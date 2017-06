Pádel ,  Se viene el Provincial en Victoria

Deportes / 06-06-2017

El próximo fin de semana se estará desarrollando en la siete colinas la segunda fecha del circuito entrerriano de pádel, donde visitaran centenares de jugadores la ciudad buscando disfrutar un fin de semana a puro pádel, La Semana dialogó con el presidente de la AVP Guido Pedemonte que adelantó lo que se viene.

Guido Pedemonte

El pádel no para de crecer a lo largo y ancho del país, y nuestra región no es la excepción, Victoria pionera en este deporte sigue manteniendo una Asociación modelo destacándose siempre no solo por lo deportivo sino también en lo organizativo.

El próximo fin de semana del 9 al 11 de junio se estará albergando en nuestra ciudad la segunda fecha del circuito entrerriano de la especialidad donde habrá más de 400 jugadores de diferentes puntos de Entre Ríos.

Recordamos que estos torneos se empezaron a desarrollar allá por el 2011 con el fin de clasificar jugadores al nacional de libres de la FAP.

El presidente Guido Pedemonte dialogó con La Semena y comentó de lo que será y además de la actualidad del pádel local.

“Estamos esperando que todo salga bien, tenemos la suerte que tendremos dos complejos nuevos así que tendremos 15 canchas a disposición, es un número importante.

Una seria la cancha 2 del Complejo La Reja y la otra cancha se va a estar reabriendo es el complejo ex Quinchos o Smash que está ubicado en frente al club El Porvenir por Piaggio.

Este complejo está quedando muy lindo así que va a ser un lindo lugar para ir a disfrutar”.

Este año la Federación Entrerriana ha sumado una aposición más “son 5 las Asociaciones que estarán participando Victoria, Concordia, Paraná, Centro Sur de Entre Ríos y La Paz” comento Pedemonte.

“El torneo va a contar 4 fiscales de la FAP entre ellos estará el secretario de la Federación Argentina (FAP)”.

En tanto la actividad local el presidente sostuvo “el año viene siendo muy positivo con un promedio de 70 parejas por torneo oficial”.

Más allá como mencionamos anteriormente de lo bien vista que esta la AVP por lo organizativo, sin dudas que otro fuerte es el permanente recambio de buen nivel que hay en juveniles siendo que en muchas oportunidades hayan integrado diferentes seleccionados nacionales muchos chicos victorienses.

“Hoy Felipe Calleja es una de las grandes apuestas del pádel local, cumpliendo sueños y objetivos y este año está muy cerca de volver a jugar un Mundial. Victoria sigue siendo una vidriera de jugadores en el pádel de menores, esto va de la mano de escuela que ha tenido durante todos estos años la AVP, hay chicos que se están preparando para el nacional de menores y que son grandes jugadores que tienen un gran futuro” soltó el presidente.

Para este torneo se estará innovando en las finales en conjunto con LT39.TV una transmisión inédita en el pádel provincial como será por streaming a través del canal de Youtube que posee la radio “nos da mucha felicidad de poder contar con la transmisión en vivo por streaming será algo histórico, que todos tengan la posibilidad de ver las finales de cualquier parte es fantástico sobre todo aquellos familiares que por diferentes motivos no pudieron viajar, podrán alentar desde sus casas” sentencio Guido Pedemonte.