Temas de la Sesión Ordinaria de hoy miércoles 1º de noviembre

Noticias Concejo Deliberante / 01-11-2017

Sesión Ordinaria que se realizará el día miércoles 1 de noviembre del corriente, a las 19:00 horas en el Salón del Concejo Deliberante.-

ASUNTOS ENTRADOS

1º)- DESPACHO DE COMISIONES:

a)- Despacho de Plenario de Comisiones sobre Proyecto de Ordenanza elaborado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipal de Victoria para la Modificación de la Ordenanza Nº 1.275, Elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

b)- Despacho de Plenario de Comisiones sobre Proyecto de Ordenanza por el que se ratifica el Convenio Individual Particular que el Departamento Ejecutivo suscribió con la empresa ENERSA, en el marco del Programa Provincial “Mi Ciudad Led”, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

c)- Despacho de Plenario de Comisiones sobre Proyecto de Ordenanza modificando el Presupuesto de Erogaciones y Calculo de Recursos de la Municipalidad de Victoria aprobado mediante Ordenanza Nº 3.364/16 y promulgada por el Decreto Nº 1099, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

d)- Despacho de Plenario de Comisiones sobre Expediente Nº 10.585/17 referente al convenio celebrado entre la Secretaria de Seguridad del Interior y la Municipalidad de Victoria del programa “Seguridad Ciudadana” y Decreto Nº 137, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

e)- Despacho de la Comisión de Planeamiento e Infraestructura, Desarrollo Económico y Turismo sobre Expediente Nº 9122/17 referente a Proyecto de Ordenanza disponiendo que la Municipalidad de Victoria incorpore a su patrimonio privado, con fines de loteo y urbanización, el terreno baldío ubicado en zona de Quintas – L1- Nord Oeste de la Planta Urbana, Barrio Arenal, el mismo será destinado al Programa “NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA”

f)- Despacho de la Comisión de Planeamiento e Infraestructura, Desarrollo Económico y Turismo sobre Proyecto de Ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo a aceptar la donación que realiza la Sra. María Gabriela Pittavino, según Expediente Municipal Nº 4343/15, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

g)- Despacho de la Comisión de Planeamiento e Infraestructura, Desarrollo Económico y Turismo sobre Proyecto de Resolución que insta al DEM a través del área que corresponda coloque carteles indicativos con el nombre y la altura de la calle “MADRE TERESA DE CALCUTA”, presentado por los Sres. Concejales Laura Soledad Caballero, Pedro Mansilla y Alicia Obando.-

h)- Despacho de la Comisión de Ecología, Medio Ambiente y Mercosur sobre Proyecto de Resolución solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal gestione la colocación de un contenedor de residuos en la Escuela Nº 1 “Francisco N. Laprida” de nuestra ciudad, presentado por los Sres. Concejales Isa Castagnino Xavier, Graciela Bar, Pablo Rivero y Nelly Amilibia.-

i)- Despacho de la Comisión de Acción Social y Derechos Humanos, Minoridad y Familia, Cultura y Educación, Deporte y Salud sobre Proyecto de Decreto reconociendo la acción deportiva y comunitaria de la delegación de Hockey del Quinto Cuartel, presentado por los Sres. Concejales Isa Castagnino Xavier, Graciela Bar, Pablo Rivero y Nelly Amilibia.-

j)- Despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Legales sobre Nota enviada por un grupo de Profesores/Licenciados en Educación Física de la Ciudad de Victoria solicitando se de cumplimiento a la Ordenanza Nº 3.281/16

k)- Despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Legales sobre Proyecto de Ordenanza que prohíbe en todo el ejido de la ciudad de Victoria, la tenencia, la comercialización, almacenamiento, transporte, distribución y el uso particular de todo elemento de pirotecnia, presentado por los Sres. Concejales Miguel Albornoz, José Luis Frutos y Anahí Español Balbi.-

2º)- Nota elevando la Contestación a la Resolución Nº 3.491 y documentación vinculada al tema (Vademecum del CUS), firmada por Presidente Municipal, Domingo Natalio Maiocco.-

3º)- Nota solicitando ayuda económica para poder solventar el viaje de miembros selectos de la Agrupación Diversidad Victoria a la ciudad de Paraná el día 11 de noviembre del corriente, firmada por el Sr. Alexis Taborda.-

4º)- Contestación al Pedido de Informes Nº 3.450 (referente a Recursos invertidos durante el año 2.016 para la provisión de comestibles para los Jardines Materno Infantiles), enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

5º)- Contestación al Pedido de Informes Nº 3.431 (referente a personal de la Municipalidad), enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

6º)- Disposición Nº 69/17 de fecha 23 de octubre de 2.017 del Concejo General de Educación Dirección Departamental de Educación de Victoria, solicitando declarar de Interés Educativo la capacitación en el marco del “Programa Nacional de Fortalecimiento Institucional” , firmada por el Licenciado Héctor Gustavo Broin, Director Departamental de Escuelas de Victoria.-

7º)- Proyecto de de Resolución instando al Departamento Ejecutivo Municipal a través del área que corresponda haga cumplir la Ordenanza Nº 2.790, presentado por los Sres. Concejales Laura S. Caballero, Pedro Mansilla, Alicia Obando, Isa Castagnino Xavier y Nelly Amilibia.-

8º)- Proyecto de Decreto brindando reconocimiento a las mujeres que participan en política, especialmente a quienes fueron electas como Concejales del Concejo Deliberante de Victoria, presentado por los Sres. Concejales Graciela Bar, Isa Castagnino Xavier, Pablo Rivero, Gustavo Bejarán y Nelly Amilibia.-

9º)- Proyecto de Decreto declarando de Interés el “Festival de Música por la Identidad que se llevará a cabo el 5 de noviembre del corriente año en la Vieja Estación, presentado por Los Sres. Concejales Graciela Bar, Isa Castagnino Xavier, Pablo Rivero, Gustavo Bejarán y Nelly Amilibia.-

10º)- Pedido de Informes referente al Plan de viviendas construidas por consorcio, presentado por Los Sres. Concejales Graciela Bar, Isa Castagnino Xavier, Pablo Rivero y Nelly Amilibia.-

11º)- Proyecto de Resolución solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal se coloque cestos en la Avenida Pedro Radío y luminaria que están fuera de servicio, presentado por los Sres. Concejales Isa Castagnino Xavier, Graciela Bar, Pablo Rivero y Nelly Amilibia.-

12º)- Proyecto de Resolución referente al mejoramiento de calle Liniers entre América y Marcos Paz (14 viviendas), presentado por los Sres. Concejales Isa Castagnino Xavier, Graciela Bar, Pablo Rivero y Nelly Amilibia.-

13º)- Proyecto de Decreto Declarando de Interés la Sexta edición de “MASCARADA 2.018” organizado por la Sociedad Filantrópica Terror Do Corso, presentado por los Sres. Concejales Isa Castagnino Xavier, Graciela Bar, Pablo Rivero y Nelly Amilibia.-

14º)- Proyecto de Ordenanza referente a la creación de la Comisión de Beca Deportiva, presentado por los Sres. Concejales Isa Castagnino Xavier, Graciela Bar, Pablo Rivero y Nelly Amilibia.-

15º)- Proyecto de Decreto declarando de Interés del Concejo Deliberante las actividades desarrolladas en el marco del Dia Mundial de Lucha Contra el VIH / SIDA organizado por el equipo de Agentes Sanitarios dependiente del Hospital Dr. Fermín Salaberry de la ciudad de Victoria, presentado por los Sres. Concejales Isa Castagnino Xavier, Graciela Bar, Pablo Rivero y Nelly Amilibia.-

16º)- Proyecto de Resolución instando al Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área que corresponda realice la señalización y determine la numeración correspondiente de la calle Presidente Néstor Kirchner en el barrio del Quinto Cuartel, presentado por los Sres. Concejales Isa Castagnino Xavier, Graciela Bar, Pablo Rivero y Nelly Amilibia.-

ORDEN DEL DÍA

1º)- Despacho de la Comisión de Planeamiento e Infraestructura, Desarrollo Económico y Turismo sobre Proyecto de Ordenanza que suspende por el término de ciento ochenta días (180) corridos la habilitación y reubicación de autoservicios y/o supermercados en la ciudad de Victoria, presentado pos los Sres. Concejales Miguel Albornoz, José Luis Frutos y Anahí Español.-

2º)- Despacho de la Comisión de Planeamiento e Infraestructura, Desarrollo Económico y Turismo sobre Proyecto de Resolución solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal de cumplimiento a la Ordenanza Nº 3.145/15 (referida a habilitaciones comerciales), presentado pos los Sres. Concejales Miguel Albornoz, José Luis Frutos y Anahí Español.-

3º)- Despacho de la Comisión de Planeamiento e Infraestructura, Desarrollo Económico y Turismo sobre Proyecto de Resolución instando al Departamento Ejecutivo Municipal a que de cumplimiento a la Ordenanza Nº 3.424/17 referente a la denominación de la pista de ciclismo Municipal JORGE POLLO VIEYRA, presentado por los Sres. Concejales Isa Castagnino, José Luis Frutos, Anahí Español, Graciela Bar, Pablo Rivero, Miguel Albornoz, Nelly Amilibia.-

4º)- Despacho de la Comisión de Planeamiento e Infraestructura, Desarrollo Económico y Turismo sobre Nota presentada por vecinos solicitando al Concejo Deliberante una excepción para la instalación de un emprendimiento (venta de materiales para tornería, hierros, materiales para la construcción, etc.) en un inmueble de mi propiedad sito en Bvard. Moreno e/ Basualdo y Rondeau, firmada por el Sr. Luciano Ebenezer García.-

5º)- Despacho de la Comisión de Acción Social y Derechos Humanos, Minoridad y Familia, Cultura y Educación, Deporte y Salud sobre Proyecto de Decreto mediante el cual se otorga una distinción y reconocimiento a los integrantes de los Proyectos Bexo SICom y ECOTEC conjuntamente con su profesor, Presentado por los Sres. Concejales Sara Anahí Español Balbi, Isa Castagnino Xavier, Miguel Albornoz y José Luis Frutos Y Proyecto de Decreto mediante el cual se brinda un Reconocimiento a los estudiantes y profesores asesores de la Escuela Técnica Nº 1 “Dr. Pedro Radío” de nuestra ciudad por haber participado en la Feria de la Educación edición 2.017 y haber sido seleccionados para participar en la instancia nacional de la Feria de Ciencias, presentado por los Sres. Concejales Graciela Bar, Claudio Bejarán y Nelly Amilibia.-

6º)- Despacho de la Comisión de Acción Social y Derechos Humanos, Minoridad y Familia, Cultura y Educación, Deporte y Salud sobre Proyecto de Decreto mediante el cual se realiza un homenaje post-morten al destacado músico y compositor entrerriano Don Linares Cardozo, en reconocimiento a su valioso aporte a la cultura entrerriana, presentado por los Sres. Concejales Graciela Bar, Isa Castagnino, Nelly Amilibia y Claudio Bejarán.-

7º)- Despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Legales sobre Proyecto de Ordenanza que modifica el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 3.498/17 (referida a los eventos a realizarse en sedes sociales de clubes deportivos), elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

8º)- Despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Legales sobre Expediente Municipal Nº 11.851/09 – Delgado Elsa Beatriz – Solicita una fracción de terreno en compra ubicado en calle Ituzaingo e/ Piaggio e Irigoyen, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

9º)- Despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Legales sobre Expediente Municipal Nº 4.757/14 – Carrizo José María – Carrizo Obdulia – Solicita una fracción de terreno en compra ubicado en calle Vicente López e/ Copello y San Miguel, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

10º)- Despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Legales sobre Expediente Municipal Nº 14.041/13 – Jara María Elizabeth – Solicita en compra un terreno municipal ubicado en calle Güemes e/ Paso de la Patria y Las Piedras, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

11º)- Despacho de la Comisión de hacienda y Presupuesto sobre de Proyecto de Comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal la compra de un piano acústico de cuarta cola vertical de 88 teclas destinado a la Escuela Municipal “ Justo José de Urquiza”, presentado por el Bloque Frente para la Victoria.-

