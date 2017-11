Roque Ferrari “el kirchnerismo asqueó a propios y extraños”

Politica / 06-11-2017

Para Roque Ferrari, el contundente triunfo de Cambiemos se debió a un “voto castigo”, contra el movimiento que lidera Cristina Kirchner.

Doctor Roque Ferrari, Senador Provincial

Todavía se sigue hablando de los resultados de la última elección legislativa. Distintas miradas, de diferentes sectores políticos, buscan una explicación, y acreditan aciertos y errores para todos lados.

El senador provincial por Cambiemos, Roque Ferrari, se expresó esta semana en FM 90.3, con respecto a la elección, y consideró que “fue un voto castigo al Kirchnerismo”. “Escuché a dirigente hablar de una oleada nacional, pero en realidad es un combo de cosas. Esto excede incluso a los colores políticos, porque para ganar en La Paz, Gualeguaychú, Concordia, Concepción del Uruguay, los propios justicialistas tienen que haber votado al frente Cambiemos. Han sido tan gruesos los errores del kirchnerismo en el manejo de la obra pública, que cansó a propios y extraños”, opinó.

Ferrari consideró que éste “cansancio “ de la gente, generó una contradicción. “Lo hablaba hace unos días con el propio Gobernador Bordet. A pesar de que él tiene muy buena imagen, termina perdiendo”.

Desafueros

Consultado sobre la posibilidad de que la acciones nacionales de desafueros a legisladores nacionales, tengan “efecto cascada” en la Provincia, Ferrari se mostró cauteloso. “Los fueros es una garantía para que el legislador se expresarse en libertad, en sus discursos y opiniones, sin ser coaccionado o sancionado. El legislador que llegó a la banca es porque tiene el respaldo de los votos, pero si piden un desafuero es otra historia La Justicia ahora ya no tiene las manos atadas. No tiene excusa. Pero hasta el momento no hemos tenido ningún pedido de desafuero.”

Bicameral

Desde esta semana trabaja una comisión bicametal, para analizar la adhesión a la Ley de narcomenudeo. “Se ha convocado a asociaciones intermedias, y todos los actores necesarios, para en conjunto, senadores y diputados, sacar la mejor ley para la provincia”, dijo Ferrari, y estimó que para el principio del 2018 la nueva ley pueda entrar en vigencia.