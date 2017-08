Modus operandi de la Fundación Nuevas Generaciones

Locales / 09-08-2017

La semana pasada este Concejo Deliberante recibió la contestación al pedido de informes N° 3.385 relacionado a la contratación de la Fundación Nuevas Generaciones; luego de revisar atentamente, es imposible no hacer mención a esta lamentable y desprolija contratación que ha realizado nuestro municipio y que se ha llevado fondos de las arcas municipales.

Luego de leer la contestación que ha brindado el intendente Domingo Maiocco y el secretario de Gobierno, Sergio Navoni se puede sospechar que la vinculación con la Fundación Nuevas Generaciones, no sería otra cosa, que una maniobra para desviar dineros públicos para financiar la campaña del PRO.Estamos hablando de aportes municipales a una caja recaudadora para financiar a Cambiemos.

Esta Fundación, que la integran hombres del macrismo domiciliados en Capital Federal –además de actuales dirigentes provinciales de Cambiemos- para que “en siete días” se elabore un supuesto Plan de Gobierno y opere de nexo para gestionar planes nacionales para el municipio y coordine entrevistas y audiencias con funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Queda más que claro que en Victoria se eligió una fórmula que no tenía ningún Plan de Gobierno , porque si lo hubiesen tenido, no sería necesario contratar porteños para que nos digan que es lo que hay que hacer en Victoria.

¿No sería función del intendente mantener contacto institucional con las autoridades nacionales?

¿No sería función del intendente gestionar para nuestra ciudad?

¿No sería función del intendente coordinar entrevistas y audiencias con funcionarios de otros estamentos del Estado?…

Pareciera que en Victoria, no se votó un intendente o una gestión de gobierno, pareciera que en Victoria se votó para que nos gobierne una Fundación con domicilio en Capital Federal.

La ciudadanía tiene que enterarse que Victoria pagó 200 mil pesos durante el 2016 a la Fundación Nuevas Generaciones y que a pesar que advertimos esto el año pasado el contrato continúo hasta los meses de enero y febrero de 2017, por lo tanto hoy le adeudamos un pago de 40 mil pesos a estos “señores asesores porteños” según informa el contador municipal Fabián Apendino.

Cuando uno analiza cada una de las hojas del informe, queda claro que es un convenio totalmente proselitista. Señalo un par de puntos:

En la hoja 2 bajo el logo de la Fundación Nueva Generaciones dice que el Intendente deberá enriquecer con nuevos aportes las acciones propuesta por la Fundación. En lahoja 3 hablan que diariamente se mantendrá contacto telefónico y por correo electrónico y que en diversos periodos la Fundación visitará la ciudad.

En la página 9, dice que hay que indicar un representante para Anses Victoria (creo que es lo único que cumplieron). En la34 dice que hay que “alambrar el basural para que no accedan animales” (es cómico que alguien de Buenos Aires nos diga donde hay que hacer un cerco). En la página 40 propone un“Delivery de medicamentos a jubilados…” (cuando le están quitando los medicamentos a los jubilados, proponen delivery). Desde la página 42 a la 46 plantea cuestiones fuera de contexto que no corresponden con la función del Estado Municipal, porque la educación y seguridad depende del gobierno provincial. Como el plan de gobierno es una copia de la Ciudad de Buenos Aires, habla de ABL.

¡Qué fácil que parece que es para algunos gobernar, que consideran que lo pueden hacer por correo electrónico!

¡Que caro que nos salen este tipo de visitas cuando hay que pagarles mensualmente y aparte cubrirles los gastos de alojamiento y alimentación!

… Es altamente preocupante que se destinen fondos a financiar fundaciones políticas y no para atender necesidades básicas de los vecinos.

Los ciudadanos votan que gobiernen quienes aparecen en la boleta, no para que gobierne un tercero telefónicamente o mediante correo electrónico, la función del intendente de una ciudad debería ser I N D E L E G A B L E, no debería una Fundación realizar la tarea que es inherente a la función pública propia del intendente y del municipio como institución.

Hace unos días leí en un medio de comunicación que: La fundación Nuevas Generaciones es sospechada por “recaudar bajo la forma de contratos de locación de servicios y cooperación, dineros públicos, con la anuencia de algunos intendentes de Cambiemos, que con la excusa de acceder a planes que maneja Frigerio, en verdad han diseñado una máscara para desviar fondos para al financiamiento del PRO”.

Lo que también me sorprende, es que a casi dos años, es notable la ausencia del Tribunal de Cuentas de la Provincia, que no ha observado estas contrataciones irregulares, quizás algunos me puedan decir que no son “contrataciones de alta significación económica”, pero sí lo son cuando se realiza la sumatoria de los presupuestos municipales afectados en los distintos puntos de la provincia. Esta información debería ser noticia nacional porque es necesario que se conozca.

Otro hecho que también sería irregular, es la contratación directa, porque se hizo sin proceso licitatorio, sin permitir a otras organizaciones del estilo –incluso radicadas en la provincia- competir para prestar los mismos servicios. Evidentemente estaba un dedo marcando esta contratación.

Los victorienses no tenemos que permitir que venga alguien de Buenos Aires a decirnos que es lo que hay que hacer en nuestra ciudad… Quien quiera saber qué es lo que hay que hacer en Victoria, que recorra las calles y escuché a los vecinos.