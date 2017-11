Navoni dice que no hay dudas en la toma del crédito para la compra de maquinarias

Locales / 07-11-2017

Una parte también se destinará a la construcción de la Casa de la Mujer, y a la nueva Terminal de Omnibus. La entrada al corso valdrá 90 pesos las anticipadas y 150 en la puerta. La playa será ampliada y se habilitará a mediados de diciembre.

Crédito. El crédito de 18 millones de pesos comprometerá a esta y a la próxima gestión.

La gestión municipal está convencida con avanzar con la toma del crédito gestionado desde la provincia para recomponer el déficit del parque vial . Con un 90 por ciento de los recursos propios de los municipios afectados solo a ´pagar sueldos, difícilmente tenga demasiadas opciones para responder a la expansión que esta teniendo la ciudad.

De los 50 millones provincial, 18 aproximadamente corresponderían a Victoria, y tendrán ocho años para pagarlo, poniendo de garantía la coparticipación, y empezando a pagar a partir del sexto año. Es decir, que comprometería las finanzas de la próxima gestión.

El Secretario de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de Victoria, Sergio Navoni, no duda en afirmar que el empréstito es conveniente, y que no habrá inconvenientes para pagarlo. “El presupuesto municipal es de 3600 millones de pesos, por lo que 18 no es una suma comprometida. Actualmente estamos alquilando maquinaria a razón de 800 pesos la hora de una retroexcavadora, 2 mil una motoniveladora, y 3 mil una retro con oruga. Con solo ahorrar en esto pagaríamos intereses y parte de capital de la cuota”, argumentó Navóni.

Se sabe que las intenciones del Municipio es destinar el dinero a la compra de maquinarias, la obra total de la Casa de la Mujer, y el 50 por ciento de la nueva Terminal de Omnibus.

En diciembre se debería estar presentando la carta intención de toma del crédito, junto con la ordenanza que autorice al Ejecutivo la toma del mismo. De allí pasará al Ministerio de Hacienda de la Provincia, y luego a la Ministerio de Interior de la Nación. Si el camino tiene celeridad, “los victoriense podrán ver la nueva terminal antes de que finalice el 2018”, estimó el funcionario. En cuanto a la Casa de la Mujer, se construiría probablemente en el terreno del CIC.

Otros temas

Carnaval. Ingresó esta semana el decreto determinado los costos de las entradas para la edición 2018 de los Carnavales. Serán de 150 pesos, y 90 las anticipadas. Mientras que para la primera noche el costo será de 50 pesos.

Esta semana se convocará desde Cultura a los artífices del carrusel para ir definiendo los trabajos y proyectos.

En cuanto al pedido de los clubes de participación en el fiesta máxima, Navoni dijo que estarán incluidos, aunque no aseguró que las cantinas estarán a su cargo.

. Playa. La semana pasada se aprobó en el Concejo Deliberante una Iniciativa Privada, para la extensión de la zona de playa, aunque habrá otras licitaciones en la zona, adelantó el Secretario, quien estimó que a mediados de diciembre se piensa habilitar la temporada de playa.