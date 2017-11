Sobre la Universidad Adventista del Plata

Regionales / 07-11-2017

Entre el 3 y el 5 de noviembre, bajo el legado institucional «Excelencia y servicio en Cristo», se llevarán a cabo los actos de la segunda graduación de 2017 en la Universidad Adventista del Plata. Se invita a toda la comunidad a asistir a esta fiesta de gala en la que participarán ciento treinta y dos graduandos y se entregarán ciento cincuenta y ocho títulos.

Programa

Viernes 3 de noviembre

– 19:30: Microconcierto.

– 20:00: Celebración religiosa de consagración. Mensaje a cargo del Prof. Gabriel Boleas.

Sábado 4 de noviembre

-9:30: Culto de acción de gracias. Mensaje a cargo del Dr. Luis Schulz.

-10:45: Programa Graduandos en Misión a cargo de los graduandos de la promoción 2017.

Domingo 5 de noviembre

– 8:30: Acto de colación de grados en el Auditorio Mayor de la Universidad.

Ensayo de graduación

Se cita a los graduandos al ensayo que se realizará el viernes 3 de noviembre, a las 15:00, en el Auditorio Mayor de la Universidad, donde recibirán instrucciones específicas sobre cómo proceder durante los actos de graduación. Es indispensable la presencia de todos.

La UAP participó de la jornada provincial para el Desarrollo Local Sostenible

El martes 24 de octubre, representantes de la Universidad Adventista del Plata (UAP) participaron en el encuentro organizado por los ministerios de Desarrollo Social de Nación y la comisión de Responsabilidad Social del Consejo de Políticas Sociales de la provincia de Entre Ríos, de cuya comisión, la Secretaría de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) de la UAP forma parte activa. Representando a esta Secretaría de la Universidad estuvieron en este encuentro la LN Gabriela Fariña y el Dr. Adrián Maldonado.

El objetivo del encuentro se centró en la difusión y transmisión de la Responsabilidad Social en las provincias y contó con la participación de representantes de empresas, universidades de la región, organizaciones privadas, sociales y civiles. Y tuvo como metodología de trabajo la participación en grupos focales, para debatir y generar propuestas de abordaje sobre las problemáticas locales según los lineamientos de los objetivos de desarrollo sostenible.

Durante el encuentro, que se realizó en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, se planteó la necesidad de federalizar la temática buscando que los organismos públicos, las organizaciones privadas y las organizaciones sociales incluyan y apliquen la Responsabilidad Social en sus prácticas cotidianas.

Durante el acto de apertura la coordinadora de la comisión Responsabilidad Social del Consejo de Políticas Sociales, Ines Artussi, manifestó su satisfacción por el trabajo desarrollado en estos 18 meses, tiempo que llevó consensuar una ley de Responsabilidad Social, normativa que en estos momentos se encuentra en el Senado. Afirmó además que, dicha iniciativa, fue posible gracias a la participación y el compromiso de todos los actores involucrados en este proyecto.

De igual forma, Agustín Dellagiovanna, director nacional del Desarrollo de la Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Subsecretaría de Responsabilidad Social, agradeció la presencia de los asistentes y explicó: «Este encuentro es el resultado de más de un año de trabajo en conjunto, porque entendimos que la única manera de lograr estos objetivos es trabajando juntos».

También, se presentó una disertación a cargo de Cristina López, representante de la fundación «El Otro», momento en el que se abordaron las conceptualizaciones de Comunidades sostenibles, Desarrollo local sostenible, y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (de la Organización de las Naciones Unidas) y su estrecha relación con la Norma ISO 26000.

Fuente: Prensa Gob. de Entre Ríos

Participación en un Simposio histórico y teológico sobre la Reforma

Del 12 al 14 de octubre, el Dr. Sergio Becerra, director del Centro de Investigación White de la Universidad Adventista del Plata (UAP) participó en un Simposio Histórico y Teológico en conmemoración de la Reforma protestante, en los Estados Unidos.

La Agenda dialogó con el Dr. Becerra acerca de su participación: «En estos días, pude disfrutar de la celebración que se está realizando en la Universidad Adventista Andrews , en EEUU, sobre el aniversario número 500 de la Reforma Protestante realizada por Martín Lutero.

Dentro del programa, no solo se habló sobre la reforma, sino que también se tocaron temas como: Lutero y el sábado, y cómo la música y el arte de esa época ayudaron a propagar la reforma que Lutero hizo en su tiempo».

Durante este Simposio se presentó el libro Here We Stand, una compilación de distintos trabajos de investigación, entre los cuales se encuentra uno del Dr. Becerra que se titula « Martín Lutero y el sábado». Este trabajo ya se encuentra a disposición en la Biblioteca Mohr de la UAP.

Se realizó la II Semana de Énfasis Espiritual en la UAP

Desde el 20 al 28 de octubre, se llevó a cabo la segunda semana de Énfasis Espiritual del año en la Universidad Adventista del Plata (UAP), de la mano del Pr. Alejandro Brunelli, director de Jóvenes de la Unión Argentina (UA) de la Iglesia Adventista del Séptimo Día , cuyo título fue «Fe en Acción».

Las reflexiones se llevaron a cabo durante las mañanas, tardes y noches de dicha semana, en la iglesia de la universidad. Allí, estudiantes de los diferentes niveles educativos se dieron cita, junto a familias de la localidad y personal de la UAP en cada encuentro.

Durante la semana, además, se realizaron diferentes actividades en las que los jóvenes pudieron estar en constante contacto con Dios por medio de desafíos como: recolección de botellas, visitación de ancianos, oración con estudiantes, entre otros.

Finalmente, el anteúltimo día de esta semana especial, se llevó a cabo el programa de donación de sangre titulado «Vidas por Vidas». Esta iniciativa es un plan fundamentado en el principio de la acción filantrópica e ideado por los jóvenes adventistas. Consiste en promover e incentivar a que la comunidad se sume a las campañas de donación de sangre. Su compromiso social, los efectivos resultados y su gran acogida, han permitido que desde el 2005 sea un proyecto que se ejecute cada año, y tenga el reconocimiento y apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Agenda, dialogó con algunos protagonistas de la actividad:

-Pr. Horacio Mazzoli, pastor principal de la Iglesia de la UAP: «Estamos muy contentos de poder contar con 150 estudiantes que decidieron donar un poquito de su sangre para ayudar a otros. Esta semana de oración fue de mucho beneficio para la comunidad, y culminar con una actividad tan noble como la de “Vidas por vidas”, fue muy lindo. Esta actividad también nos ayudó a crear un fuerte lazo con el Ministerio de Salud. Hoy en día, la Iglesia Adventista es un referente en el tema de donación de sangre a nivel nacional».

-Prof. Enrique Córdoba, coordinador del programa «Vida por Vidas»: «Fue muy lindo ver cómo los jóvenes de esta Universidad respondieron rápidamente a esta iniciativa. Muchas veces, en otros lugares, cuesta conseguir gente que esté dispuesta. Aquí fue todo lo contrario. La recolección de sangre se guarda en heladeras hasta el momento en que, el homocentro, distribuye esta donación a quienes lo necesiten. La sangre que los alumnos de la UAP donaron servirá especialmente para ayudar a los pacientes del Hospital de Niños de Morón, Buenos Aires. Si pudiera poner un título a la actividad que se realizó la llamaría “acto de amor”, porque sin dudas, eso fue lo que los estudiantes hicieron».

-Bryan Bernhardt, estudiante de la Lic. en Administración: «Esta fue la primera vez que doné sangre. Al principio tuve miedo, pero entendí que con un poquito de esfuerzo puedo salvar a otra persona. Sin dudas eso te da mucha felicidad y me alegra que la UAP haya organizado una actividad como esta».

-Samyra Santos, estudiante de Medicina: «Hace mucho tiempo sentía la necesidad de poder ayudar a otras personas y no sabía cómo. Cuando la UAP armó esta actividad me puse muy feliz al ver que podría aportar un poquito. Pienso que esto debería ser emulado por todos los cristianos. Jesús dio toda su sangre para salvarnos y a nosotros no nos cuesta nada dar un poquito»

El sábado por la mañana, finalizando la última predicación del Pr. Adrián Brunelli, se invitó a los presentes a sumarse a una fotografía donde se formó una cruz (en el campus universitario, en cercanías a la Biblioteca I. Mohr), haciendo alusión al sacrificio realizado por Cristo en favor de la humanidad, a las actividades de integración comunitaria y a la mega donación de sangre que tuvo lugar el viernes. En esta foto participaron unas 2000 personas, dando así por finalizada esta semana tan especial para la familia de la Universidad.

Ecos de la 6a Jornada de Investigación de la UAP

En la semana del 17 al 20 de octubre, se desarrolló en la Universidad Adventista del Plata (UAP), la 6a Jornada de Investigación bajo el marco de la «Semana de Investigación Científica y Tecnológica», organizada por las secretarías de Investigación de cada una de las facultades en colaboración con la Secretaría de Ciencia y Técnica, bajo el auspicio de la Vicerrectoría Académica.

Las investigaciones fueron presentadas en diferentes modalidades. Se presentaron más de 30 investigaciones en modalidad Póster y más de 45 investigaciones en modalidad Ponencia libre. Siendo alrededor de 90 las personas involucradas en la presentación de dichas investigaciones entre docentes y alumnos.

Cada una de las facultades realizó sus presentaciones en uno o varios días específicos de esta Semana de Investigación.

La Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales dio inicio a la Semana de Investigación presentando su programa, el martes 17 de octubre por la tarde, con una Conferencia por parte del Lic. Javier Roberti, titulada: «La práctica de la psicoterapia basada en la investigación». Luego continuaron con ponencias y posters vinculados a la carrera de Psicología. El día miércoles, dicha facultad continuó con la presentación de sus investigaciones, en formato Ponencia libre, específicamente vinculadas a las carreras: Profesorado en Educación Física, Comunicación Social, Traductorado y Profesorado de Inglés y Educación.

La Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración, dio inicio a sus actividades el día miércoles por la tarde, con una Conferencia por parte del Dr. Emanuel Irrazábal, quien compartió con el público la temática titulada: «El desarrollo profesional y la participación en equipos de investigación». Luego continuaron las presentaciones de las investigaciones en formato Ponencia libre y Póster.

Desde la Facultad de Ciencias de la Salud, se organizaron una serie de charlas que abarcaban temáticas de ética en investigación, enfoques actuales en odontología, actualizaciones en temáticas de salud bucodental, entre otras, las cuales se presentaron los días miércoles y jueves por la mañana, siendo dirigidas por algunos docentes de la facultad y profesionales de la salud del Sanatorio Adventista del Plata. El día viernes, por la mañana, finalizaron su programa presentando diversas investigaciones en formato Póster y Ponencia libre, incluyendo, a su vez, a aquellos alumnos del secundario que habían sido premiados, durante la Feria de Ciencias de este año, por sus trabajos en investigación, con la finalidad de incentivar su desarrollo en esta área y destacar su esfuerzo durante todo el proceso investigativo.

La Facultad de Teología comenzó con sus actividades el día jueves por la mañana, presentando sus investigaciones en formato Ponencia libre y póster y finalizando el día viernes con la participación especial de dos doctores en Teología, procedentes de EE.UU: el Dr. James Nix y el Dr. Alberto Timm, quienes presentaron dos ponencias. Las temáticas teológicas abordadas, asociadas al Espíritu de profecía, el Ministerio y la Iglesia, lo cual fueron de gran interés y enriquecimiento no solo para dicha facultad sino para toda la comunidad universitaria.

Durante los tres primeros días de la semana se contó con la participación especial de la Dra. Viviana Lemos, quien dirigió el curso titulado: «Curso Teórico-Práctico sobre SPSS», destinado a los docentes investigadores interesados en ampliar sus conocimientos en el manejo de este programa, con la finalidad de utilizarlo adecuadamente en el proceso de análisis estadísticos dentro de sus investigaciones científicas.

A modo de cierre, cada una de las facultades realizó la premiación de los mejores trabajos presentados por estudiantes, a quienes se les otorgó la posibilidad de contar con un incentivo económico para que puedan presentar su investigación en un congreso a nivel nacional.

Tanto las secretarías de investigación de cada una de las facultades como así también la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UAP agradecen a Dios, en primer lugar, por la dirección en el desarrollo de esta Jornada. Además, se agradece a cada uno de los expositores, docentes y alumnos que participaron de la 6º Jornada de Investigación y a todos aquellos que colaboraron y trabajaron en este evento de la universidad con dedicación y esmero.

Taller «Plan de Vida» para estudiantes secundarios en Victoria

El día 31 de octubre, en el Centro Integrador Comunitario de la localidad de Victoria, se llevó a cabo un taller destinado a adolescentes y jóvenes del Colegio Secundario Nº 47.

Este taller fue solicitado por las autoridades locales debido a algunas problemáticas sociales que los estudiantes vienen enfrentando.

La directora de la carrera de Psicología de la Universidad Adventista del Plata (UAP), Mag. Beatriz Barboza de Calafiore, acompañada por las alumnas Diamela Gómez y Romina Lamas, fue la responsable de coordinar la propuesta.

Desde la Secretaría de Responsabilidad Social Universitaria de la UAP se realizaron las gestiones para poder concretar esta intervención comunitaria.

Resultados del Relevamiento de Mascotas en LSM

La Tenencia Responsable de Mascotas es uno de los temas en los que el Municipio de Libertador San Martín (LSM) y la Universidad Adventista del Plata (UAP), a través de la Secretaría de Responsabilidad Social Universitaria, vienen trabajando desde el año 2016.

Durante el mes de septiembre, los alumnos de 1er y 4to año de la carrera de Enfermería de la UAP, realizaron un relevamiento casa por casa en LSM solicitando información que sirviera para conocer la realidad de las mascotas y para tomar decisiones sobre datos certeros.

El 31 de octubre, a las 20:00, en el salón Circular de la Terminal de Ómnibus municipal, se presentaron algunos de los resultados de dicho relevamiento y se reconoció el importante aporte que los estudiantes y sus docentes han realizado a este proceso participativo que busca soluciones sostenibles.

El Sr. Raúl Casali, intendente Municipal, y demás autoridades, entregaron un certificado de participación a los alumnos y agradecieron su colaboración.

Entre los datos que se relevaron, se destacan los siguientes:

Más de la mitad de hogares en LSM cuentan con algún tipo de mascota.

El 84% de mascotas tienen sus vacunas al día.

El 43% desconoce la normativa vigente en cuanto a tenencia responsable.

Más de 100 hogares expresaron su disponibilidad para adoptar o tener en tránsito a mascotas que estén abandonadas.

En lo que queda de 2017 se va a continuar trabajando en forma multisectorial para prevenir el abandono de mascotas en vacaciones y para la celebración sin pirotecnia.

Jornadas Universitarias de Libertad Religiosa 2017

Los días 24 y 25 de noviembre, el Centro de Estudios sobre Derecho y Religión (CEDyR) de la Universidad Adventista del Plata (UAP) realizará las Jornadas Universitarias de Libertad Religiosa 2017. Este año, en que se cumplieron 500 años del inicio de la Reforma Protestante, el tema de las jornadas será «Reforma y libertad religiosa». Destacamos que el 25 de noviembre es el día de la Libertad Religiosa, instaurado por el gobierno nacional y que tiene como interés que se promuevan actividades en celebración de la declaración que hace Naciones Unidas acerca de la eliminación de cualquier tipo de intolerancia y discriminación basada en la religión. El programa contempla espacios académicos, culturales y espirituales.

«Esta será una oportunidad que nos posibilitará dialogar acerca de un tema que nos interesa y preocupa a muchos, la libertad religiosa —afirma el Dr. Juan Martín Vives, director del CEDyR—. Además, esta Jornada servirá para mostrar esta Universidad, que es un reclamo de diferentes personas de distintos ámbitos con los que nos relacionamos y que, al conocer este campus, nos animan a invitar a más gente para que conozcan la UAP».

Durante el evento se abordará la cuestión desde distintas ópticas, por medio de conferencias plenarias y workshops. También será una ocasión para celebrar la libertad religiosa por medio de un concierto musical. Además, se estará dando la posibilidad a los participantes de sumarse a un tour histórico acerca de los inicios de la Iglesia Adventistas del Séptimo Día en este país y en Sudamérica. Se espera la presencia de académicos, funcionarios públicos, líderes religiosos y otras personas vinculadas a la libertad religiosa.

En este espacio participativo que propondrá esta jornada, se contará con la presencia del Dr. Néstor Miguez, presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) que nuclea a la mayoría de las iglesias protestantes tradicionales del país. «Es una persona muy influyente en su opinión —expresa el Dr. Vives—. Durante muchos años fue rector del Instituto Universitario ISEDET, institución confesional constituida por casi todas las iglesias protestantes históricas de América Latina. Es un académico que se ha dedicado por muchos años a la investigación sobre la relación Iglesia – Estado, no solo desde la visión protestante, sino que también ha estado trabajando en Suecia, por ejemplo, investigando la reciente separación de este estado confesional luterano».

La entrada a los distintos eventos y reuniones que conforman las Jornadas será libre y gratuita, pero es necesario inscribirse previamente online en www.cedyr.org/jornada. El certificado de participación expedido por la UAP tiene un costo de impresión de $50. Quienes deseen obtenerlo deberán solicitarlo previamente a cedyr@uap.edu.ar, y abonar el arancel al momento de la acreditación (el día de las Jornadas).

Por más información, comunicarse a través de:

Facebook: Centro de Estudios Sobre Derecho y Religión.

Twitter: @cedyr

E-mail: cedyr@uap.edu.ar

Teléfono: +54 343 491 8000, interno 1181.

«Mi Profesión, mi Ministerio»

El grupo misionero «Misión en movimiento» (MM) de la carrera de Kinesiología de la Universidad Adventista el Plata, y la agrupación Adventist Motorcycle Ministry (AMM) de Libertador San Martín, participaron en el ll Motoencuentro Solidario, llevado a cabo en la ciudad de Ramírez, el 28 de octubre. Alrededor de 60 personas fueron recibidas en la carpa emplazada en el lugar, a quienes se les entregó folletos informativos sobre posturas correctas y prevención de lesiones musculo-esqueléticas; además, se les obsequió literatura que abordaba el tema de la esperanza y se oró con cada una de ellas. Estuvieron liderando esta actividad los alumnos Silvia Flores y Alan Orellano, siendo su docente consejera la Mg. Lilian Casali.

«Nos propusimos llevar a cabo esta ExpoSalud en un encuentro solidario, que benefició a muchas instituciones de Ramírez —afirmó Alan Orellano—. Las personas recibieron con gran entusiasmo las recomendaciones que brindábamos, siempre centrados en la promoción de la salud. Conformamos un grupo de diecisiete personas, entre alumnos y docentes, que nos dividíamos las tareas. Mientras unos servían atendiendo al público, los otros oraban para que cada actividad, cada contacto, tuviera el testimonio que debía llevar. Muchos niños se acercaron a nosotros y, con ellos, sus respectivas familias. Allí recibían masajes, folletos informativos y consejos de cómo mejorar el estilo de vida. Dejamos un mensaje a través de la profesión en la que nos estamos formando, la Kinesiología».

Consultada por La Agenda, la Mag. Casali se expresó acerca de este programa concretado en la cuidad de Ramírez: «Estamos muy contentos de poder colaborar en la promoción de la salud y representar a la Institución en estos eventos. El lema de nuestro grupo es “Mi Profesión, mi Ministerio” y esta es la mayor satisfacción de cada propuesta en la que podamos participar, que desde nuestra profesión podamos servir a los demás».

Al finalizar el diálogo, ambos entrevistados coincidieron en la gratitud al Mag. Leopoldo Andrini, director de la carrera de Kinesiología en la UAP, por el apoyo incondicional brindado al grupo, ya sea en recursos como en motivación.

II Jornada de Radiología y II Simposio Radiológico en la UAP

El viernes 10 de noviembre en el Salón de los Pioneros de la Universidad Adventista del Plata (UAP) se realizará la II Jornada de Radiología del Servicio de Diagnóstico por imágenes del Sanatorio Adventista del Plata (SAP) y el II Simposio Radiológico de la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes de la UAP.

Las disertaciones estarán a cargo del Dr. Hugo Guerra, especialista en Diagnóstico por imágenes, docente de postgrado de la UNC y de la UCC, coordinador médicos en formación FAARDIT, ex presidente de la SORDIC y miembro del comité de especialidades del consejo de Médicos de la provincia de Córdoba; El Dr. Diego Haberman, especialista en Diagnóstico por imágenes de la UBA, staff del Centro de Diagnóstico Rossi, profesor de la Cátedra de Diagnóstico por imágenes, Universidad Favaloro, revisor en área abdomen de la Revista Argentina de Radiología; y el Dr. Mariano Volpacchio, especialista en Diagnóstico por imágenes, jefe de Tomografía computada Hospital de Clínicas de la UBA, jefe de Imágenes de cuerpo, Centro de Diagnóstico Rossi.

El costo de la jornada será de $300, para Médicos Socios de la Sociedad del Litoral; $500, Médicos No socios; $200, Residentes y Técnicos en Bioimágenes; y $100 para estudiantes.

Por más información remitir un correo a extensionfcs1@uap.edu.ar

IX Jornada de Neurociencias y Salud Mental en la UAP

El viernes 17 de noviembre, en las instalaciones del Auditorio Raúl Cesan, se realizará la IX Jornada de Actualización de Neurociencias y Salud Mental en la Universidad Adventista del Plata (UAP). La misma está organizada por el Servicio de Bienestar Mental del Sanatorio Adventista del Plata y la Cátedra de Clínica Psiquiátrica de la carrera de Medicina de la UAP.

Esta jornada está destinada a psiquiatras, psicólogos, docentes, psicopedagogos, musicoterapeutas, terapistas ocupacionales, enfermeros, médicos clínicos y alumnos avanzados de carreras afines.

El costo será de $ 300, para profesionales; y $ 200 para estudiantes y jubilados. Quienes deseen recibir más información, deberán escribir a: extesionfcs1@uap.edu.ar

