Análisis: El discurso de Maiocco remarcó lo que va realizar en el 2017

Politica / 04-03-2017

Víctor Elizalde perteneciente al staff de Lt39 analizó el discurso que el presidente municipal Domingo Maiocco pronunció en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Hubo marcadas ausencias y se anticipa un 2017 complejo en el cuerpo legislativo victoriense.

El periodista Víctor Elizalde conductor del programa “Puntos Comunes” que se emite por Lt39 estuvo atento al desarrollo del acto inaugural de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante correspondiente al periodo 2017 y entre los principales hechos destacó la presencia de las autoridades institucionales, la ausencia de representantes del radicalismo, hubo mucha presencia del Partido Vecinal, “diría que estaban todos los vecinalistas” aseguró. Había muy pocos radicales, prácticamente ninguno, fuera de los que están trabajando en el municipio.

En relación a la ausencia del radicalismo cree que “Maiocco considera que el partido no lo respalda y el partido considera que Maiocco no los tiene en cuenta”.

Cuestión institucional

Otro punto notable fue la ausencia a la sesión de los concejales del Frente Cambiemos: Miguel Albornoz y José Luis Frutos. “Al margen de la postura política, legislativa, partidaria y referencial que puedan tener los ediles, estos no pueden ir en contra de la institucionalidad por un capricho de ´nene mal atendido´, que quedo directamente como una falta institucional, no acorde a aquellos que apuestan a una convivencia democrática. No había que estar de acuerdo, ni uno compartir el discurso estando en ese lugar, de hecho lo que estábamos trabajando ninguno estábamos ni a favor ni en contra, ni nada que se le parezca e inclusive la concejal Español qué formo un bloque propio, representando al Vecinalismo estaba allí.

Me parece que no está acorde de la vigencia democrática la no participación de Albornoz y de Frutos, una cosa que ellos quieran destacarse en estos cuatros años de gestión, como legisladores y otra muy distinta es que aparezcan con actitudes infantojuvenil. No hacía falta que se manifestarán, con que fueran alcanzaba y sobraba. ¿Cuál es su rol? Ejercer la concejalía, al no ir inclusive están dejando de ejercer la concejalía y están echando por tierra la institucionalidad. ¿Entonces los otros concejales que fueron, eran votos cautivos, tenían alguna particularidad? No, eran concejales que iniciaban las sesiones ordinarias. Habría que preguntarles a estos dos concejales, a ver si no cobran un mes a ello que les parecería, si esto sería institucional o no institucional. Porque la cuestión de juego político partidario con la presencia o no presencia no tiene que ver con esta jornada, tiene que ver con el manejo propio de algún tema, me paro, me voy y no doy quórum; estoy en todo mi derecho de ejercicio legislativo, no era acá, me pareció de mal “chipá” por definirlo de alguna forma” analizó el reconocido periodista.

´Hacha y machete´ para el 2017

También Elizalde se animó a realizar un adelantó del segundo año legislativo: “Va a ser un año legislativo a ´hacha y machete´ , va a ser una lucha a brazo partido de parte de los bloques, no se puede prever ningún resultado, hay tres integrantes del bloque duro que adhieren al presidente municipal (Obando, Mansilla y Caballero), dos integrantes más que posiblemente están más en columnados detrás del viceintendente (Albornoz y Frutos), una banca opositora que representa al Vecinalismo (Español Balbi) y el Frente para la Victoria (Bar, Rivero, Castagnino, Amilibia, Bejaran), que algo salga por el voto total de los concejales, me parece que va a ser muy difícil. Debería de ser una razón de estado muy poderosa para que cada uno abandone la postura individual que pueda llegar a tener y vote en función de un interés superior.”

Mensaje del intendente

Indudablemente la atención se centró en el discurso que pronunció el intendente Domingo Maiocco: “Con esto de escuchar tantos mensajes de los intendentes, uno sabe de antemano que va a escuchar mucha burocracia discursiva, esa burocracia discursiva que generalmente no pasa por las manos de alguien que sabe hacer una síntesis; evaluó certeramente que se le podría haber sacado 15 minutos al discurso y no se hubiese perdido absolutamente nada. No hace falta que el intendente de una ciudad como Victoria, con aspiraciones turísticas, desarrollo industrial y bienestar para la comunidad tenga un presidente municipal que se jacta de haber combatido las hormigas. Me parece que no condice lo que demanda Victoria hoy, con lo que fue el balance de lo actuado durante un año de gobierno, es decir doce meses de gestión. Lo que me gusto fue que planteó la vigencia de los valores éticos, y planteó dar bienvivir para los ciudadanos de Victoria. Y otra cosa que me gusto es que se clarifica una realidad que por ahí se esconde, destacó Maiocco que pagaron 11 millones de deuda que se había generado hasta el 31 de diciembre del año 2015 y que todavía restan 6 millones, nunca me explique porque no se transparentan los números de una gestión a otra, creo que lo han empezado a hacer, nada más porque les aprieta el zapato” considero el conductor de Puntos Comunes.

Crisis

En relación a abordar la crisis institucional que atravesó el municipio de Victoria en gran parte del año 2016 el periodista Elizalde consideró: “El discurso estaba mal organizado, pero por otro lado estuvo bien, yo lo percibí de fondo como una disculpa del intendente a la comunidad de Victoria, por haber pasado por todo esa situación desaconsejada para cualquier órgano estatal. Esos desencuentros lamentablemente se llevan puesta la ciudad, a la larga o a la corta, en definitiva con la pelea del presidente y el vice, el único que perdió fue Victoria. Después los intereses políticos partidarios de cada uno de ellos son ínfimos en las importancias comparados con la comunidad. Me pareció bien porque se hacía cargo de la parte que le tocaba, de igual manera el tema sigue sin resolverse”.

Lo que fue y lo que viene

“Si uno divide el tiempo del discurso, el presidente municipal utilizó más tiempo en señalar lo que va hacer, en lugar de señalar lo que hizo. Porque al señalar lo que hizo no tiene mucho, por eso fue que trajo a colación el tema de las hormigas, no tiene mucho para mostrar el municipio de Victoria luego de un año de gestión. Se tuvo que complementar para sopesar un poco la realidad, complementar con lo que va hacer… La gran parte del discurso fue adelantar que es lo que va hacer” consideró Elizalde.

Los opositores

Finalmente cree que la postura de toman los concejales de la oposición, “están enmarcada en el rol que cumplen; se está diluyendo que el bloque del Frente para la Victoria tenga que salir a dar respuesta en todo lo que paso luego de 12 años porque la gente desde el punto de vista partidario era lo reclamaba al FpV, creo que hoy se está diluyendo ese tema y está surgiendo con más fuerza el accionar pragmático, no creo que haya mucho margen para discutir ideológicamente, sí creo que en las diferencias cuando se planteen van a ser en lo pragmático”.