Torneo Provincial, si la lluvia lo permite arrancan los Cuartos

Deportes / 17-02-2017

Este domingo se ha reprogramado los encuentros de ida por los Cuartos de Final del torneo Provincial donde los representantes locales buscaran conseguir buenos resultados que le permita ilusionarse con estar dentro de los cuatro mejores.

Las condiciones climáticas no vienen siendo favorables para este torneo donde se ha tenido que postergar en varias oportunidades las fechas y el domingo pasado no fue la excepción con el inicio de la fase final.

Sin dudas viene siendo un gran torneo para los elencos victorienses que han logrado ganar sus zonas pero no se van a conformar solo con eso sino que buscarán seguir avanzando de fase.

El mayense estará recibiendo a Juan Bautista Alberdi de La Criolla que pertenece a la liga de Concordia, este equipo logro ascender en la pasada temporada a la Primera A del fútbol de la capital del citrus.

En este Provincial Alberdi está invicto donde en la fase de grupos gano tres partidos y solo empato uno, será sin dudas un choque durísimo para los dirigidos por Carlos Sanzberro pero no imposible sobre todo que ha levantado mucho el nivel de su equipo.

Por su parte el globo viaja a la capital nacional del carnaval para medirse con Central Entrerriano otro de los invictos que tiene este torneo en lo que será un duro escollo donde buscará traerse algo para poder definir en su cancha.

Cabe destacar que el equipo de Gualeguaychú fue bicampeón en su liga y en este “regionalito” dejo en el camino a Gimnasia de Concepción del Uruguay y Defensores del Oeste de Basavilbaso.

A continuación los horarios de los partidos:

Programación

Domingo

17:00 – Central Entrerriano (Gualeguaychú) Vs. Huracán

17:30 – San Lorenzo (Guaeleguay) Vs. Las Malvinas (Federal)

17:30 – Escuela Tabarez (La Paz) Vs. Las Flores (Federal)

20:00 – 25 de Mayo Vs. Alberi (Concordia)