Torneo de verano, 25 y Sarmiento definen el campeón

Deportes / 16-03-2017

El campeonato que organiza Sportivo Victoria está llegando a su fin, mañana se estará desarrollando la final donde saldrá un nuevo campeón.

El torneo que reúne a los mejores de la temporada 2016/17 del fútbol local está llegando a su fin, mañana entre 25 de Mayo y Sarmiento definirán el campeón.

El pasado martes se jugaron los partidos de vuelta de las semifinales, por una llave Libertad y 25 de Mayo definieron un lugar y por el otro Sarmiento y Huracán.

Ambos partidos tuvieron sus cruces de ida el pasado viernes 10 donde empataron 1 a 1, dejando abierta la definición para la jornada de vuelta.

Ante un aceptable marco de público se disputaron los encuentros de vuelta donde en el primer duelo de la noche el “equipo B” de 25 de Mayo se impuso finalmente 2 a 1 a Libertad en un encuentro parejo donde los de la placita se ponían en ventaja por medio de Walter Martínez pero luego de penal Carlos Mac Dugall que volvía a convertir después de mucho tiempo empataba transitoriamente y cuando quedaban 20’ de cabeza uno de los más regulares del plantel mayense Emmanuel “pipa” De Bonis pondría el 2 a1 final.

Sobre el cierre del partido Santiago Folmer pitaría un penal en favor de 25 luego de una llegada tarde a la pelota por parte de González sobre Vera que género algunos encontronazos y discusiones entre jugadores y árbitro pero el plantel del verde se retiró de la cancha (según el árbitro) y de esta manera Santiago Folmer dio por terminado el partido, una pena este cierre porque no había pasado nada grave en el desarrollo del juego.

A segunda hora se volvieron a ver Sarmiento y Huracán tras el empate de la ida en partido que estuvo lejos de las expectativas del público que se acercó a la cancha, sobre todo en la primera parte donde no paso absolutamente nada pero en el segundo tiempo si hubo un protagonista que fue el celeste que en 15’ pudo sacar la diferencia necesaria para ganar el partido, primero por medio de Kevin Sciara tras un interesante jugada colectiva con Traverso pondría el 1 a 0 y luego en una jugada polémica en cuanto a la posición de Diego Salcedo, el goleador quedó solo con Luciano Reinaldi y no perdonado para el 2 a 0 final.

En este partido también se vivieron momentos de tensión entre los bancos pero por suerte no paso a mayores.

El domingo seguí la transmisión por FM 90.3 y para el mundo por www.lt39noticias.com.ar.

Resultados

25 de Mayo 2 (3) – Libertad 1 (2)

Sarmiento 2 (3) – Huracán 0 (1)

Resultado global entre paréntesis

Domingo

Tercer Puesto

14:15 – Libertad Vs. Huracán

Final

16:15 – 25 de Mayo Vs. Sarmiento

Partidos únicos en caso de empate en la final habrá tiempo suplementario, de persistir la igualdad habrá penales.