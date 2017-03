Gobernador si tiene “vocación de diálogo” DEMUÉSTRELO

Solicitada / 07-03-2017

Una nueva solicitada que tiene el sello de Agmer, ante el conflicto que lleva adelante con el gobierno provincial.

Hoy martes se está cumpliendo la segunda jornada de paro en nuestra provincia, huelga que ha tenido muy fuerte acatamiento en todos los departamentos, sin excepción.

Este mensaje debe ser interpretado por quien hoy se muestra bajo la cortina de un gobernador con “vocación de diálogo” Gustavo Bordet y también por el funcionario a cargo del CGE José Luis Panozzo, ambos manejan el mismo discurso del Presidente Macri, mostrarse ante la sociedad como los adláteres del consenso, pero por otro lado apuestan a la persecución y al apriete.

Los docentes hemos tomado esta decisión de llevar adelante una huelga a raíz de las malas decisiones de nuestros gobernantes. Ante la negativa de ellos de no querer dialogar, discutir, debatir y poder arribar a un acuerdo, antes de que comenzara el Ciclo Lectivo 2017. Pero también decimos que estamos esperando una convocatoria de parte del gobierno que permita destrabar esta situación; que no queremos que la misma se agrave la próxima semana cuando se lleve a cabo un nuevo Congreso de Agmer.

El Gobernador Bordet tiene en sus manos la posibilidad de encaminar este conflicto. Como funcionario a cargo de administrar la provincia no puede ni debe permanecer de brazos cruzados, observando sin articular ninguna acción que posibilite arribar a un acuerdo con los trabajadores de la educación.

Las amenazas de descuentos y la persecución a través de Inspectores de la Secretaría de Trabajo, no colaboran a la hora de descomprimir el conflicto.

Los docentes, los padres y los alumnos se lo están demandando.

Gobernador es momento de demostrar con acciones su “vocación de diálogo”; que no quede en una mera declaración periodística. Materialícelo.

Pedro Gutiérrez (Agmer Victoria)

Francisco Nessman (Agmer Federal)