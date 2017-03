Comienza a despertarse el Peronismo de Victoria

Politica / 19-03-2017

Luego de un tiempo casi de permanecer en estado letárgico pareciera que el Peronismo de la ciudad de Las Siete Colinas comienza a movilizarse y generar los primeros debates sobre políticas. Stratta marco posición cerca del kirchnerismo y Almada prefiere caminar por el medio.

El peronismo victoriense casi en ´cámara lenta´ comenzó a generar sus primeros movimientos, hace una semana el Partido Justicialista bajo la dirigencia de Laura Stratta realizó una actividad en el marco de la Semana de la Mujer que cerró con una marcha de antorcha con la participación de la senadora nacional Sigrid Kunath.

La dirigente “Stratta le puso kirchnerismo al mensaje de Casa de Gobierno” fue uno de los principales títulos que ocupó la portada de un medio provincial y militantes de su espacio viralizaron por las redes sociales.

Llamativamente hasta hace unos días parecía casi un despropósito mostrar la afinidad al kirchnerismo, desde que comenzó el gobierno de Gustavo Bordet no se escuchó a un ministro destacar la figura de Cristina Kirchner, pero fue la victoriense Laura Stratta quien cerró las actividades por la semana de la mujer diciendo que aparte de homenajear a las militantes de la ciudad, era destacar las figuras de Eva Perón y Cristina Fernández de Kirchner como dos mujeres a las cuales el peronismo tiene que reconocer por el rol que han cumplido. Y además se reclamó por la libertad de Milagro Sala, figura social emblemática del kirchnerismo.

El gesto de Stratta es llamativo porque tal como reflejaban medios provinciales, “En Casa de Gobierno, y menos un ministro, nadie recordó en todo este tiempo a la ex presidenta y al proceso político que gobernó la Argentina durante 12 años. Pese a las intenciones de dar por hecho la finalización del kirchnerismo como entidad política, es el único sector del peronismo del que se conocen posicionamientos políticos”.

Parecería que la joven ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta es una de las dirigentes K, que no dudo en destacar la figura de la ex presidenta y por otro lado si bien ella ha descartado públicamente las versiones, es sabido que podría ser una de las mujeres que contaría con el apoyo del ex gobernador Sergio Urribarri y el actual gobernador Gustavo Bordet para integrar la lista de candidatos nacionales a legisladores. Y por otro lado, no se desecha su buena relación con el gobierno nacional del Frente Cambiemos.

Almada debate sobre política con los trabajadores

Por otro lado a pocas horas que Stratta realizará el encuentro para mujeres en la sede del PJ, el ex diputado Juan Carlos Almada, acompañado por otros referentes realizo un encuentro con integrantes de su agrupación iniciada en 2002, sustentada en la defensa de la clase trabajadora y los sectores más desprotegidos de la sociedad victoriense.

El encuentro se hizo en la chacra “La Deseada” para analizar la compleja situación económica y social que vive la Argentina, con críticas a la gestión del intendente Maiocco, al tiempo que impulsaron un espacio de debate y reflexión dentro del peronismo local.

Juan Carlos Almada dijo: “El árbol no nos puede tapar el bosque. De los dos extremos que hay hoy entre Cristina y el Peronismo, tenemos que caminar por el medio, para estar juntos y poder hablar. Yo quisiera que todo el peronismo de Victoria, del partido y de Entre Ríos, sepa entender de que acá el problema no es la pertenencia de una agrupación, sino que se deben respetar las dos posturas”.

Y prosiguió: “No podemos tener problemas entre nosotros sino andar todos juntos. Cada vez que el peronismo nos convoque, la Agrupación Trabajadores Peronistas va a estar presente. Porque acabamos de sufrir la peor experiencia del peronismo en muchísimos años”.

Luego centró su crítica en el contexto local: “En el país lo tenemos a Macri, pero en Victoria tenemos la ineptitud en persona, y sin ningún proyecto de gobierno. Llevan un año y medio y miren el desastre que es la ciudad. Cuando Maiocco recorría las calles todo lo sabía hacer, todo era tan simple. Pero ahora nos dimos cuenta de que no tenía absolutamente nada”. Y fustigó: “Si son capaces de echar a su misma gente de la municipalidad, imagínense un compañero pidiendo trabajo o tratando de mantenerlo”.

Luego dijo: “Trabajemos en serio, así nos vemos las caras. Sabemos bien quiénes son los que caminan y los que no, porque algunos compañeros ya están poniéndose el traje adentro del partido. Pero, ¿qué palmarés consiguieron los que ya dicen que son los dirigentes futuros? Que vengan a ganárselos a estas reuniones o las que convoca el partido”.

“Nadie más que ustedes, la militancia, me llevó a ser legislador. A mí no me eligieron a dedo ni nada por el estilo. Lo ganamos paso a paso, desde el lugar más humilde y como trabajador municipal. Por eso les digo que tenemos la obligación de dar todo por el peronismo. Queremos militancia y compromiso, con gente en la calle, preguntando cómo está cada compañero. Nos queda una gran tarea por hacer”.

También dirigió su mensaje, Federico Almada, quien analizó: “No fue casualidad que hayamos perdido en 2015, sino que fue a raíz de todo lo que veníamos pasando. Por eso tenemos que sentarnos a hacer una gran autocrítica, porque seguramente también tuvimos errores. Pero si nunca nos sentamos a discutir en qué nos equivocamos, es imposible que podamos corregir y poder cambiar el rumbo. Por eso no tenemos que tener miedo a juntarnos”.

Luego destacó: “Sentimos que había un tiempo de prudencia, que había que esperar. Pero la realidad nos muestra que no es lo mismo manejar una cerealera que un municipio. Es un desastre, con funcionarios insensibles. Advertimos que esto pasaría, pero la gente no nos creyó, sino que compró lo que decía la televisión y el marketing. Por eso fue necesario dejar pasar el tiempo y que la gente se diera cuenta por sí sola lo que había votado”.

Además hicieron uso de la palabra los jóvenes Cristian Espindola y Carla Almada.