Charla sobre ecología y humedales en Victoria

Interés General / 25-10-2017

La semana anterior se realizó una capacitación sobre Humedales en la escuela 43 “Provincia de Buenos Aires”, a cargo del biólogo, ecólogo, especialista en la temática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Roberto Bo.

Biólogo Roberto Bo en las siete colinas

La Ecología y la conservación de los humedales, fueron los temas centrales, como así también la nueva Ley de Humedales. “La idea es entender como están compuestos, como funcionan, los bienes y servicios ambientas que brindan, y como compatibilizarlos con el buen uso de los recursos que nos brindan”, explico Bo, que considera que más allá que “no hemos hechos las cosas bien”, el sistema están en buen estado. Cuando se refiere a lo que “no hemos hecho bien”, el biólogo enumera, el problema de los terraplenes y endicamientos, la sobreexplotacion ictícola, y la falta de una ley que proteja y reestablezca los humedales.

Sobreexplotacion del recurso ictícola

“En este particular lugar de la Argentina se conjugan una serie de factores ambiental que determinan que ésta es una de las mejores zonas para sustentar poblaciones de sábalos importantes. Pero tenemos que saber los momentos cuando se puede sacar el pescado, saber en que estado están los peces, no solo en cantidad, sino en edades y tamaño…. A veces, por presiones del mercado, o presión social no hemos trabajamos bien. Pero si se respetas determinados aspectos, estamos en condiciones en la zona de una pesca de alta carga, y bastante continua, bastante importante”.

“La hidrológica de las crecientes es contraproducente para muchas actividades, pero para la pesca fue favorable, recuperando las poblaciones de sábalos y otras especies, pero nunca nos debemos olvidar que una cosa es pescar y otra pescar de cualquier manera. Se deben respetar las medida , y no pensar solo en el negocio económico. También debemos tener en cuenta a la gente que vive del recursos, pero no se puede siempre ceder, por la necesidad o la presión del mercado, porque se puede afectar gravemente el recurso, y significaría el fin de la actividad”.

Siembra en isla

“Es algo que no debería hacerse. Primero no se puede llevar adelate sin una gran infraestructura, como lo que ocurrio en la zona de Victoria, pero ya vimos como el Paraná en algún momento termina tirando abajo todo. Hay que entender que estamos en la proción terminal del segundo rio de mayor caudal del mundo. Algunas actividades productivas como la Pesca, Apicultura, alguna Ganadería, pero la Agricultura transforma el humedal, y necesita si o si endicar. Esto determinar la muerte del humedal, porque el sistema necesita alternar niveles de agua alta y agua bajo para que sigan viniendo las larvas de los peces, las semillas, y los nutrientes.”

Ley de Humedales

“La Ley de Humedales esta aprobada en senadores y espera su tratamiento en diputados. Desde el punto técnico vengo asesorando para que la ley sea lo mejor posible. Hace mas de cinco años que luchamos por esto. El primer proyecto debía pulirse un poco, pero el excesivo debate en diputados implico la pérdida del estado parlamentario, que es lo mismo que rechazarla. La nueva norma de Presupuestos Minimos, esperemos no corra la misma suerte, porque, si bien es perfectible, es un punto de partida. Ponernos de acuerdo en cuestiones minimas, que no significa no tocar nada del humedal, sino que lo que hagamos sea sustentable, respetando el funcionamiento del sistema y

minimas cuestiones en las que todos debemos acorrdad, n oteenmos que perder la oportunidad,

No digo no tocar, a veces si , pero sustentablemente, respetando el funcionamiento del sistema, y otra rehabilitar. Tiene que funcionrar el auga debe circular adecuadamente.

La ley es para cosnervar, es compatible con el desarrollo de actividades productivas que tienen que adaptase al ecosistema.

Desporpodtio y va en cotnra del propio itneres económico. Poqur haces un dique

Objetivo