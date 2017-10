Sida. Educar, la cuenta pendiente

Interés General / 31-10-2017

Los números del Sida no bajan en la provincia, y tampoco en Victoria. Volvieron las partidas de preservativos, pero la sociedad mantiene mitos y tabúes de hace 30 años sobre el HIV. Agentes Sanitarios preparan jornadas de trabajo y concientización. Denuncian que en la Provincia hace 13 años que no se aplica la “pata educativa” de la ley de Salud Sexual y Reproductiva.

María Laura Díaz Petrussi. La responsable a nivel provincial del Programa HIV-Sida estará en Victoria para participar de actividades organizadas por Agentes Sanitarios.

Agentes Sanitarios de Victoria, no quieren quedarse de brazos cruzados ante una problemática que aparece aun en un segundo plano, pero ante la que no se puede ceder. De allí que a partir de este mes con campañas, marchas, y charlas informativas, llevan adelante un proyecto referente a la prevención del Sida.

Las actividades están programadas en dos etapas.

La primera se llevará a cabo el 19 de noviembre con la participarán alumnos de las diferentes escuelas de la ciudad, agrupaciones tradicionalistas, clubes, cooperativas, bomberos voluntarios, entidades y la comunidad en general. Esto será a las 16:00, y se iniciará una caravana por las calles de la ciudad partiendo desde el Hospital Salaberry, hasta el campo de jineteada “Los Mangrullos” en el Quinto Cuartel. Funcionarios provinciales del área de Salud, ya confirmaron su asistencia. Las Agrupaciones Gauchas realizarán un pequeño desfile, y se expondrán trabajos de los alumnos. Habrá sorteos, suelta de globos, y se prevé la actuación de grupos musicales.

La segunda etapa será el 1ero. de diciembre, “Día Mundial de lucha contra el Sida”, en horas de la mañana, oportunidad en que se inaugurarán cuatro murales que llevarán lemas para concientizar a la comunidad.

“Mucha gente no diferencia VIH de Sida” Un periodista de La Semana, viajo a la capital provincial para entrevistar a la responsable del Programa Provincial de VIH/Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) del Ministerio de Salud de Entre Ríos, la doctora María Laura Díaz Petrussi

– ¿Los números del Sida en Entre Rios han variado en los últimos años?

– Este año se han mantenido similares a los del año pasado. No ha habido picos, y también se mantienen los mismos sectores etarios, con predominancia de varones entre 18 y 25, 25 a 35, y 35 45 años. Lo único que ha cambiado es que ahora el diagnostico aparece en etapa más temprana. Esto es gracias a los trabajos de prevención, los talleres en las escuelas donde se informa de las enfermedades de transmisión sexual y derribando mitos. También fue importante los trabajos de capacitación en los efectores públicos en salud para la realización de test rápido, que permite trabajar en terreno, y donde con la presencia de un agente sanitario autorizado para la digito- punción, en 15 minutos se obtienen los resultados.

– El año pasado hubo meses donde el suministro de profilácticos por parte de la Nación se había interrumpido. ¿Se solucionó este problema?

– Hubo un recambio en la logística de distribución de los preservativos, pero ahora están llegando. En algunos momentos fue necesario viajar a la Dirección Nacional de Sida porque tenían problemas de logística. Ahora se aumentó las partidas de cajas, y también los números de puestos fijos de distribución.

– ¿Las Obras Sociales están respondiendo con los medicamentos y tratamientos?

– Con algunas obras sociales hay que pelear un poco. Algunas ponen trabas administrativas para dar una medicación, pero por suerte son pocas, y no les queda otra que ajustarse a ley.

– ¿Las drogas están llegando?

– En tiempo y forma.

– ¿Y la gente, logró incorporar la información necesaria para convivir sin prejuicios con la enfermedad?

– Después de 30 años, todavía hay mucha gente que no sabe la diferencia entre VIH y Sida. El paciente que con VIH es asintomático, y anda fantástico si se diagnostica y sigue el tratamiento. El Sida es la etapa tardía de la enfermedad, que luego de muchos años desde que se infectó, y sin defensas, aparecen una enfermedades oportunistas infecciosas, o no infecciosas.

– ¿Qué mitos permanecen?

– Todavía hay gente que cree que se puede contagiar a través del beso, de la picadura de mosquitos, de tomar mate, de compartir una toalla, un jabón, o un baño.

– ¿Cómo están intentando revertir esto?

– Lo que estamos haciendo en los talleres, es seguir insistiendo en el uso del profiláctico que se dejó de usar, porque no solo te previene del sida, sino también de la sífilis, gonorrea, y otras enfermedades de transmisión sexual.

– ¿Por qué se dejó de usar el preservativo?

– El problema es que no hay una buena educación sexual. Una cosa es que se enseñe el aparato sexual masculino y femenino, y algo muy distinto es la Educación Sexual. No alcanza con saber cuáles son los métodos anticonceptivos. Porque vamos a las charlas y resulta que las chicas creen que lo más grave que le puede pasar es un embarazo no deseado. Ellas tal vez tengan un cuerpo que está maduro para reproducir un hijo, pero mentalmente no están maduras para hacerse cargo de un bebe. Hay que hablar de la importancia de los métodos, pero el único que previene la transmisión de enfermedades son los métodos de barreras, que es el profiláctico.

– ¿Y Educación qué papel juega?

– Hay una ley provincial que establece que se tiene que dar Educación Sexual y Reproductiva. Ahora hay mucha predisposición para hablar sobre Diversidad Sexual, pero como vamos a habla de diversidad sexual, sin empezar por el principio. . Hay que hacer un trabajo interdisciplinario, con Salud sexual y Reproductiva, Adolescencia, porque somos el último eslabón de una cadena. Cuando nosotros llegamos, es porque no hubo mucho miedo para tratar los temas o un tabú. Va a costar, pero hay que empezar. De aquí a unos años vamos a ver el impacto positivo, que haga que disminuya el número de pacientes con Sida.

– Mencionó la palabra tabú. ¿Será por eso que una cosa son los números de los que se tratan, y otro el que prefiere desconocer que padecen la enfermedad?

– Volvemos a lo anterior. Educar que esta es una enfermedad, y que le puede pasar a cualquiera. Al día de hoy es una enfermedad muy discriminatoria. Es increíble lo que le cuesta conseguir trabajo a una persona con HIV. Que psicológicamente, mentalmente, y físicamente esta muy bien, y no porque este sentado al lado tuyo te va a transmitir el virus. Es más probable que vos le contagies una neumonía a través de la tos….Uno encuentra mucha información en internet, pero los medios y la escuela solo informan, pero no educan.

– ¿Todavía el paciente con VIH debe callar?

– Es que la gente cree que esta enfermedad afecta a un grupo reducido de varones homosexuales, y no es así, pero discrimina. Todavía escuchamos la palabra “sidoso”. Hasta que aprendamos por qué vías se transmite el VIH, cómo se transmite, cuáles son los riesgos, qué debemos hacer…Recién entonces los pacientes van a poder hablar y contar lo que les pasa.

– ¿Esta discriminación perjudica los tratamientos?

– En alguna medida. Si bien la medicación y el tratamiento lo van a tener, hay casos por ejemplo en Concordia, donde hay un nodo de atención de primerísimo nivel, pero la gente viene a atenderse a Paraná, para que no los vean. Perdemos el control de algunos pacientes incluso. Hay que ir derribando mitos y comenzar con los más jóvenes.

Petussi adelantó que estará en Victoria el 19 de noviembre participando de las actividades organizadas por los Agentes Sanitarios.

Los números del Sida en Victoria

Sobre un total de 131 casos NOTIFICADOS durante el 2017 solo 3 corresponden a Victoria, un masculino y dos femeninos

Total de femeninos en la provincia a la fecha: 49

Total de masculinos en la Provincia a la fecha: 82

Piden al Gobierno provincial que cumpla con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva El proyecto de resolución, presentado por el diputado Alberto Rotman (Cambiemos), que ingresó el viernes 20 de octubre a la Cámara de Diputados solicita al Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos que “ponga en plena vigencia la Ley Nº 9.501 que creó el Sistema Provincial de Salud Sexual, y Reproductiva y Educación Sexual que fue promulgada el 26 de junio de 2003, y nunca se cumplió en lo que respecta a Educación, como está plasmado en el Artículo 4º de dicha ley”.

En los fundamentos de la iniciativa el autor hace un repaso de los alcances de la norma que tiene, entre otros objetivos, “garantizar la gratuidad del servicio y el derecho a decidir responsablemente sobre sus pautas de reproducción, y orientar e informar a la población sobre el ejercicio de la sexualidad con perspectiva de género”.

La norma, que a juicio de Rotman no se cumple, en su artículo 4º hace referencia a la educación sexual y establece que “el Consejo General de Educación diseñará e implementará políticas de educación sexual y garantizará recursos, financiamiento y formación docente para ello”.

Según el legislador, “es inexplicable que hayan pasado tres períodos de gobierno en nuestra provincia y la ley no haya sido puesta en vigencia, siendo que las consecuencias de su desconocimiento -especialmente entre los jóvenes y adolescentes- ha provocado serias consecuencias en la salud psíquica y física de ellos y de las familias”.

“La consecuencia directa del desconocimiento de educación sexual adecuada es el aumento de embarazos en adolescentes y sus consecuencias, y el aumento de las enfermedades de trasmisión sexual, como el HIV, Hepatitis B, HPV y últimamente aumento de Sífilis”, afirmo el legislador.

En cuanto a los embarazos en adolescentes de nuestra provincia -según datos del año 2010, de los 9.254 partos ocurridos en los hospitales públicos, las niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años representan el 27,11 por ciento, señaló el Diputado provincial.

Y brinda más datos al respecto al decir que “los departamentos con mayor incidencia en partos de adolescentes fueron Villaguay con 34,50 por ciento, Feliciano con 33,55, San Salvador con 33,11 por ciento y Federal con 31,91.

“Con respecto a las enfermedades de trasmisión sexual el ejemplo más evidente es lo que ocurre en Concordia, donde se venían detectando de 50 a 60 casos nuevos de HIV por año y en 2015 pasaron a 75 nuevos casos, o sea que hubo un aumento del 25 al 50 por ciento”, dijo Rotman, y agregó: “El Servicio de Enfermedades de Trasmisión Sexual del Hospital Masvernat tiene en la actualidad 700 portadores de HIV en tratamiento”.

Luego Rotman recordó que “en 2008 se creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, del Ministerio de Educación de la Nación, (ESI) con el objetivo de coordinar, implementar y evaluar diferentes acciones sobre la temática en todo el país”.

Tal programa “nació después de la sanción de la Ley Nacional N° 26.150, que establece la responsabilidad del Estado en hacer cumplir el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir Educación Sexual Integral (ESI) en todos los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada, desde los niveles de educación inicial hasta la formación docente”.

“Desde 2006 la cartera educativa nacional comenzó a trabajar en el cumplimiento de la nueva ley y, en base a las experiencias registradas, elaboró el documento ‘Lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral’, aprobado por todos los ministros y ministras de Educación en Consejo Federal, en 2008”, sostuvo Rotman en los fundamentos a los que accedió esta Agencia.

“En 2010 el programa también se comprometió con la campaña argentina por la equidad de género y contra la violencia. Esta iniciativa se articuló con una de las líneas estratégicas de trabajo del Programa que promueve la equidad entre varones y mujeres, la educación contra la discriminación, la desnaturalización de los estereotipos de género, y para pensar las estrategias de inclusión educativa teniendo en cuenta la situación de las niñas, las jóvenes y las mujeres y sus derechos”, destacó.

Y luego agregó que “el 28 de Octubre de 2010 la provincia de Entre Ríos adhiere a éste Programa (ESI)” y cuestionó: “A pesar de todos estos antecedentes, tanto provinciales como nacionales, esta ley que está próximo a cumplir 13 años en nuestra provincia nunca se aplicó integralmente”.

En este marco es que Rotman pidió al Poder Ejecutivo de la Provincia “la urgente puesta en plena vigencia de la ley 9.501 y su adhesión a los Programas Nacionales, evitando, de esa forma cargar sobre sus hombros las severas y tristes consecuencias que su no cumplimiento acarrea”.