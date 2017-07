Club Deportivo y Cultural de Aranguren nuevamente a la instancia final

Regionales / 24-07-2017

En el estadio Nelson Heffel del C.D. Y. C .A. se disputo el domingo 23 de julio de 2017, […]

En el estadio Nelson Heffel del C.D. Y. C .A. se disputo el domingo 23 de julio de 2017, a las 15:30 hs. La semi final de la liga de futbol Nogoya Tala.

El encuentro fue para el equipo local Club Aranguren dos Vs. Sirio Libanés uno, los goles fueron convertido en el primer tiempo al comienzo del encuentro al minuto de juego Franco Díaz de Aranguren, a los tres minutos cuarenta la visita Sirio por medio de Jorge Jaime y a los veinticinco cincuenta nuevamente Franco Díaz del primer tiempo que fue el resultado final.

Un encuentro con el dominio de Aranguren frente a la visita con alternativas vibrantes en lo que respecta a faltas donde prevaleció la tarjeta amarilla pero así también la roja, para el local una tarjeta roja y para la visita le marcaron tres, Sirio vino a pegar y crear bajas al equipo local, donde el árbitro actuó con las tarjetas respectivas a cada circunstancia.

Le agradezco la no colaboración a la visita Sirio por no posar para la foto no tiene obligación pero la mala educación de algunos de sus jugadores ante la prensa eso es de mala fe.

Alineación del equipo local Club Deportivo Y Cultural Aranguren.

1 -Keller Francisco

2 -Schiavo Gabriel

3 -Núñez Francisco

4 -Weber Nehemías

5 -Cortina Sandro

6 -Heffel Damián

7 -Soto Santiago

8 -Zapata Gustavo

9 -Díaz Franco

10-Heffel Lucio

11-Graglia Axel

12-Wagner Axel

13-Graglia Leonel

14-Del Agua Joaquín

15-Darrechon Luciano

16-Bauer Federico

DT Pérez Juan

Árbitros Principal del encuentro: López José

Arbitro Asistente Nº 1: Arin Cristian

Arbitro Asistente Nº 2: Martínez Jorge

Palabras de Protagonista el jugador que marco los dos goles del Triunfo Franco Díaz nos comenta lo siguiente.

Muy importante el triunfo y lo deja nuevamente en una gran final.

-Si la verdad nos merecíamos esto porque estamos entrenando mucho, se nos dio gracias a Dios así que debemos seguir entrenando.

¿Qué emoción le invaden a cada uno de Uds. El cuerpo técnico y el público local?

-La verdad que siempre vienen y me alientan y ahora tenemos que seguir por ellos también.

Los felicito a este gran grupo humano.

-Gracias por saludo y seguiremos a ver si esta vez se nos da por el gran sacrificio que realizamos.

Nos deja también su reflexión del encuentro el director técnico del equipo local Matías Pérez

Te felicito Matías por llegar a esta gran final a voz y a este grupo humano que son los Jugadores.

– Fuimos como la frase de Mostaza Merlo paso a paso y yo creo que nos propusimos algo cuando tome la dirección técnica y era concientizarnos que teníamos que pelear el torneo y que si podíamos y aparte de pelear el mismo entrar a la copa entre Ríos también, gracias a Dios las dos metas propuestas fueron cumplidas ahora tenemos que tratar de trabajar, tenemos un rival con mucho oficio con mucha jerarquía que es veinticinco de mayo de Nogoya y tratar de poder contrarrestarlo, yo como le dije a los pibes y siempre lo digo no somos ni los mejores ni los peores somos iguales que todo, tenemos la suerte de tener buenos jugadores de saber por ahí a que jugamos la parte individual jerarquiza un plantel y creo que Aranguren lo tiene y si Dios quiere vamos a dar pelea y nos quedan ciento ochenta minutos.

¿Qué bueno para vos bien sabemos que saliste de este club de Aranguren?

-Si Salí de acá y como siempre digo los chicos que los tuve desde chiquito, los que sabían a que jugaban cuando eran chicos, tuvieron un proceso y eso se fue llevando a cabo, de año a año y bueno y hoy una tercera final nuevamente para Aranguren.

Agradecido por tu amabilidad.

-La verdad estoy re contento tenemos un grupo bárbaro y si Dios Quiere tratar de salir CAMPEON.