Fermín Albornoz piloto de la recordada Formula 6

Regionales / 08-04-2017

Nos realiza un recontó de su historial como piloto en el Karting zonal Entrerriano y la recordada Formula 6.

¿Qué te parece si hacemos un poquito de historia, en que año comenzó?

-En el año 1974 corríamos carreras de karting con mi hermano David y la familia Schreiner era un equipo muy familiar Andrés Retamar “Tata”, vos Tito Wollert y otros muchos como Aníbal Frangí, Farca, si los nombramos a todos era medio Aranguren y eso nos dio pie para pasar a otra categoría.

No me voy a olvidar más del coronación que ganaste en Las Delicias en el Karting y luego la semana siguiente ganaste el coronación de la Formula 6 en Ramírez.

-El coronación de Karting y de Fórmula 6 en Ramírez, en el karting después de ganarle a Basaldua de Victoria y vengo a Ramírez a quien teníamos que ganarle a Fernando Mariano después de quíntuple y Vechetti coequiper, nosotros éramos desconocidos prácticamente teníamos orden de dejar la vía libre a Toni Delfler entonces anduve frenado varias vueltas donde ahí creo que se le rompió el motor y ahí tenia vía libre en la pista iba delante mío Carlos Vechetti, Fernando Mariano, Jorge Cettour y yo cuarto entonces que iba a ganar si según lo preestablecido era Vechetti, total Mariano ya era campeón, seria segundo el entonces cuidaba la espalda pero atrás venia un remolino, el sonido que mi motor ese ese día era una cosa extraordinaria incluso había un tierral y no era fácil pasar, por decantación salió el Toni y Cettour quedo Mariano y Vechetti adelante mío cuando se disipo un poco la tierra yo empece a arrimar en las tres últimas vueltas iba debajo del alerón de Mariano hacia sombra en la trompa del 76 y en una curva atrás del circuito Etchevere acelero un poquito antes de tiempo y se corrió un poquito el auto y me dejo un hueco y cuando él se cerró yo ya tenía mi auto puesto y de esta forma se chocaron las dos de mariano las izquierdas contra las dos ruedas derechas mías y no pudo evitar que el motor de la 76 lo pise a fondo pasándolo y dejándolo atrás y dije esta es la mía antes de que se dé cuenta Vechetti tengo que pasarlo a él porque ya quedaba dos vuelta y el habrá pensado que no era yo se abrió mucho en la recta principal en la última curva y lo pase por adentro, una anécdota Benito Jacquet estaba con la bandera preparada y tuvo que correrse para atrás porque yo entre tan fuerte en la curva que si no se corría lo llevaba puesto, exploto Ramírez cuando lo pase a Marino y luego me volvía a concentrar ya que se necesita mucha concentración porque tenes los parámetros de frenada, acelerada y si vos te salís de ese ritmo podes cometer un error, y bueno de esta manera gano el coronación y Fernando mariano se consagra nuevamente campeón pero a la hinchada eso no le importó festejo mi triunfo como un hecho nunca visto en el automovilismo familiar y Aranguren y Ramírez festejaron al mas no poder.

¿Cómo diste para correr esta 76?

-Es una historia complicada, yo siempre trabaje en el campo andaba cortando lino con una máquina de arrastre Bofeli y vi que venían caminando por la gramilla a los trancos largos y altos porque tenía mucha mugre el lino más de medio metro de alto y era Edmundo Schreiner y Marcelo Hoffman y me dicen queremos que vayas a probar el auto de carreras pero no les digo y ellos insistieron y bueno así empezó la cita y vine a Aranguren a subirme y probamos el auto, había dos candidatos más Giorgini y creo que Hugo Chort él había corrido en la 76 en Victoria donde se prendió fuego y de ahí la trajimos la restauramos, empece me tomaron el tiempo fui hasta la ruta y volví y fui el más rápido de los tres y de ahí en más comenzó participación con la 76.

Te cuento algo íbamos hasta Rosario del Tala con la 76 e iba manejando Herman Emilio, Tata Retamar, Edmundo Schreiner y yo y vos ibas después en la Dodge y en un momento les digo por las dudas esa no es la máquina de nosotros se había cortado el enganche y corto para el lado del campo por suerte no le paso nada y llego bien.

-Mira que la lustraban bien a la 76 con Marcelo Hoffman para él tenía que estar impecable, así como tiene los camiones y fue el sponsor durante mucho tiempo.

¿Cuantos años corriste con la 76?

-Capaz que siete u ochos años, luego corrí la 16 que era de Demoño Tonutti la peña 16 de Aijon tuvo un problema Tonutti que choco el camión y buscaron un sustituto y se acordaron de mí que yo había dejado un poco las carreras por cuestiones personales y vinieron a buscarme un día y no les pude decir que no.Una carrera inolvidable fue donde gane en Paraná que fue tremenda, adelante iban el Ruso el Turco Galeano y yo tercero y yo veía que de la peña 16 hasta esa revoluciones mantenía la marcha y Aijon me dijo si ves que en la última vuelta se puede definir obviando él cuenta vuelta dale a fondo, en las última vueltas en la recta lo alcance al Turco pero no lo pase manejaba muy bien, me tiraba piedras en el curvon antes de entrar al paredón que había que pasarlo tocando para no perder el ritmo y así fue lo pase al Turco en la entrada del Peralte con los cambios a fondo y me meto por adentro y me pareció razonable dejarlo al Ruso doblar y en la curvita corta a las 11500 vueltas de revolución lo pase al Ruso Enrique, pasaron 35 años y por ahí no recuerdo bien con exactitud, son cosas que quedan grabadas, inolvidables.

Otras de las carrera que no me voy a olvidar era cuando faltaban las bujías eso fue en Lucas Gonzales, ahí entro Roberto Balbi “Flaco” con el Bolido rojo y veníamos a fondo al taller donde Rodolfo abre el galpón saco las bujías y nos vamos, íbamos a 120 faltaba metros para girar hacia la derecha hacia Lucas y le digo Flaco frena y dicho y hecho nos pasamos de largo subimos nuevamente a la ruta y llegamos justo cuando vos estas por largar y ese día llegaste tercero.

-Ese día tuve ordenes de dejarlo al Toni pero yo venía como 30 metros delante del el, después tuve que levantar y me pasaron como tres o cuatro y después quede ahí nomás, creo que en Lucas también se nos cortó la dirección yo iba atrás del Chevrolet cuatro con motor delantero y en la recta nos pasaba como parados y en la curva lo pasábamos nosotros y se me da por pasarlo en la curva y se me corta lo que conecta con el volante y la caja con la dirección y ahí derecho a la barranca quien iba a pensar que se iba a cortar un tornillo y se desconecte la dirección, paso y queda como accnedota, otro día se nos cortó el rulito del cable de batería y veníamos ganando y se paró el motor sin corriente y quedamos fuera de la carrera.

¿Cuándo corriente en Diamante salió una biela a pasear y Delfler no presto una?

-Que trabajo se hacía en el taller para poner en marcha un motor roto porque después de la carrera se desarmaba y se descontrolaba todo ,y ese día emparcharon el block lo soldaron, golpeaba un poco pero corrimos y finalizamos cuarto en esa carrera por supuesto el motor no sirvió más, Orestes Berta entrego otro motor , después corrimos una carrera nocturna en Diamante no se veía mucho entonces no me dedique al cien por cien, era peligroso y no se veía bien era arriesgarse, hace 35 años que paso esto y la generación de ahora no nos conoce, fue una época hermosa incluso cuando llego el día de dejar eso me costó bastante, la maquina 76 Hoffman se la vendió a Diorio y el motor a Krenz.

Recordas cuando hicimos la copia de la palanca de cambio porque la tenías en medio de los pies y era muy trabajoso luego se hiso a la derecha que era un comando mucho más fácil y cortito.

-En esos años los motores delanteros era problemáticos hacer un comando porque molestaba había que ingeniársela bastante, fueran épocas inolvidables, mucha gente que nos acompañó y cuantos amigos recolecte gracias a todos este historial de mi carrera deportiva, te agradezco tito por darme la posibilidad de recordar parte de la historia.