Temas que se tratarán en la Sesión Ordinaria de hoy miércoles 25 de octubre

Noticias Concejo Deliberante / 25-10-2017

ASUNTOS ENTRADOS 1º)- DESPACHO DE COMISIONES: a)- Despacho de la Comisión de Planeamiento e Infraestructura, Desarrollo Económico y Turismo sobre

ASUNTOS ENTRADOS

1º)- DESPACHO DE COMISIONES:

a)- Despacho de la Comisión de Planeamiento e Infraestructura, Desarrollo Económico y Turismo sobre Proyecto de Ordenanza que suspende por el término de ciento ochenta días (180) corridos la habilitación y reubicación de autoservicios y/o supermercados en la ciudad de Victoria, presentado pos los Sres. Concejales Miguel Albornoz, José Luis Frutos y Anahí Español.-

b)- Despacho de la Comisión de Planeamiento e Infraestructura, Desarrollo Económico y Turismo sobre Proyecto de Resolución solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal de cumplimiento a la Ordenanza Nº 3.145/15 (referida a habilitaciones comerciales), presentado pos los Sres. Concejales Miguel Albornoz, José Luis Frutos y Anahí Español.-

c)- Despacho de la Comisión de Planeamiento e Infraestructura, Desarrollo Económico y Turismo sobre Proyecto de Resolución instando al Departamento Ejecutivo Municipal a que de cumplimiento a la Ordenanza Nº 3.424/17 referente a la denominación de la pista de ciclismo Municipal JORGE POLLO VIEYRA, presentado por los Sres. Concejales Isa Castagnino, José Luis Frutos, Anahí Español, Graciela Bar, Pablo Rivero, Miguel Albornoz, Nelly Amilibia.

d)- Despacho de la Comisión de Planeamiento e Infraestructura, Desarrollo Económico y Turismo sobre Proyecto de Resolución que insta al DEM a través del área que corresponda coloque carteles indicativos con el nombre y la altura de la calle “MADRE TERESA DE CALCUTA”, presentado por los Sres. Concejales Laura Soledad Caballero, Pedro Mansilla y Alicia Obando.-

e)- Despacho de la Comisión de Planeamiento e Infraestructura, Desarrollo Económico y Turismo sobre Nota presentada por vecinos solicitando al Concejo Deliberante una excepción para la instalación de un emprendimiento (venta de materiales para tornería, hierros, materiales para la construcción, etc.) en un inmueble de mi propiedad sito en Bvard. Moreno e/ Basualdo y Rondeau, firmada por el Sr. Luciano Ebenezer García.-

f)- Despacho de la Comisión de Acción Social y Derechos Humanos, Minoridad y Familia, Cultura y Educación, Deporte y Salud sobre Proyecto de Decreto mediante el cual se otorga una distinción y reconocimiento a los integrantes de los Proyectos Bexo SICom y ECOTEC conjuntamente con su profesor, Presentado por los Sres. Concejales Sara Anahí Español Balbi, Isa Castagnino Xavier, Miguel Albornoz y José Luis Frutos Y Proyecto de Decreto mediante el cual se brinda un Reconocimiento a los estudiantes y profesores asesores de la Escuela Técnica Nº 1 “Dr. Pedro Radío” de nuestra ciudad por haber participado en la Feria de la Educación edición 2.017 y haber sido seleccionados para participar en la instancia nacional de la Feria de Ciencias, presentado por los Sres. Concejales Graciela Bar, Claudio Bejarán y Nelly Amilibia.-

g)- Despacho de la Comisión de Acción Social y Derechos Humanos, Minoridad y Familia, Cultura y Educación, Deporte y Salud sobre Proyecto de Decreto mediante el cual se realiza un homenaje post-morten al destacado músico y compositor entrerriano Don Linares Cardozo, en reconocimiento a su valioso aporte a la cultura entrerriana, presentado por los Sres. Concejales Graciela Bar, Isa Castagnino, Nelly Amilibia y Claudio Bejarán.-

h)- Despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Legales sobre Proyecto de Ordenanza que modifica el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 3.498/17 (referida a los eventos a realizarse en sedes sociales de clubes deportivos), elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

i)- Despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Legales sobre Proyecto de Ordenanza por el que se ratifica el Convenio Individual Particular que el Departamento Ejecutivo suscribió con la empresa ENERSA, en el marco del Programa Provincial “Mi Ciudad Led”, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

j)- Despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Legales sobre Expediente Nº 10.585/17 – referente al convenio celebrado entre la Secretaria de Seguridad del Interior y la Municipalidad de Victoria del programa “Seguridad Ciudadana” y Decreto Nº 137, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

k)- Despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Legales sobre Expediente Municipal Nº 11.851/09 – Delgado Elsa Beatriz – Solicita una fracción de terreno en compra ubicado en calle Ituzaingo e/ Piaggio e Irigoyen, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

l)- Despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Legales sobre Expediente Municipal Nº 4.757/14 – Carrizo José María – Carrizo Obdulia – Solicita una fracción de terreno en compra ubicado en calle Vicente López e/ Copello y San Miguel, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

m)- Despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Legales sobre Expediente Municipal Nº 14.041/13 – Jara María Elizabeth – Solicita en compra un terreno municipal ubicado en calle Güemes e/ Paso de la Patria y Las Piedras, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

n)- Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto sobre Proyecto de Ordenanza modificando el Presupuesto de Erogaciones y Calculo de Recursos de la Municipalidad de Victoria aprobado mediante Ordenanza Nº 3.364/16 y promulgada por el Decreto Nº 1099, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

ñ)- Proyecto de Comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal la compra de un piano acústico de cuarta cola vertical de 88 teclas destinado a la Escuela Municipal “ Justo José de Urquiza”, presentado por el Bloque Frente para la Victoria.-

2º)- Nota enviada por vecinos del Barrio 28 Viviendas “Raíces Nuestras” (AGMER), solicitando obras de pavimentación de calles Yatay, Larrea, 33 Orientales y la Cortada sin nombre, firmada por varios vecinos del barrio antes mencionado.-

3º)- Nota enviada por la Universidad Maimónides solicitando al Concejo Deliberante se los convoque a una reunión con las autoridades Municipales y locales, para informar la propuesta a interesar, firmada por la Dra. Marcela F. Barrios, Directora de la Carrera de Medicina.

4º)- Nota enviada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipal solicitando que se haga llegar a la comisión de Hacienda y Presupuesto, una corrección que le realizan al original proyecto de modificación del TITULO IX, CAPITULO XVI: DE LOS RECURSOS Y RESERVAS DE LA CAJA, ARTÍCULO 34 INCISOS A) Y B) DE LA ORDENANZA Nº 1.275, firmado por la Dra. Ma. Verónica Torrigiani, Presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipales.

5º)- Nota enviada por la Comisión Directiva del Club Deportivo 25 de Mayo solicitando ayuda económica para cubrir gastos de participación en el Torneo Nacional de Vóley a desarrollarse en los días 05 al 10 de noviembre, firmada por el Sr. Federico Almada, Presidente y Gabriel Stiechr, Secretario.

6º)- Expediente Nº 8107/17 referente a la nota presentada por el Sr. Fabián Hutin en representación de la Tienda Plaza Moreno sito en Alem e Italia.-

7º)- Ejecución del Cálculo de Recursos, del Presupuesto de Gastos, Planilla general de Disponibilidades y Esquema de Ahorro Inversión y Financiamiento del mes de septiembre de 2017, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

8º)- Contestación al Pedido de Informes Nº 3.427 (referente a los Egresos realizados por el Municipio de Victoria en el primer trimestre del año 2017), enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

9º)- Proyecto de Decreto que otorga una distinción y reconocimiento a Lilian Doffi y a la Batucada de la comparsa El Batuque quienes obtuvieron el primer premio a la mejor batucada nacional, presentado por los Sres. Concejales Alicia Obando y Pedro Mansilla.-

10º)- Proyecto de Ordenanza que crea el Centro Odontológico Municipal de la ciudad de Victoria, presentado por los Sres. Concejales Isa Castagnino Xavier, Graciela Bar, Pablo Rivero y Nelly Amilibia.-

11º)- Proyecto de Resolución repudiando el accionar del Presidente Municipal de Victoria por encontrarse incurso en un delito electoral contemplado en el Código Electoral Nacional, presentado por los Sres. Concejales Isa Castagnino Xavier, Graciela Bar, Pablo Rivero y Nelly Amilibia.-

12º)- Proyecto de Resolución solicitando mejoramiento de calle Sargento Cabral desde Arenales hasta French y Berutti desde Constitución hasta San Lorenzo, presentado por los Sres. Concejales Isa Castagnino Xavier, Graciela Bar, Pablo Rivero y Nelly Amilibia.-

13º)- Proyecto de Resolución solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal arbitre medidas de prevención en el horario de ingreso y egreso de los establecimientos educativos de nuestra ciudad, presentado por los Sres. Concejales Isa Castagnino Xavier, Graciela Bar, Pablo Rivero y Nelly Amilibia.-

14º)- Proyecto de Resolución solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal gestione la colocación de un contenedor de residuos en la Escuela Nº 1 “Francisco N. Laprida” de nuestra ciudad, presentado por los Sres. Concejales Isa Castagnino Xavier, Graciela Bar, Pablo Rivero y Nelly Amilibia.-

15º)- Proyecto de Decreto reconociendo la acción deportiva y comunitaria de la delegación de Hockey del Quinto Cuartel, presentado por los Sres. Concejales Isa Castagnino Xavier, Graciela Bar, Pablo Rivero y Nelly Amilibia.-

ORDEN DEL DÍA

1º)-Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto sobre Proyecto de Ordenanza que mediante el cual se otorga un adicional de Reconocimiento a la Profesionalidad a los músicos de la Banda Sebastián Ingrao de la Municipalidad de Victoria, Presentado por los Sres. Concejales Nelly Amilibia, Isa Castagnino, Graciela Bar y Claudio Bejarán.-

2º)- Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto referente a la solicitud de prórroga por 45 días respecto del plazo fijado por el Artículo 146º) de la Ley provincial Nº 10.027 para remitir el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2.018, elevado por el D.E.M.-

3º)- Despacho de la Comisión de Planeamiento e Infraestructura, Desarrollo Económico y Turismo sobre la nota presentada por el Sr. Walter Nuñez adjuntando Proyecto de mejora y extensión de la Playa Victoria, ingresado por Iniciativa Privada.-

4º)- Despacho de la Comisión de Planeamiento e Infraestructura, Desarrollo Económico y Turismo referente al Expediente Nº 3.401/17 – Referente a la Iniciativa Privada – Proyecto de Red de Fibra Óptica, presentado por la Firma AEON SRL.

5º)- Despacho de la Comisión de Planeamiento e Infraestructura, Desarrollo Económico y Turismo sobre Proyecto de Comunicación mediante el cual se establece la construcción de pasarelas peatonales aéreas sobre la ruta del Blvd. Lavalle y Pueyrredón a la altura de los barrios denominados FESTRAM y ATE, presentado por los Sres. Concejales Pedro Mansilla, Graciela Bar, Miguel Albornoz, Alicia Obando, Laura Caballero, Nelly Amilibia, Gustavo Bejarán, Pablo Rivero, Isa Castagnino y Anahí Español Balbi.-

6º)-Despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Legales sobre Proyecto de Ordenanza Referente a la radicación de la firma ANYFIG S.R.L. en el Parque Industrial de Victoria – Venta de Lote-, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

7º)-Despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Legales sobre Proyecto de Ordenanza Referente a la radicación de la firma SAE GROUP S.R.L. en el Parque Industrial de Victoria – Venta de Lote-, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

8º)-Despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Legales sobre Proyecto de Ordenanza que crea el Ente Mixto de Turismo de Victoria, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

