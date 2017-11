La Anses de Victoria será una de las primeras en aplicar el programa Ventanilla Única

Locales / 06-11-2017

Cuatro organismos trabajaran en conjunto para solucionar en el mismo lugar los requerimientos de la gente. Créditos Argenta: en Victoria, ya se entregaron 5 mil.

Gastón Bagnat. “Cada vez viene más gente de Nogoyá y Lucas González a atenderse en Victoria”

“Ventanilla Única ofrece la posibilidad de resolver diferentes cuestiones, como obtener el DNI, solicitar una prestación de Anses o tramitar la Asignación Universal por Hijo, todo en un mismo lugar y con atención especializada de agentes de los diferentes organismos que participan”, puntualizó el Jefe de la Oficina Local del Anses, Gastón Bagnat. “Es un sistema accesible, moderno y eficiente, que reduce los tiempos en beneficio de la gente La finalidad del programa es colocar al beneficiario en el centro de la escena y que pueda realizar en un solo lugar distintos trámites relacionados con la seguridad social”, subrayó. Así en las próximas semanas Victoria se convertirá en una de las primeras ciudades del país en implementar este sistema, donde el Anses coordinará acciones con otros organismos como Acción Social de la Nación, Ministerio de Trabajo, y el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

A modo de ejemplo, digamos que hay situaciones que se pueden canalizar rápidamente: si una persona va a tramitar una pensión y no le corresponde, podrá gestionar una pensión no contributiva; O si quiere solicitar una prestación a la Anses y no tiene el documento, en vez de dirigirse al RENAPER o al Registro Civil de su localidad, podrá hacer los dos trámites en el momento; Alguien que vaya a tramitar el documento de un recién nacido, ya puede salir con la Asignación Universal, por dar algunos ejemplos.

La Anses detalló que en la actualidad cuenta con más de 400 oficinas en todo el país y atiende al 53 por ciento de las personas que interactúan con el Estado en temas sociales. El objetivo a futuro es reconvertir oficinas existentes en el organismo para que operen bajo la nueva modalidad de ventanilla única.

El sistema seguramente comenzará a funcionar ya en el edificio nuevo de Anses en Victoria, a inaugurarse en los próximos días.

Por su parte, Bagnat comentó que el mayor desafío es poder atender a la gente que no es de Victoria con mayor celeridad, “Está llegando mucha gente de Nogoya y Lucas González, que prefiere realizar sus trámites en Victoria, pero la verdad es que, si bien tratamos de responder a esta demanda, hoy carecemos de la estructura suficiente”, comentó.

Unos 5 mil victorienses ya tienen su préstamo “Argenta”

La ANSES informo que ya entregó 61.011 préstamos “Argenta” en la provincia de Entre Ríos: 22.136 fueron obtenidos por los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), 20.780 por los que reciben las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y 18.095 por los jubilados y pensionados.

En Victoria, hasta octubre, se llevaban entregados 5 mil de estos créditos.

En tanto, en el ámbito nacional ya se otorgaron 2.592.411 créditos: 1.134.242 para AUH; 485.588 para las PNC y la PUAM; 259.195 para los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y 713.386 para los adultos mayores.

Con respecto a los préstamos personales AUH, PNC y PUAM, las provincias que otorgaron la mayor cantidad, además de Santa Fe, son Buenos Aires (422.515), Córdoba (108.603), Mendoza (62.854) y Tucumán (55.024).

AUH, PNC y PUAM: créditos presenciales o virtuales

Las personas que cobran AUH pueden solicitar su crédito personal de dos formas: la primera es acercándose a la oficina asignada de la ANSES; la segunda, directamente a través de www.anses.gob.ar con la Clave de la Seguridad Social.

En tanto, aquellos que perciben PNC o PUAM solo tienen que dirigirse a la delegación asignada, previa solicitud de turno.

En ambos casos, el crédito se transfiere a la cuenta bancaria entre los cinco días posteriores.

Trabajadores registrados: solo créditos virtuales

Los trabajadores formales que no superen los $32.152 de ingreso por grupo familiar (es decir, de los dos cónyuges de la familia) pueden solicitar su préstamo únicamente por www.anses.gob.ar, ya que es 100% digital.

Por cada hijo obtendrán $3000 a pagar en 12 cuotas, o bien, $5000 a devolver en 24.

Adultos mayores: solo créditos presenciales

Los jubilados y pensionados interesados en obtener su crédito bajo la modalidad 60 x 60 (hasta $60.000 en hasta 60 cuotas) deben sacar un turno en www.anses.gob.ar o llamar al 130 para luego presentarse en la oficina de la ANSES asignada.