Bancarios advierten que la reforma laboral beneficia al sector empresarial y reclaman debate 

Los bancarios celebrarán el próximo lunes, 6 de noviembre, un nuevo aniversario de la creación del gremio, en un clima de preocupación por la reforma laboral • “Tiene una clara intencionalidad de seguir favoreciendo a un sector”, dijo el secretario adjunto de la Asociación Bancaria de Paraná, Augusto Gervasoni, y pidió al gobierno nacional que escuche los planteos

El próximo lunes no habrá actividad en las entidades crediticias del país por conmemorarse el Día del Empleado Bancario. La fecha fue fijada en coincidencia con un nuevo aniversario de la constitución de la Asociación Bancaria.

La celebración se dará en un marco de inquietud por los alcances que tendrá la reforma laboral anunciada por el gobierno nacional. “Lo que se conoce son borradores, más allá de las declaraciones de los funcionarios en algunos medios, pero creemos que le falta un buen debate en términos de la conformación del nuevo movimiento obrero en los nuevos avances de la tecnología”, dijo Gervasoni.

También advirtió que “tiene una clara intencionalidad de seguir favoreciendo a un sector y se plantea que el ajuste o el esfuerzo lo tienen que hacer los trabajadores”. En ese punto insistió: “Hay demasiados beneficios para el sector empresarial”.

El dirigente local espera que los legisladores “estén a la altura de las circunstancias” para llevar adelante el debate. Y también reclama que “el gobierno nacional escuche los planteos y no termine haciendo una reforma laboral por medio de un decreto”.



• Debate

Gervasoni explicó que podrá darse un “debate interesante sobre los nuevos trabajos a partir de las nuevas tecnologías”. Pero “no puede llevarse adelante a través de algunos beneficios al sector empresarial, con la justificación que desde ahí se van a generar nuevos puestos de trabajo”, aclaró.

“La tecnificación de muchos sectores laborales hace que las patronales vean como no necesaria la participación del ser humano en el trabajo, es decir que hay un ajuste con el avance de la tecnología. Por eso creo que la modernización de una ley tiene que estar acorde con esas nuevas tecnologías y no favorecer al empresariado para que no tome más empleados”, amplió.

• Impuesto a las ganancias

Por otro lado, el dirigente bancario adelantó a esta Agencia que continuarán el planteo contra el impuesto a las ganancias, no ya ante el Ejecutivo, sino en la Legislatura. Entre otros puntos, se trata de “volver a discutir” cómo será la ecuación que va a determinar la suba del mínimo no imponible que está por ley.

Una de las preocupaciones reside que en se aplique al impuesto a las ganancias el mismo sistema planteado en la reforma previsional para determinar la liquidación de haberes de los jubilados. De ser así “vamos a ser nuevamente perjudicados los trabajadores porque si la inflación supera un determinado monto, esa ecuación lo que hace es medir para abajo y cada vez va a haber más trabajadores que van a estar implicados y obviamente el aumento va a ser más importante”, precisó.

También advirtió que “si esta política continúa, en dos o tres años vamos a tener casi la totalidad de los trabajadores aportando al impuesto a las ganancias”.