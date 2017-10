La mujer en el turismo

Interés General / 27-10-2017

Después de un fin de semana agitado en materia turística en las siete colinas, LA SEMANA habló con la Directora de Turismo Lina Pereyra, para saber su opinión en cuanto a la participación de la mujer en materia turística.

Victoria en lo que va del año, viene protagonizando una activa participación en materia turística ya sea en eventos o fiestas que hacen a la idiosincrasia lugareña, tanto regional como provincial.

En ese paisaje del mundillo turístico, la mujer ocupa un lugar de preponderancia; por lo que este semanario dialogó con la encargada departamental de la cartera de turismo, Lina Pereyra.

¿Cómo ves a la mujer ubicada dentro del turismo? ¿se destacan en emprendedorismo?

Si se destacan en emprendedorismo y belleza, ya que tenemos muchas mujeres emprendedoras que han sacado adelante su negocio con muchas ganas y también se ve en la elegancia, en la belleza cuando uno va a promocionar una mujer es indispensable su gracia su belleza la gracia que despliega.

-¿Qué actitud femenina distinguirías en el mercado turístico?

– Su independencia, dinamismo, la mujer pelea por su espacio y no es fácil, ya que hay cosas que no sabemos hacer y no podemos hacerlas, pero sobre todo la mujer dispone, organiza y da instrucciones a seguir para mejorar. La mujer ayuda y acompaña al hombre apoyándolo y guiándolo.

Recalcando luego, “repito, se ve mucho la belleza, la elegancia, ya que cuando uno va a promocionar algo, la gracia y estética femeninas son indispensables”; para finalizar diciendo que predomina la figura de la mujer en el buen diálogo de recibimiento y atención al visitante; lo cual logra sumo destaque en este cuadro, su faceta maternal.

Victoria en el FIT con sus mujeres y lo que nos define

La Municipalidad de Victoria, a través de la Dirección de Turismo, estará presente en la edición 2017 de la Feria Internacional del Turismo a desarrollarse en el Predio Ferial de Palermo, del 28 al 31 de octubre.

La Dirección de Turismo Municipal, nuevamente estará participando de la FIT, allí se presentará a los interesados la propuesta turística Victoria con los atractivos naturales que ofrece la ciudad de las siete colinas para cautivar a los visitantes.

Desde el municipio adelantaron a este medio, que en esta oportunidad y con la participación del coctelero Matías Visconti de nuestra provincia se creará el “Cóctel Victoria”, para ello se utilizarán licores artesanales elaborados en nuestro departamento y se ofrecerá en la sección “Sabores” de la feria.

Además se trabajará haciendo hincapié en el producto “Ovni”, haciendo un juego de roles e interactuando con la gente.

Contando además en el escenario con la presencia del grupo folklórico local “Padularrosa, Romero y Terruñeros”.

Para finalizar estará presente la Reina Departamental del Carnaval, Melanie Schultheis acompañada por el Rey del Turismo, Iván Denis