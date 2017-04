Se disputaron las finales de las Provinciales en Paraná

Regionales / 11-04-2017

Hubo triunfo para Pizzola (TC850), Urcola (TC Pista) Stefano Veronesi (FE) y Sergio Dezzuto (TCP 1600). La palabra de varios de los corredores.

El autódromo del Club de Volantes Entrerrianos fue sede ayer del inicio del campeonato para cuatro categorías asociadas a la Federación Automovilística Entrerriana. El TC 850 entrego la victoria del paceño Francisco Pizzola, en el Tc Pista Entrerriano gano el victoriense Eduardo Urcola, en la Formula Entrerriana se impuso Stefano Veronesi de Gualeguaychú y en el Citroën Competición gano Lisandro Gonzales.

El Turismo Pista 1600 afronto su tercera fecha del año y la victoria quedo en poder del federaense Sergio Dezzutto.

La jornada de domingo tuvo como común denominador el clima lluvioso a lo largo de todo el dia, por lo que la pista presentaba una escasa adherencia y así se vivieron carreras atractivas con despistes y maniobras friccionadas. Una vez más el autódromo de la capital entrerriana ‘se banco’ la lluvia acumulada y las medidas de seguridad respondieron a la perfección.

-El Turismo Pista largo la primera final del domingo pasado al mediodía. La categoría brindo una de sus mejores carreras en varios años. La punta de la carrera supo tener como dueño a Exequiel Duerto, Gabriel Massei y finalmente Sergio Dezzutto. Independiente de los puestos de liderazgo, hubo sobrepasos en casi todas las posiciones y por ello gano en emotividad.

Para valorar lo realizado por el ganador Dezzutto porque largo 13º y tras venirse para adelante, se benefició por el roce que tuvieron en la punta Massei y Grinovero, cuando la carrera entraba en su último segmento.

Con 18 autos en pista, la categoría aprobó su paso por Paraná y dejo el tercer ganador deferente de la temporada.

-La Formula Entrerriana (11 monopastos) también tuvo uno de sus carreras más entretenidas. Marco Veronesi fue el claro denominador de la carrera, pese a que Iván Percara le supo ganar la posición por algunos metros nada más, ya que el de Gualeguaychu se recuperó y volvió al frente.

Pero el desenlace de la misma se dio promediando la prueba. Marco ingreso pasado a la última chicana, corto camino y fue sancionado con cinco segundos de recargo. Su primo Stefano que marchaba segundo aprovecho la ocasión y trato de seguirle el ritmo para vencerlo en los relojes.

Detrás Juan Percara, Gabriel Dalpra e Iván Percara buscaban venirse para adelante y se vieron maniobras entretenidas. La bandera a cuadros llego y por 5”695/1000 Stefano le gano a Marco el duelo familiar y festejo su primera victoria en la categoría.

-El TC 850 (18 autos) tuvo a un claro vencedor desde el comienzo hasta el fin. El paceño Francisco Pizzola demostró la contundencia de su auto desde que el semáforo se puso en verde.

Pese a las dos neutralizaciones del auto de seguridad. Bebochin siempre demostró el medio mecánico, pese a que perdió la punta en un tramo de la carrera sobre Rodrigo Miraglio, pero rápidamente se recuperó.

El ex campeón Alejandro Cisneros estuvo siempre en la pelea y con muchos argumentos se quedó con la segunda posición, desplazando al tercer escalón del podio a Miraglio, que ayer volvió a la categoría.

-El TC Pista Entrerriano (10 máquinas) entrego una competencia con situaciones cambiantes en varias posiciones, aunque el victoriense Eduardo Urcola fue el ganador de principio a fin con su Ford. Sebastián Gallo fue uno de los animadores de la prueba, pero deserto a seis giros del final.

Gran tarea de Mariano Moine de María Grande que batallo con Sebastián Carboni por el segundo lugar y finalmente le gano la pulseada. Sobre el final de la prueba se dio un trompo de Roberto Main y Juan Pablo Gallo no lo pudo evitar y colisiono al Ford.

Solo daño materiales y fanal de carrera con auto de seguridad para el festejo de Urcola.

-El Citroën Competición también fue parte de la actividad y la final se corrió a plena lluvia. La carrera fue ganada por Lisandro Gonzales, seguido de Matías Buschiazzo, Mario Delcausse, Nicolás Grauberger y Marcelo Barelllo.

Lo que viene. La continuidad para las cuatro categorías provinciales será el 13 y 14 de mayo en el autódromo de Concordia, donde posiblemente se sume el Turismo Pista 1400 Concordiense.

Turismo pista Entrerriano 1600 Formula Entrerriana

PILOTO PILOTO

1- SERGIO DEZZUTTO 1- STEFANO VERONESI

2- GABRIEL MASSEI 2- MARCO VERONESI

3- BRIAN DODERA 3- JUAN PERCARA

4- MARTIN BIGATTON 4- GABRIEL DALPRA

5- JULIAN GOTTIG 5- IVAN PERCARA

6- JONATHAN GRINOVERO 6- MAXIMO PEREZ

7- VALENTIN ROMANI 7- AGUSTIN MILERA

8- NAHUEL ZANANDREA 8- PABLO GERLING

9- EXEQUIEL DUERTO 9- GABRIEL MOUCHET

10- OCTAVIO PEREYRA 10- AGUSTIN FERREYRA

TC 850 cc. TC PISTA Entrerriano

PILOTO PILOTO

1- FRANCISCO PIZZOLA 1- EDUARDO URCOLA

2- ALEJANDRO CISNEROS 2- MARIANO MAINE

3- RODRIGO MIRAGLIO 3- SEBASTIAN CARBONI

4- RAMIRO ALBISU 4- JUAN PABLO MAIN

5- OSCAR COFFI 5- HIPOLITO ROULLIER

6- LUCIANO SENDROS 6- S. ALMADA

7- ELISEO CONTARDI 7- RAIMUNDO PATAT

8- ROMAN FONTANA 8- ROBERTO MAIN

9- SANTIAGO COLOMA 9- JUAN PABLO GALLO

10-MAXI TURANO 10- SEBASTIAN GALLO

Finales Categorías Provinciales Palabras de Protagonistas.

Final TPE 1600

Sergio Dezzutto

Felicitaciones, Comentame esta gran final para vos.

-Buenísima, teníamos muchas expectativas que íbamos a andar, una sola vez tuvimos unas vueltas con lluvia acá en el autódromo le habíamos notado una diferencia más allá de que el resto de los pilotos habían acelerado teníamos buenos tiempos asique calculamos que podíamos avanzar bastante, la pista estaba difícil el único lugar medio seco fue en la recta y el resto todo mojado totalmente, las últimas vueltas llovía en todos los sectores había que tener máximo cuidado porque el auto se iba de cola o de trompa en cualquier momento te sorprendía , ibas con las puntas de los dedos sabiendo donde aplicar la potencia y donde cuidarnos, manejarnos ahí había que mantenerse arriba de la pista y sabiendo que en cualquier momento podía haber bajas adelante y podíamos avanzar así como nos pasó con Grinovero y Massei que me terminaron de dar la puna el resto de los puestos lo terminamos avanzando de a poco el auto andaba muy bien, me costó un poco desprenderme del pelotón hasta el tercer puesto después empece a arrimarme un poquito y cuando se tocaron Grinovero y Massei ya me beneficio del todo y quede adelante y trate de hacer las cosas perfecto para que no pase nada raro. Gracias a todos lo que me apoyan en esto.

Gabriel Massei

Excelente lo tuyo.

-Muchas gracias, muy linda carrera lastima el toque con Jonatán venia bastante más rápido que yo me descontó mucho pero una cosa es llegar y la otra es pasar, un toque involuntario, toque de carrera ya que la pista estaba complicada.

El sobre paso tuyo en la olla es para felicitarte.

-Pase unos cuantos en la olla, al principio cuando vi que estaba seco me tiraba por arriba después en la final buscaba por adentro y pude hacer unos cuantos sobrepasos.

Ahora tenes un futuro enorme en esta categoría.

-De todas maneras tenemos que mejorar, Jona está marcando una diferencia pero estamos comenzando y buenos resultados para nosotros y hay que achicar la diferencia que tiene Jonatán con nosotros. Gracias a todos.

Brian Dodera

Felicitaciones, que carrera.

-Increíble, muy linda carrera habíamos arrancado mi complicados el fin de semana no habíamos podido meter una buena clasificación y ayer en la serie veníamos ganando se produjo el toque en la última curva y quedamos muy amargados, pretendíamos que podíamos andar bien teníamos mucha confianza ya que nunca había corrido con lluvia y salió todo excelente, mejor de lo que esperábamos.

Esto te da ánimo para seguir.

-La verdad que sí, nosotros hacemos todo a pulmón y sabemos lo difícil que es correr en esta categoría por la paridad que hay entre los autos y se valora mucho estos resultados, estoy agradecido a mi viejo que es el que banca todo, a todo el equipo, sponsors gracias a cada uno de ellos.

Final Formula Entrerriana

Stefano Veronesi

Felicitaciones, uno siempre busca esto tan importante que es un triunfo.

-La verdad que muy esperado, no estábamos del todo bien pero con la condición esta y más el recargo que tuvo Marcos se nos dio asique muy feliz.

¿Cómo fue la carrera en sí?

-Largamos no teníamos ninguna referencia decidí ir en trencito detrás de ellos cada vez que se aceleraba el auto buscaba ponerse de costado asique fue cuestión de ir con la cabeza fría y muy tranquilo para no cometer un error y perder todo, gracias a todos por él apoya, este año no íbamos a arrancar por algunas complicaciones y me dijeron dale corre, me convencieron vinimos a correr y ganamos asique feliz.

Marcos Veronesi

Felicitaciones, excelente lo tuyo.

-No estoy muy conforme con el recargo me parece que es injusto pero se dio así y los comisarios lo decidieron así me gustaría ver los parciales su fui más rápido esa vueltas o no.

¿Cómo fue la carrera en sí?

-Estaba muy complicada la pista y yo no pude girar hoy y no tenía la referencia de frenado que era donde me descontaba Iván pero hice muy tranquilo las primeras vueltas y después cuando me avisaron que estaba recargado me avisan tres vueltas antes no me dieron tiempo de hacer una diferencia en la ante ultima desconté un segundo pero no me alcanzo. Gracias a todos por el apoyo de siempre.

Iván Percara

¿Qué carrera no?

-Cometí muchos errores, estoy amargado conmigo mismo era una carrera para ganarla y no se pudo dar, muy triste por el trabajo de ellos y no se los pude devolver como se lo merecen pero faltan muchas carreras todavía, así se dan las carreras.

Final Tc 850

Francisco Pizzola

Excelente lo tuyo, coméntamela.

-Una carrera linda se complicó a lo último con el auto de seguridad se nos rompió la caja la tercera y cuarta y veníamos penando en la parte recta prácticamente la mayor ventaja era en la recta que aceleraba bien el auto y en las curvas pero lo logramos acomodar como podíamos para que entren a las fuerzas los cambios y ahí tenemos el triunfo.

Esto se esperaba.

-Si se esperaba una carrera linda con Daniel adelante peleando, le saque mucha ventaja al principio en la parte de la chicana en la olla y después había que tratar de llevarla lo mejor posible. Esto es para toda mi gente, sponsor, el equipo, la familia gracias.

Alejandro Cisneros

Cométame lo que fue esta gran final.

-Una final complicadísima, la verdad que hubo que mover mucho la manito porque veníamos de costado casi en todos lados se me complico muchísimo de atrás sobre todo lo que era el chupete y cuando vi que no lo podía seguir a los muchachos trate de no perder las posiciones y tratar de llevarlo sobre la pista.

¿Cómo fue la carrera en sí?

-No hay mucho para comentar de la carrera, un solo sobre paso en la última vuelta de Miraglio que no sé qué le paso en la entrada de la recta y se pudo superar y yo sabía que tenía que aguantar esa vuelta y sobre todo en el chupete y la plana donde ellos me hacían diferencia si yo aguantaba ahí después podía terminar segundo para mi Bebochin esta recargado porque los banderilleros le hicieron seño dos vueltas de que devuelva la posición que había cruzado con auto de seguridad entonces sabía que si lo cruzaba a Rodri la carrera podía llegar a ser mía, veremos qué pasa o que deciden las autoridades, si me dan el segundo puesto estoy más que contento trabajamos mucho, no logramos grandes cambios en los impulsores pero en la pista el auto funciono bien. Gracias a todos.

Rodrigo Miraglio

Felicitaciones, Comentame lo que fue esta gran final.

-La verdad que muy divertida, tuvimos la suerte de que estas condiciones de pista nos favoreció esta vez nos tocó la suerte, el auto se comportó de diez estaba muy firme y se dejaba acelerar asique muy contento, agradecido a toda la gente que me apoya, se llegó y se hiso un podio asique agradecido al equipo.

Maximiliano Turano

Has llegado.

-Si, en la serie veníamos bien pero tuvimos un problemita y ahora para la final lo pudimos solucionar y el tema era mantenerse arriba d ella pista porque estaba muy brava, terminar y estar entre los diez para nosotros es muy bueno el resultado.

Aparte es la primera vez que corres en estas condiciones.

-La verdad que hay que tener experiencia para correr sobre agua y sobre piso húmedo y después de mitad de carrera fue cambiando la pista empezó a ver partes secas y lugares húmedos en la parte de frenaje entonces se complicaba mucho más y vamos sumando experiencia en esta categoría.

Hay un grupo enorme que te acompaña.

-La verdad que es un grupo familiar que me acompaña en todas, al equipo, sponsors gracias a todos ellos.

José Luis Oberti

Terminaste.

-Ayer rompimos el motor no teníamos arreglo ya estábamos cargando todo para marcharnos a Victoria es un agradecimiento muy grande a tres amigazos que ellos me prestaron el motor espero no habérselo roto mucho, tenía dos cilindros nada mas pero nos dimos el gusto de correr asique gracias a ellos por el motor y permitir darnos el gustito de correr.

Final TCP Entrerriano

Eduardo Urcola

Felicitaciones, que carrera.

-Se dio, la verdad que muy contento y conforme de arrancar así el año.

Comentame como fue la carrera ya que el clima no era acorde a las circunstancias.

-La carrera fue linda, tres apretaditos en la punta yo cuide en la curva y acelere donde tenía que celebrar y frene donde tenía que frenar los muchachos me respetaron y se dio una buena carrera y fue un solo toquecito de Mariano porque yo aceleraba tarde, la verdad muy contento por el triunfo se hace mucho esfuerzo para venir a correr asique muchas gracias a todos.

Mariano Moine

¿Qué carrera no?

-Contento por el funcionamiento del auto y el podio peor lamentablemente la vieja nos dejó esta semana y esto es para ella aunque nunca le gusto que corriéramos pero siempre nos acompañó igual.

Comentame lo que fue la carrera.

-Note que el auto desde la primer vuelta iba bien a partir de la tercera o cuarta vi que podía acelerar todo en la plana y ellos no y dije esta es mi oportunidad y lo pase a José y luego al Seba después faltando dos o tres vueltas se me pone de costado de chupete y llevo por fuera la S Sebas se tira y pasa de largo sique por la tierra y vuelve por el circuito grande y yo pensé que me iba a dejar pasar peor no fue así ya después termino la carrera igualmente muy contento, gracias a todos.

Sebastián Carboni

¿Qué carrera?

-Estuvo entretenida, una lástima que el circuito se complica mucho para pasar yo tenía un auto como para pasarlo e irme lo note porque el venia complicado en el frenaje y venia complicado en la aceleración de la chiquita para la plana lo llevaba puesto pero no tenía el mismo motor con para pasarlo, estamos penando un poquito por ahí y vamos a ver si podemos trabajar un poquito más en el chasis y no tanto en el tema del motor.

Esto es un buen comienzo.

-Buenísimo, el año pasado fue un desastre tuvimos mucha mala suerte ahora se dio un poquito no pudimos traernos el primero pero un tercer puesto sirve para el campeonato. Muchas gracias a todos.

Hipólito Rouller

Un fin de semana de menos a mayor.

-Creo que se dio vuelta un poco por las condiciones de clima estábamos medios complicados pero dentro de todo un quinto puesto no es malo y sirve para sumar un poco de puntos.

Comentame lo que fue la carrera de hoy un poco complicada por el clima.

-Complicada por el clima y decidimos salir con la gomas lisas y fuimos los únicos y creo que en las últimas vueltas veníamos girando con buen ritmo pero nos faltó una o dos vueltitas más después del auto de seguridad con el piso seco para ver qué pasaba.

El fin de semana como lo podes calificar.

-Es bueno por los puntos que sacamos pero en si en rendimiento del auto estamos un poco lejos todavía y estamos tratando de encontrarle la vuelta.