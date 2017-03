Ruleta Rusa

Interés General / 15-03-2017

Crecen los casos de VIH en la Argentina . Desde mayo del año pasado que la Provincia no recibe preservativos de la Nación, y ya no quedan en stock. En la ciudad la entrega es racionalizada. En el último mes hay 20 casos nuevos en Entre Rios,

El 96 por ciento de los contagios del virus del sida en el país durante el último año fueron por no utilizar el preservativo. Es la proporción histórica más alta. En 2015 sobre una encuesta de 24.000 personas, el 20 por ciento usaba siempre preservativo, mientras que el 15 no usaba nunca, ahora esa cifra se invirtió.

El sitio oficial del Ministerio de Salud afirma que “funcionan activamente 3.154 bocas de distribución gratuita de preservativos a nivel nacional”, pero lo cierto es que los recortes presupuestarios a nivel nacional para Salud, y la caída de varios programas, prácticamente suspendió la entrega de los mismos a las salas y hospitales. El Ministerio de Salud de la Provincia, ya no tiene en stock y depende de partidas propias para reabastecerse, y en Victoria se redujo sustancialmente. Si bien, los Agentes Sanitarios del Hospital entregan ahora en forma racionalizada, se cortó totalmente la distribución en la vía pública o en eventos, donde se solían entregar gratuitamente.

La Educación en falta

En Educación, de los cuatro Ejes Transversales: Educación por la Paz, Educación Vial, Educación Ambiental, y Educación Sexual, este último es el menos desarrollado. Los prejuicios sociales, y el temor a la reacción de algunos padres, hace que la temática sexual se termine abordando en los niveles superiores, lo que hace perder eficacia a la información que llega tarde, en tiempos donde muchos chicos se inician sexualmente en la primaria. El embarazo adolescente es uno de los temas ocultos de esta sociedad donde Educación y Salud se ponen de acuerdo para mirar para otro lado.

No hay preservativos en la Provincia

María Laura Díaz Petrussi, a cargo del programa provincial VIH Sida confirmó a La Semana, la caída del programa nacional que proveía preservativos a la provincia, y La drástica disminución de partidas. ”No hay”, aunque se mantienen al día las medicaciones y los reactivos para análisis.

Según encuestas realizadas por el área provincial en el último trimestre del 2016 se produjeron 40 nuevos casos de VIH en Entre Ríos, y en el primer mes del 2017, ya se registran 20 nuevos casos. Las cifras no se pueden referenciar, ya que estas son las primeras estadísticas oficiales con las que cuenta el área. “Argentina es uno de los pocos países donde el VIH está en aumento. Se agrava la situación con el recorte presupuestario a nivel nacional para Salud, y la caída de programa nacionales, y el mayor impacto de esto, es que no se estaban entregando preservativos desde mayo del año pasado”, expresó Petrussi, que espera ahora que la Provincia absorba esta faltante con partidas propias.

Para la funcionaria provincial “El preservativo es indispensable para evitar la transmisión, porque la única forma de evitar la transmisión de la enfermedad es a través de relaciones sexuales protegidas”.

Pero el no uso de preservativos no es solo responsabilidad del Estado, sino que algunos especialistas la atribuyen a que la gente ya no siente el fantasma del VIH como en los años ’90, idea que comparte Petrussi. “Creo que después de muchos años que no se hablaba de VIH, se cree que esta todo aprendido, y se empieza a ver el tema en forma liviana. Los chicos no los están usando, y los adultos por la falta de costumbre tampoco….Sin el preservativo también aumenta las enfermedades de trasmisión sexual, como la sífilis, y el HPV”.

El Programa Provincial VIH Sida se encarga de todas las cuestiones administrativas de los pacientes, gestionar que los que no tengan obra social se incorporen dentro del sistema nacional, que se autoricen analices especiales, el envío de medicación, la distribución de preservativos ( cuando hay), y la capacitación. Sobre este último punto en las próximas semana se inicia una formación para implementar el testeo rápido, que permitirá acercar a la población el análisis de VIH para que sea cómodo y sencillo, y se inician los talleres de prevención en la escuela primaria y secundaria.

Lo peor está por venir

El programa VIH estaba dentro de la estructura de Salud Sexual, donde están incluidos además de la distribución de preservativos, la planificación familiar (anticonceptivos), hasta las hormonas para cambios de género. Para el Director del Hospital Salaberry, Edgardo García, los problemas más grave de la caída de estos programas recién se verá el mayor impacto en el 2018 y 2019.

Flagelo

“La falta de medicamentos obliga a la discontinuidad de los tratamientos. En casos como la Tuberculosis, por ejemplo, los tratamientos incompletos generan bacterias más resistentes. Entonces si alguien se contagia con el bacilo de Koch resistente, el tratamiento es más prolongado, y se necesitan cuatro o cinco medicamentos costosos y difícil de conseguir. La resistencia de las bacterias a los antibióticos es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la medicina de los próximos años”, explicó García.

Remediar

El Programa “Remediar” es uno de los que todo indica dejará de existir. En pocos meses pasó de distribuir 78 medicamentos a 19. “Este es un problema para nosotros, pero más para la Municipalidad, ya que el Remediar distribuía en las salas municipales, y si bien esto es un boomerang, ya que si no los tienen las salas la gente viene al hospital, si no tenemos los medicamentos, tendrá que comprarlos Desarrollo Social”, analizó el médico, que no esconde sus diferencias con las políticas de salud del gobierno nacional. “Aquí hay un gran cinismo por parte del Ministro de Salud de la Nación al desarticular estos programas…,piensan que lo van a acomodar, y no lo van a poder hacer…El Remediar llegaba a las salitas con el 80 por ciento de los medicamentos más comunes, en un momento donde los remedios han tenido un incremento de casi el ciento por ciento….Por suerte nosotros recibimos la asistencia del Salud Provincial, donde con el ministro Ariel De la Rosa hablamos el mismo idioma, es decir que vemos al salud como un derecho, y no como una mercancía”.

Preservativos y VIH en números

. 5 años que no bajan los contagios de VIH en Argentina.

. 6 mil nuevos casos en el último año en el país.

. 20 nuevos casos en la Provincia entre enero y primera semana de febrero.

. 1400 muertes en el último año (como referencia fueron 286 las que se produjeron en 1990)

. 126 mil personas viven con virus en el país.

. 2 de cada 10 argentinos no usa nunca el preservativo al mantener relaciones sexuales.

. 65 por ciento usa el preservativo “en algunas oportunidades”.

. 16 personas se contagian por día en la Argentina, según el Ministerio de Salud.

. 7,8 es el porcentaje de crecimiento de infectados entre 2005 y 2015.

. 43 pesos es el costo de la caja de preservativos marca Prime por 3 unidades.

(La nota completa en La Semana)