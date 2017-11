Daniel Sobrero de la UCR y César Garcilazo del Justicialismo, presentes en la disertación del Senador Pablo Canali

Politica / 03-11-2017

Daniel Sobrero (UCR) y César Garcilazo (Justicialismo), presentes en el Concejo Deliberante

Los dos son parte de una raza de políticos contemporáneos, que conforman nuestra idiosincrasia política local, quienes oportunamente ocuparan lugares destacados del quehacer local y provincial.

Por un lado el Doctor Daniel Sobrero, ex legislador provincial y radical de la primera hora y por el otro César Garcilazo, Maestro Mayor de Obras de profesión y también ex legislador provincial, además de ex Intendente Municipal.

Ambos presentes en la disertación del Senador Provincial Pablo Canali, que se llevó a cabo en la mañana de hoy en el salón principal del Concejo Deliberante, organizada por la Edil Anahí Español Balbi, donde habló in extenso sobre la imperiosa necesidad de una reforma política, la cual va más allá de modificar el método de votación; amén de hace hincapié en que todo partido político debe dirimir sus internas “puertas adentro”, en clara alusión a su rechazo a las PASO.

Hilda Sosa periodista de LT39 NOTICIAS dialogó con estos dos hombres, referentes de la política local y provincial, quienes vertieron su opinión sobre lo expuesto por el Senador Canali.