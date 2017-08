Maximiliano Schreiner Joven de la Localidad de Aranguren

Regionales / 16-08-2017

-Profesor de Artes Visuales egresado de la Escuela de Artes “Raúl Trucco” de Victoria.

-Estudiante de cuarto año de Profesorado de Lengua y Literatura de Universidad de Salta.

-Docente en Escuela secundaria de Aranguren e Instituto de Formación Docente de Crespo.

-Artesano y Pintor: Participando de Ferias de Artesanos y Festivales zonales.

-Profesor tutor en la realización de murales en la localidad de Aranguren.

-Tallarista en escuelas municipales de Aranguren y Gral. Ramírez, sobre distintas técnicas artísticas y artesanales.

Sentir que siempre estuve allí.

Ampliar nuestros horizontes es lo que todos debemos anhelar. La manera de encontrar esta apertura es leyendo, escuchando música o apreciando una pintura o escultura.

Una palabra que todos hemos escuchado alguna vez, pero quizás no nos percatemos de su profundo sentido es viajar. No importa el medio en que nos transportemos: automóvil, motocicleta, barco o avión. Lo importante es salir por un momento de nuestro entorno más próximo o cercano y aventurarnos a conocer otras culturas; deteniéndonos en cada detalle: arquitectura, actividades económicas, costumbres, gastronomía, entre tantos otros aspectos.

La mayoría de las personas hemos escuchado alguna vez de aquellas tierras lejanas que un día debieron ser abandonadas por la pobreza que la castigaban o por el flagelo de la guerra; pero que siempre quedó el deseo de volver algún día.

Este año tuve la posibilidad de ir al Viejo Continente y me pareció que ya había estado allí, que en algún momento había vivido en esas tierras; fue como un despertar y sentir que siempre estuve ahí.

Recorrer las tierras de Italia me transportaron a las historias transmitidas por dos generaciones en esta patria argentina. Sus colinas, las casas rurales donde vivieron nuestros ancestros y la belleza de Venecia. Por momentos cerraba los ojos y me transportaba a esas charlas donde se contaban historias de los abuelos, y al abrirlos yo estaba allí. Parecía que el tiempo no había transcurrido.

También se me hicieron realidad las historias e ilustraciones impartidas por las apasionantes historias de mis profesores de la escuela primaria, secundaria y terciaria. Ver esas imágenes de manuales en la realidad y sorprenderme por su majestuosidad: Torre Eiffel, Arcos de Triunfos, Ruinas Romanas, Coliseo, Plazas de Toros, Vaticano, Torre de Pisa, entre tantas otras maravillas.

A todo esto concluyo deseando que todos puedan viajar, superar nuestros límites y ampliar nuestra cultura. No importa el medio y el lugar, lo importante es salir.