Secretario de Trabajo de  Entre Ríos, “nosotros no queremos que haya despidos, sino trabajo genuino”

16-08-2017

Según informe oficial derivado del Ministerio de Trabajo de la Nación, en la provincia en el lapso de un año y medio se perdieron ya 8.127 puestos de trabajo. Desde el programa radial Puntos Comunes, conducido por el periodista Leo Carlini, se entrevistó al Secretario de Trabajo de la provincia Oscar Balla.

El secretario de Trabajo Oscar Balla en diálogo con el periodista Leo Carlini por LT39 RADIO VICTORIA AM 980, manifestó su preocupación por la realidad laboral, dejando en claro que si bien la construcción fue el sector más afectado, desde la provincia se están haciendo obras para darle fuerza al sector, destacando que el impacto alcanzó todos los rubros privados.

“La situación es muy preocupante, porque desde principios de 2016 se perdieron en la provincia 8.127 puestos de trabajo en el sector privado, y no se observa aún ninguna recuperación de empleos”, enfatizó el funcionario provincial.

Recalcando que los datos expuestos son fuente directa del Ministerio de Trabajo y que desde su lugar el Gobernador Gustavo Bordet le ha pedido que dialoguen permanentemente tanto con la patronal como con los empleados, teniendo como fin prioritario la conservación de las fuentes laborales.

“Si bien hacemos todo lo posible, igualmente surgen inconvenientes que no podemos parar, el gobernador nos ha pedido de mantener las fuentes de trabajo, el sector privado es el más castigado, ya que por ejemplo en la administración pública todos los trabajadores han mantenido sus lugares”.

Según Balla dentro de lo posible en la coyuntura provincial se trata de revertir la situación dándole un envión al sector de la construcción, destacando que desde nación sólo hay una obra en desarrollo en Ruta 18, donde hay 120 trabajadores.

El funcionario basó las cifras en las estadísticas oficiales brindadas por el gobierno nacional, a quien responsabilizó por el ajuste que se registra en el mercado laboral.

La realidad muestra las dificultades existentes en un mercado laboral que no solo no demanda mano de obra, sino que también exhibe permanentemente conflictos en los distintos rubros. Por ejemplo el sector avícola, uno de los mayores generadores de trabajo en Entre Ríos, aún no ha incrementado las cifras de pérdidas de empleo, debido a que desde hace poco menos de un mes se comenzaron a instrumentar medidas de merma de producción y adelanto de vacaciones hasta tanto se puedan observar mejoras en el nivel de actividad del sector, afectado no solo por la caída del consumo interno sino también por las importaciones y por los altos costos operativos, marcados por incrementos de tarifas de servicios y de insumos para la producción.

Los más de 8.000 puestos de trabajo corresponden al sector privado. En ese marco, Balla confirmó que la más afectada fue la construcción, con unos 2.000 trabajadores menos. Sin embargo, marcó que el ajuste se observa en el sector comercial, hotelero y turístico.

Una semana donde el patrono del trabajo San Cayetano no trajo buenas noticias a los entrerrianos, sobre todo en la capital provincial, donde la conflictiva situación económica ha tocado de manera directa al sector privado, así lo expresó el Secretario, “el lunes estuvimos con Carrefour donde se decía que iban a despedir a 50 trabajadores y gracias a Dios se llegó a un entendimiento, después de nuestra intervención y no hubo despedidos, se llamó a un retiro voluntario por parte de la empresa y coordinamos que sea mejor que una indemnización el valor; también una estación de servicio cerró y quedaron 7 personas afuera”

“Lo que se necesita es un trabajo genuino para que la gente vaya a trabajar, el tema es que la gente se termina comiendo la indemnización, y por la edad es difícil que se puedan reinsertar en la parte laboral, nosotros no queremos que haya despidos, sino trabajo genuino”, finalizó.