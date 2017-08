Motoencuentro Diamante 2017, trazan los operativos de tránsito en Diamante

Regionales / 07-08-2017

“Fue una reunión positiva donde trazamos un esquema de trabajo de prevención y seguridad en las calles de Diamante, no solo durante el Motoencuentro sino que además en los días previos al evento” destacó el Presidente Municipal, Prof. Lénico Aranda, tras la reunión con la Policía de Entre Ríos.

En la Jefatura Departamental Diamante, el Intendente junto al Fiscal de Faltas Municipal, Dr. Maximiliano Geuna, se reunieron con el Jefe Departamental de Diamante, Crio. My. D. Raúl Fernández; Sub Jefe Departamental Comisario Inspector, Guillermo López; Jefe de la División Operaciones y Seguridad Departamental, Comisario Inspector Maximiliano Villamonte; Jefe de Operaciones de la Dirección Prevención y Seguridad Vial, Comisario Inspector, Juan Pablo Clausich; y Coordinador Dirección Prevención y Seguridad Vial, Sub Comisario, Guillermo Borghelo.

En el encuentro coordinaron un esquema de ingreso y egreso de vehículos a la ciudad y al Complejo Turístico Valle de La Ensenada, lugar de realización del Motoencuentro Internacional Diamante, que se realizará del 13 al 17 de septiembre. A su vez, se estableció un esquema de trabajo para los días previos del evento.

“Estamos trabajando con el objetivo de que el Motoencuentro de Diamante sea un encuentro seguro. Para ello, acordamos realizar controles de transito dentro de la ciudad y en los ingresos para garantizar la convivencia de los ciudadanos y aquellos que asisten al evento con la voluntad de disfrutarlo y evitar los desmanes” señaló el Dr. Geuna.

De este modo, se efectuaran operativos conjuntos con las Fuerzas Federales de Nación, a través de Gendarmería; con la Provincia, mediante la Policía de Entre Ríos; y el Municipio, a través de la Fiscalía de Faltas. “Se realizará un trabajo articulado entre Nación, Provincia y Municipio” sostuvo.

Cabe destacar que esta reunión fue acordada durante el encuentro el pasado julio entre el Intendente con el ministro de Gobierno de la Provincia, Mauro Urribarri, quien se comprometió su apoyo en efectuar los controles pertinentes.