Los 1000KM del TC y la participación de Ayrton Londero

La carrera fue la más exigente de la nueva era del TC, las carreras de autódromos, asi con una competencia que exigió a los pilotos al máximo y castigó los vehiculos al límite se concretaron los 178 giros al trazado en 5:30 Hs de ininterrumpida competencia en la cual se produjeron roces toques, abandonos, rotura de motores, vuelcos, despistes, y muchos más sucesos que adicionaron a la gran fiesta de cumpleaños del TC un gran espectáculo.

Fueron alrededor de 45.000 fanáticos los que se dieron cita en el autódromo Juan y Oscar Gálvez de Buenos Aires en donde Ayrton Londero junto a Joel Gassmann y Emanuell Moriatis definieron una gran carrera en la que no se lograron las expectativas pero que sirvio mucho para enriquecer la experiencia de Londero. Hablamos con Ayrton tras la carrera y nos conto lo siguiente;

-¿Cómo viviste los 1000km’

“Lo disfrutamos, aunque no era el resultado que nosotros esperábamos con el equipo, tuvimos muchas roturas: en un primer momento nos quedamos sin combustible dentro de la estrategia no fue nada grave. Cuando llegó mi turno hicimos un buen tiempo, avanzamos y recuperamos los puestos que anteriormente habíamos perdido. Al momento de la salida de Emanuel se rompió la B, se cortó el burón lo reparamos volvimos a salir y el motor empezó a perder agua y a levantar temperatura, por lo que perdimos tiempo y debimos cambiar el motor. Desafortunadamente no nos quedó otra que tratar de llegar a la bandera a cuadros.”

-¿Cuántas veces subiste al auto en la final?

“Una sola vez como lo habíamos pactado. Era una trazada larga, por suerte mi trabajo lo pude completar bien, cumpli con la espectativa que ese era el objetivo.”

-¿Qué sensación tuviste al estar entre tantos ‘grandes’ ?

“Fue un sueño, aunque no estoy con el mejor ánimo, mañana o pasado voy a caer de que corrí esta carrera tan importante. Es un sueño que anhelé toda mi vida, y ahora que se terminó me vuelvo un poco triste a casa.”

Fueron solo 7 los autos que realizaron el total de las vueltas quedando el resto de los 42 que fueron de la largada sin completar la competencia