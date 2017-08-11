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Educacionales / 11-08-2017

Convocatoria Escuela Nocturna

LA RECTORIA DE LA ESC. NOCTURNA N. 4 MANUEL ANTEQUEDA – CONVOCA PARA CUBRIR LAS SIGUIENTES HORAS. 12 HS. DE […]

LA RECTORIA DE LA ESC. NOCTURNA N. 4 MANUEL ANTEQUEDA – CONVOCA PARA CUBRIR LAS SIGUIENTES HORAS.

12 HS. DE MATEMATICA – EN 2DO. Y 3ER. AÑO
LOS ASPIRANTES PRESENTARSE EN EL ESTABLECIMIENTO CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LAS 19 HS.-

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