr. Sergio Becerra, director del Centro de Investigación White de la UAP y coordinador de este proyecto, quién comentó acerca de la idea de dar forma a un espacio como este: «El plan de contar con un CH en nuestra localidad se originó hace varios años. Esta región de Entre Ríos es especial para la IASD, ya que aquí se formó la primera Iglesia Adventista (Crespo Campo) y se realizó la primera reunión religiosa (Barrancas Blancas, en Lib. San Martín) en territorio Sudamericano. Es muy importante tener a nuestro alcance un lugar donde se pueda conocer más sobre nuestras raíces».

Al momento de ser consultado sobre las características que tendrá este espacio histórico, el Dr. Becerra explicó: «El centro tendrá la particularidad de contar con un formato más digital e interactivo. Los cuatro tópicos principales que se tratarán en cada sección de la casa serán: los primeros misioneros laicos de la zona, la importancia de las publicaciones en el inicio de la obra adventista, la educación y la salud. También se dispondrá de un sector donde se tratarán temas de actualidad; en este caso y a modo de ejemplo, este año se profundizará en los 500 años de la Reforma Protestante. Además, este será un lugar propicio para la proyección de películas y documentales alusivos a la historia eclesiástica».

Jornada de integración de carreras de Enfermería en la UAP

El lunes 26 de junio, en las instalaciones de la Universidad Adventista del Plata (UAP), se realizó una Jornada de integración entre las carreras de Enfermería local, de la Universidad Adventista de Paraguay (UAPY) y del Instituto Superior Adventista de Misiones (ISAM). El encuentro reunió a los directores de dichas carreras: Lic. Ieda Sarti, de la UAPY; Mag. Fernando Gutiérrez, del ISAM; y la Mag. Patricia Robledo, de la UAP.

Consultadas por La Agenda, la Mag. Patricia Robledo, directora de la carrera de Enfermería en la UAP y la Lic. Ruth Erfurth, asistente de dirección, hicieron un balance sobre el encuentro: «Fue una jornada muy provechosa donde pudimos hablar sobre la formación de nuestros estudiantes. Si bien las carreras se desarrollan en lugares diferentes, contamos con la misma cosmovisión y planes de estudios similares», comentó la Mag. Robledo.

Por su parte, Ruth Erfurth, expresó: «El tema principal de la conversación se centró en cómo integrar a las instituciones para mejorar la formación de los estudiantes, claro está, sin salir de nuestra base filosófica. El proyecto concibe realizar, en un futuro no tan lejano, intercambio entre los alumnos que requieran realizar sus prácticas para, de esta forma, favorecer la interculturalidad y alcanzar el conocimiento de diferentes formas de trabajar con pacientes».

Para finalizar, la Mag. Robledo añadió: «La realización de este encuentro fue muy enriquecedora. Ver que otras instituciones tienen fortalezas y debilidades semejantes nos ayudó a encontrar puntos comunes, cuestión que resulta en la generación eficiente de ideas y soluciones. Lo bueno de nuestras facultades es que no trabajamos solos, sino que contamos con sanatorios que poseen nuestra misma visión y eso facilita el trabajo. Esta fue la primera reunión realizada, y creemos que será el puntapié inicial para organizar futuros encuentros con instituciones adventistas de Sudamérica».

Se participó en una Feria de carreras en Diamante

El jueves 15 de junio, el área de Promoción de la Universidad Adventista del Plata (UAP) se sumó a la “Exposición de carreras” que organizó la Municipalidad de Diamante, en las instalaciones del gimnasio cubierto de la Escuela de Educación Técnica N°1.

Muchos de los jóvenes que asistieron pertenecían a instituciones del nivel medio de Puiggari, Valle María, Las Cuevas, Victoria, Aldea Protestante y de la localidad anfitriona. Los estudiantes pudieron informarse acerca de la propuesta académica de la UAP. El estand de nuestra contaba con folletos informativos de las carreras que brinda la Universidad, soporte audiovisual y la presencia del Lic. Fabián Lavooy y la AE Daiana Escobar, integrantes del equipo de Promoción UAP.

La Agenda dialogó con Fabián Lavooy, sobre la actividad desarrollada.

«Como Universidad aceptamos la invitación cursada por los organizadores y aprovechamos esta oportunidad para que los estudiantes de diferentes instituciones de la región, pudieran conocer más sobre las carreras y actividades que ofrece la UAP» comentó Fabián Lavooy.

Por su parte, Daiana Escobar añadió «Notamos a los alumnos muy entusiasmados y eso nos dejó muy contentos. A todos los colegios participantes se les hizo extensiva la invitación para conocer tanto el campus de la UAP como la localidad de Libertador San Martín».

