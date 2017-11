Hogar San Martin “del Copnaf vienen a Victoria a hacer viáticos”

Interés General / 07-11-2017

El Secretario General de ATE Victoria, Horacio Rizzi, denunció falta de políticas del organismo provincial. “Esta semana entroneraron estupefacientes en el Hogar San Martín”. Preocupación por el estado de salud de los empleados.

Hogar San Martin. Los vecinos y hasta el propio Intendente plantearon su traslado.

La muerte en un cajero del Bersa de una mujer, adquirió insospechadas derivaciones. La mujer, ecónoma del Hogar San Martín, padeció una insuficiencia cardíaca y pereció en el lugar, pero esta semana, el Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Horacio Rizzi dijo que son varios los trabajadores del Hogar de menores “que no llegan a jubilarse. O renuncian o mueren”, y citó varios casos de trabajadores, que por ACV, o stress deben abandonar el trabajo, incluido el propio subdirector, Julio Salinas, con permiso por stress.

Rizzi dice que hay falta de política del Copnaf, y que nada cambió desde hace más de una año, cuando los gremios convocaron a la presidente de la institución, Marisa Paira, para exigir un giro en el funcionamiento de la institución. A esto lo abonó con fuertes denuncias que no tomaron trascendencia, hasta la nota que realizara el periodista Sergio Retamal en su programa de FM 90.3, “Radionoticias”: “Esta semana encontraron debajo de los colchones de los menores del hogar, pastillas, y estupefacientes…Supimos que uno que tramitó la compra de una arma en Paraná, para seguir delinquiendo cuando terminara su paso por la institución”…

Por su parte, la delegada Débora Ciarlo, acompaño la denuncia de su par, y consideró que los trabajadores de la institución “están desprotegidos”. Ciarlo integrante del equipo provincia de Salud Mental, denunció que en el área de Salud Mental, “no se puede formular una estrategia de abordaje en salud mental con los jóvenes que padecen de adicciones….Se contratan psicólogos particulares que no pueden hacer el seguimiento de los casos, que el área pública está desbordada, y que ya no se hacen las reuniones intersectoriales para atender los problemas de adicciones “

“El copnaf manda a estos chicos de vacaciones a Victoria, porque como en Paraná corre peligro su vida, los mandan a este lugar, donde no hay talleres, no van a la escuela, no tienen actividades, y viven ociosos….Y los funcionarios del Copnaf que llegan a Victoria, vienen solo a hacer viáticos”, criticó Rizzi

La Vicepresidente del Copnaf, Maria del Huerto Routlinger, en el programa radial “Puntos comunes” de lt39, no confirmo ningunos de los dichos de Rizzi, mas pidió precisar la complejidad de estos jóvenes, “Todos los adultos que trabajamos con adolescentes de sectores vulnerables, atravesados por situaciones dolorosas, que ellos no han elegido, deberíamos hacer una refleció y generar un poco de empatía con estos jóvenes para repensara de qué modo generar practicas más inclusivas”

Por último, la funcionaria conocía las reticencias que tiene parte de la comunidad con el hogar de menores, y señaló que “no es algo que sucede solo en Victoria, mucho tienen que ver el tratamiento que hacen de cierto temas los medios…”-