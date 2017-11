Día del Empleado Municipal, festejos y feriado para el viernes

El viernes 10 del corriente será inhábil a los fines administrativos en la órbita de la Municipalidad de Victoria de acuerdo al Día del Empleado Municipal.

Si bien el día propiamente dicho es el 8 de noviembre, se ha considerado diferir el feriado habida cuenta de que el 10 de noviembre se llevarán a cabo los festejos que organizan representantes gremiales de los Obreros y Empleados Municipales.

Se solicita a la población que el viernes 10 no sean sacados los residios, ya que no se realizará el servicio de recolección que dispone la Municipalidad de Victoria, no obstante, se continuará trabajando con las guardias correspondientes que garanticen el normal desenvolvimiento de la ciudad.