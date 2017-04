Básquet, buscando ganar para seguir arriba

Deportes / 20-04-2017

Este domingo en el club Bancario de Gualeguay se estará disputando la segunda fecha de la Liga Regional de Básquet para jugadores no federados, allí estará Sarmiento para medirse contra uno de los duro equipos que tiene este campeonato.

La naranja vuelve a tener acción para los chicos de Sarmiento que se estarán midiendo frente al combinado de Macia y Rosario del Tala. Con el objetivo de sumar un nuevo triunfo que los mantenga arriba en la fase regular y sobre todo buscando medirse ante uno de los grandes candidatos al título.

Recordemos que el celeste en el debut consiguió un triunfo sólido y holgado ante Urdinarrain quien hacia su estreno absoluto en este campeonato, pero el panorama será totalmente distinto este domingo.

El año pasado los de la ribera se metieron en semifinales dando un gran batacazo ante Nogoyá.

Por su parte hará la reaparición Valle María quien fue uno de los equipos fundadores de esta Liga Regional y en el 2016 se ausento.

Programación

10:30 – Sarmiento (Victoria) Vs. Macia/Tala

12:00 – Bancario (Gualeguay) Vs. Almafuerte (C. Uruguay)

13:00 – Nogoyá Vs. Tala/Colon

15:00 – Valle María Vs. Urdinarrain