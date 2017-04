Sentido homenaje a los Héroes de Malvinas

Regionales / 03-04-2017

En la mañana de este domingo, a pesar de algunas gotas que caían sobre la ciudad, se realizó el acto homenaje por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Con la entonación del Himno Nacional Argentino y de la Marcha de Entre Ríos, el homenaje dio inicio a la hora 11, contando entre los presentes a ex-combatientes y familiares de ellos.

Aurelia Muller, madre del Cabo Julio César Monzón fue quien realizó la ofrenda floral al pie del monumento ubicado en Fray Retamar y San Lorenzo, en tanto, una alumna de la Escuela Nº 14 que lleva el nombre del cabo nogoyaense que entregó su vida en el Crucero ARA General Belgrano, tuvo sentidas palabras hacia los Héroes de Malvinas, reconociendo desde su lugar de niña la entrega y el amor por la patria de los soldados que defendieron suelo argentino en 1982.

En tanto, una hija de ex-combatiente dirigió a los presentes unas palabras, reconociendo que es la primera vez que se anima a hablar del tema, ya que la emoción siempre la invadió a la hora de referirse a Malvinas. “Jamás voy a olvidar lo que nuestro padre nos dijo una vez cuando estábamos sentados en la mesa familiar: Si algún día me vuelven a llamar para defender la patria en Malvinas, no tengan dudas que voy a ir”.

La música también fue parte de los homenajes, Héctor Cardoso y su conjunto interpretaron canciones que rememoran la historia de Malvinas, la valentía de los soldados y el pedido unánime a no olvidar a los héroes.

Un acto cargado de emoción para los familiares de los veteranos que presenciaron el desarrollo del mismo sin poder ocultar la emoción y manteniendo vivo el recuerdo de aquellos jóvenes que partieron al sur a defender nuestra bandera. (Fuente LA VOZ DE NOGOYA).