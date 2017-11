Más personal policial para Maciá

Regionales / 10-11-2017

Mediante gestiones llevadas adelante conjuntamente por el Intendente Román Troncoso y el Diputado provincial Ricardo Troncoso, se acordó con el Jefe de la Policía de Entre Ríos, Crio. Maslein, la puesta en marcha de distintas políticas de prevención en seguridad para la ciudad de Maciá. Entre ellas se distinguen la presencia de más personal policial durante los fines de semana, una moto para la comisaría local y el botón antipánico para los casos de violencia de género. Además se mantuvieron importantes reuniones en materia de desarrollo social y mejoramiento de caminos rurales.