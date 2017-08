Copa Entre Ríos, Huracán espera un fallo favorable

Deportes / 18-08-2017

Es de público conocimiento que el arranque del torneo para el globo dejo un sabor agridulce, en lo futbolístico nada para reprochar, un contundente 3 a 0 ante Atlético Lucas González donde este post partido recurrió a un reclamo por irregularidades en los pases de los jugadores victorienses.

A las 48 horas de que el árbitro gualeyo le ponía final al partido por la primera fecha de la Copa Entre Ríos entre Huracán y Atlético Lucas González, salía a la luz un reclamo por escrito ante la FEF de parte del equipo de la liga de Nogoyá solicitando ver la situación en los pases de los jugadores quemeros ya que no poseían sello de la LVF, exigiendo asi la quita de puntos y que se les dé el partido por ganado.

La Semana habló también con Roberto Basualdo quien forma parte de la subcomisión de fútbol de Huracán y dijo lo siguiente, “Estamos sorprendidos no esperábamos esto de la gente de Lucas González, tenemos una buena relación, por ahí este reclamo deja un sello feo para Huracán, nosotros trabamos honradamente y Lucas González pone en duda nuestro honor, no he hablado personalmente con ningún dirigente del Atlético, que nos hagan esto no le hace bien al fútbol, debería haber un llamado entre dirigentes, Huracán actuó bien, por ahí faltaron detalles pero bueno ya está esperamos el fallo, nosotros estamos tranquilos y actuamos de buena manera, la Liga local es gente honrada que busca hacer las cosas bien por ahí el error es por inexperiencia.

Lo que reclaman es una falta de sellos en los pases de los jugadores locales, pero los jugadores están habilitados porque están en el boletín oficial, fue una informalidad de la liga al no poner el sello pero que la firma, que esta, es lo más valioso, nosotros haremos el descargo y bueno esperaremos el fallo”.

También desde nuestro medio accedimos a dialogar con los dirigentes de la LVF que como se sabe la mayoría son nuevos y que no tiene demasiado experiencia en la dirigencia deportiva, y los mismos reconocieron el error, aunque también son conscientes que no fue tan severo como para que le quiten los puntos a Huracán y se han puesto a disposición para que se aclare esto. Por otro lado hay versiones de que haya una mala intención de un tercero que busque perjudicar a la actual dirigencia y el mismo globo.